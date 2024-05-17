1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Железноводска
Весь день на знакомство с историей 4-х республик и экскурсию по «городу Сунжи» - так говорят местные
Начало: В Пятигорске, Железноводске, Ессентуках. Из Кислов...
28 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Трансфер из аэропорта в Железноводск + экскурсия по городу
Комфортная поездка до отеля + экскурсия по уютному курортному городку
Начало: в аэропорту Минеральные воды
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Железноводска
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда17 мая 2024Были на экскурсии Джилы-Су с гидом Александром! Все очень понравилось- безумно красивые места,очень интересная беседа,атмосфера! Много нового узнали для себя.
- ТТатьяна6 мая 2024Огромное спасибо нашему гиду Андрею за данную экскурсию. Всё было на высоте, невероятно комфортный автомобиль, интересные рассказы, восхитительные горные пейзажи Рекомендасьён, 10/10
- ООльга5 февраля 2024Дмитрий хороший экскурсовод, внимательный водитель, очень интересно предоставляет информацию по объектам, регионам, исторические сведения, обычаи и традиции регионов которые посетили
- ЕЕлена4 января 2024Мы видели красоту кавказских гор. Незабываемое зрелище. Ущелья, реки, заснеженные вершины. Искупались в горячем источнике. Всю красоту словами не передать.
- РРоман16 августа 2023Впечатляющие и поистине уникальные достопримечательности. В экскурсии нет ничего лишнего, а все объекты находятся относительно рядом друг с другом. Получается динамично и не затянуто. Все действо сопровождалось грамотной и информативной речью гида Сергея.
- ЕЕлена7 августа 2023Прекрасные горы
- ЛЛюдмила28 марта 2023Экскурсия очень понравилась. У нас был превосходный гид. Все подробно и интересно рассказывал.
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Ночные»
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