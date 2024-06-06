1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Трансфер с экскурсией «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск»
Приезжайте в Железноводск с комфортом: встреча в аэропорту, трансфер и экскурсия по курорту
Начало: В аэропорту
12 июля в 07:00
14 июля в 07:00
от 81007 695₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Тур в горы на Плато Бермамыт из Железноводска
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
43003 870₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4 300₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Трансфер из аэропорта в Железноводск + экскурсия по городу
Комфортная поездка до отеля + экскурсия по уютному курортному городку
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Сегодня в 06:00
10 июля в 06:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана6 июня 2024Все было великолепно! 👍
- ННадежда17 мая 2024Были на экскурсии Джилы-Су с гидом Александром! Все очень понравилось- безумно красивые места,очень интересная беседа,атмосфера! Много нового узнали для себя.
- ООльга11 мая 2024Отлично организованный тур. Гид Юрий - пунктуальный, внимательный сразу задал тон поездке, несмотря на то, что в группе было 2
- ТТатьяна6 мая 2024Огромное спасибо нашему гиду Андрею за данную экскурсию. Всё было на высоте, невероятно комфортный автомобиль, интересные рассказы, восхитительные горные пейзажи Рекомендасьён, 10/10
- ННаталья19 января 2024Замечательная экскурсия. Очень приветливый гид. Аккуратнейший водитель. Очаровательный рассказчик. Очень порадовала грамотная органичная речь, без сорных лишних слов, увлекательное повествование.
- ЕЕлена4 января 2024Мы видели красоту кавказских гор. Незабываемое зрелище. Ущелья, реки, заснеженные вершины. Искупались в горячем источнике. Всю красоту словами не передать.
- ККонстантин2 ноября 2023Отличная экскурсия! Гид Аслан очень интересно и подробно рассказал о КЧР и Домбае в частности. Поездка проходила в комфортабельном автомобиле, в группе 5 человек
- ЕЕкатенина5 сентября 2023Экскурсия очень понравилась. Увидели много красот Карачаево-Черкессии. У нас был водитель Арафат. Как и было обещано, забрал водитель с места
- РРоман16 августа 2023Впечатляющие и поистине уникальные достопримечательности. В экскурсии нет ничего лишнего, а все объекты находятся относительно рядом друг с другом. Получается динамично и не затянуто. Все действо сопровождалось грамотной и информативной речью гида Сергея.
- ЮЮлия27 июля 2023В целом понравилось, место очень красивое. Дорога долгая и утомительная, сидеть втроём сзади тесно и неудобно. Экскурсии не было, просто поездка. Хотелось бы провести на плато больше времени.
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Из аэропорта»
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