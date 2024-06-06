Экскурсии из аэропорта Железноводска

Найдено 9 экскурсий в категории «Из аэропорта» в Железноводске, цены от 3 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Трансфер с экскурсией «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск»
Приезжайте в Железноводск с комфортом: встреча в аэропорту, трансфер и экскурсия по курорту
Начало: В аэропорту
12 июля в 07:00
14 июля в 07:00
от 81007 695 за всё до 4 чел.
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 500 за человека
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 700 за человека
Тур в горы Домбая
Мини-группа
12 часов
7 отзывов
Тур в горы Домбая
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300 за человека
Тур в горы на Плато Бермамыт из Железноводска
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Тур в горы на Плато Бермамыт из Железноводска
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
43003 870 за человека
Тур к водопадам Джилы-Су
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
11 отзывов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300 за человека
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4 300 за человека
Приэльбрусье и озеро Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Трансфер из аэропорта в Железноводск + экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
Трансфер из аэропорта в Железноводск + экскурсия по городу
Комфортная поездка до отеля + экскурсия по уютному курортному городку
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Сегодня в 06:00
10 июля в 06:00
7 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    6 июня 2024
    Тур к водопадам Джилы-Су
    Все было великолепно! 👍
  • Н
    Надежда
    17 мая 2024
    Тур к водопадам Джилы-Су
    Были на экскурсии Джилы-Су с гидом Александром! Все очень понравилось- безумно красивые места,очень интересная беседа,атмосфера! Много нового узнали для себя.
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Тур в горы Домбая
    Отлично организованный тур. Гид Юрий - пунктуальный, внимательный сразу задал тон поездке, несмотря на то, что в группе было 2
    читать дальше

    китаянки. Мы прекрасно провели время, получили массу впечатлений и информации от Юрия. Все сдружились и начали понимать друг друга с полукитайского слова. Комфортно, познавательно, великолепно. Очень рекомендую данного гида.

  • Т
    Татьяна
    6 мая 2024
    Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
    Огромное спасибо нашему гиду Андрею за данную экскурсию. Всё было на высоте, невероятно комфортный автомобиль, интересные рассказы, восхитительные горные пейзажи Рекомендасьён, 10/10
  • Н
    Наталья
    19 января 2024
    Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
    Замечательная экскурсия. Очень приветливый гид. Аккуратнейший водитель. Очаровательный рассказчик. Очень порадовала грамотная органичная речь, без сорных лишних слов, увлекательное повествование.
    читать дальше

    Приятно удивил бонус: нас завезли в г. Пятигорск на гору Машук, что не входило в маршрут. По времени получилось больше 3 ч., но мы не жалеем, экскурсия была очень познавательной, Кирилл охотно отвечал на наши вопросы, озвучил множество исторических дат, событий. Не хотелось расстоваться. Рекомендую всём, интересующимся Кавказом!

  • Е
    Елена
    4 января 2024
    Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
    Мы видели красоту кавказских гор. Незабываемое зрелище. Ущелья, реки, заснеженные вершины. Искупались в горячем источнике. Всю красоту словами не передать.
    читать дальше

    Организация на высшем уровне. Всё продумано по минутам. Времени достаточно послушать,выбрать безопасную локацию, сделать фото и идти дальше по маршруту. Маршрут построен так, что интересно и взрослым и детям. Замечательный гид Павел рассказал очень много интересного не только по теме экскурсии но и в общем о культуре и быте народов КМВ. Время экскурсии пролетело незаметно. Спасибо огромное. Обязательно ещё раз обратимся к вам за экскурсией.

  • К
    Константин
    2 ноября 2023
    Тур в горы Домбая
    Отличная экскурсия! Гид Аслан очень интересно и подробно рассказал о КЧР и Домбае в частности. Поездка проходила в комфортабельном автомобиле, в группе 5 человек
  • Е
    Екатенина
    5 сентября 2023
    Тур в горы на Плато Бермамыт из Железноводска
    Экскурсия очень понравилась. Увидели много красот Карачаево-Черкессии. У нас был водитель Арафат. Как и было обещано, забрал водитель с места
    читать дальше

    проживания и доставил до места обратно. Дорога на плато будет сложной для тех, кто плохо переносит дорогу, т. к. путь идёт по высокогорным пастбищам и сильно трясёт. Но данную дорогу преодолеет только внедорожник. Наш водитель мастер своего дела. Для тех кто боится высоты, также не надо ехать. А смельчакам в добрый путь!!!

  • Р
    Роман
    16 августа 2023
    Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
    Впечатляющие и поистине уникальные достопримечательности. В экскурсии нет ничего лишнего, а все объекты находятся относительно рядом друг с другом. Получается динамично и не затянуто. Все действо сопровождалось грамотной и информативной речью гида Сергея.
  • Ю
    Юлия
    27 июля 2023
    Тур в горы на Плато Бермамыт из Железноводска
    В целом понравилось, место очень красивое. Дорога долгая и утомительная, сидеть втроём сзади тесно и неудобно. Экскурсии не было, просто поездка. Хотелось бы провести на плато больше времени.

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
  2. Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
  3. Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
  4. Тур в горы Домбая
  5. Тур в горы на Плато Бермамыт из Железноводска
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Джилы-су
  5. Дворец Эмира Бухарского
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Лермонтовский источник
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июле 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Из аэропорта" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 3 700 до 7 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Железноводске на 2024 год по теме «Из аэропорта», 30 ⭐ отзывов, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам