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Организация на высшем уровне. Всё продумано по минутам. Времени достаточно послушать,выбрать безопасную локацию, сделать фото и идти дальше по маршруту. Маршрут построен так, что интересно и взрослым и детям. Замечательный гид Павел рассказал очень много интересного не только по теме экскурсии но и в общем о культуре и быте народов КМВ. Время экскурсии пролетело незаметно. Спасибо огромное. Обязательно ещё раз обратимся к вам за экскурсией.