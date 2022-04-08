У пяти гор. Обзорная по Пятигорску

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
У пяти гор. Обзорная по Пятигорску
У пяти гор. Обзорная по Пятигорску
У пяти гор. Обзорная по Пятигорску
У пяти гор. Обзорная по Пятигорску
У пяти гор. Обзорная по Пятигорску

Что вас ожидает 🤩

  • Парк Цветник
  • Лермонтовская галерея
  • Грот Дианы
  • Нагорный парк
  • Китайская беседка
  • Гора Машук
  • Озеро Провал
  • Панорамный вид на Бештау
  • Эолова Арфа
  • Гостиница "Ресторация"
  • Памятник Лермонтову
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем на обзорную экскурсия по Пятигорску, которая перенесет вас в эпоху 19 века. Вы увидите первую водолечебницу, где лечился Михаил Лермонтов, полюбуетесь парком Цветник, возникшим когда-то на болотах из горячей серной воды, Лермонтовской галереей, похожей на хрустальный дворец, и Гротом Дианы, где прошел последний бал Лермонтова.

Затем каменные ступени лестницы приведут нас в Нагорный парк, к источнику горячей серной воды, где на камнях установлена скульптура Орла, терзающего змею. Также мы дойдем до Китайской беседки, из которой открывается панорама всего Пятигорска. Вход в парк Цветник украшает воздушное здание 1909 года в виде корабля – кофейня Гукасова.

Пройдя по тоннелю вглубь горы Машук, мы посмотрим на подземное озеро Провал с теплой сероводородной водой бирюзового цвета. Канатная дорога поднимет нас на вершину горы Машук (993,7 м), откуда открывается восхитительный вид с панорамой величественной пятиглавой горы Бештау, давшей название городу-курорту Пятигорск.

С площадки у романтической беседки Эолова Арфа слышно мелодии ветра и видно подковообразную Горячеводскую долину – место зарождения курорта. Елизаветинскую (Академическую) галерею называют каменной короной Пятигорска. От галереи к Пятигорскому бульвару ведет каскадная лестница.

Чтобы ощутить себя одним из представителей Лермонтовского «водяного общества», мы прогуляемся по бульвару с постройками 19 века, Домом княжны Мэри и исторической казенной гостиницей “Ресторация”. Мы побываем на месте, где погиб великий русский поэт М. Ю. Лермонтов и увидим памятник 1915 года с аллегорической оградой: пули, грифы и цепи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание. Входные билеты
Когда и сколько длится
Когда: Среда, Четверг в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Четверг в 08:00

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