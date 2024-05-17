Ночные прогулки и экскурсии Железноводска

Найдено 9 экскурсий в категории «Ночные» в Железноводске, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000 за человека
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 700 за человека
Тур к водопадам Джилы-Су
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
10 отзывов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300 за человека
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Железноводска
Весь день на знакомство с историей 4-х республик и экскурсию по «городу Сунжи» - так говорят местные
Начало: В Пятигорске, Железноводске, Ессентуках. Из Кислов...
28 000 за всё до 3 чел.
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700 за человека
Приэльбрусье и озеро Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Трансфер из аэропорта в Железноводск + экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
Трансфер из аэропорта в Железноводск + экскурсия по городу
Комфортная поездка до отеля + экскурсия по уютному курортному городку
Начало: в аэропорту Минеральные воды
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
7 800 за всё до 4 чел.
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Железноводска
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Железноводска
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    17 мая 2024
    Тур к водопадам Джилы-Су
    Были на экскурсии Джилы-Су с гидом Александром! Все очень понравилось- безумно красивые места,очень интересная беседа,атмосфера! Много нового узнали для себя.
  • Т
    Татьяна
    6 мая 2024
    Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
    Огромное спасибо нашему гиду Андрею за данную экскурсию. Всё было на высоте, невероятно комфортный автомобиль, интересные рассказы, восхитительные горные пейзажи Рекомендасьён, 10/10
  • О
    Ольга
    5 февраля 2024
    Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
    Дмитрий хороший экскурсовод, внимательный водитель, очень интересно предоставляет информацию по объектам, регионам, исторические сведения, обычаи и традиции регионов которые посетили
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    вовремя нашей экскурсии. Все очень понравилось, одно только смущало мрачность погоды, соответственно оценить великолепие и атмосферу посещаемых мест с поправкой на погодные условия удалось не в полную меру, думаю в более теплое время года будет более масштабным видение и принятие всего великолепия масштаба Грозного!!! Дмитрия, советую как эксперта данного региона! Спасибо.

    Дмитрий хороший экскурсовод, внимательный водитель, очень интересно предоставляет информацию по объектам, регионам, исторические сведения, обычаи иДмитрий хороший экскурсовод, внимательный водитель, очень интересно предоставляет информацию по объектам, регионам, исторические сведения, обычаи иДмитрий хороший экскурсовод, внимательный водитель, очень интересно предоставляет информацию по объектам, регионам, исторические сведения, обычаи и
  • Е
    Елена
    4 января 2024
    Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
    Мы видели красоту кавказских гор. Незабываемое зрелище. Ущелья, реки, заснеженные вершины. Искупались в горячем источнике. Всю красоту словами не передать.
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    Организация на высшем уровне. Всё продумано по минутам. Времени достаточно послушать,выбрать безопасную локацию, сделать фото и идти дальше по маршруту. Маршрут построен так, что интересно и взрослым и детям. Замечательный гид Павел рассказал очень много интересного не только по теме экскурсии но и в общем о культуре и быте народов КМВ. Время экскурсии пролетело незаметно. Спасибо огромное. Обязательно ещё раз обратимся к вам за экскурсией.

  • Р
    Роман
    16 августа 2023
    Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
    Впечатляющие и поистине уникальные достопримечательности. В экскурсии нет ничего лишнего, а все объекты находятся относительно рядом друг с другом. Получается динамично и не затянуто. Все действо сопровождалось грамотной и информативной речью гида Сергея.
  • Е
    Елена
    7 августа 2023
    Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
    Прекрасные горы
  • Л
    Людмила
    28 марта 2023
    Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
    Экскурсия очень понравилась. У нас был превосходный гид. Все подробно и интересно рассказывал.

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Ночные»

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Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Ночные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 3 700 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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