Приглашаем на обзорную экскурсия по Пятигорску, которая перенесет вас в эпоху 19 века. Вы увидите первую водолечебницу, где лечился Михаил Лермонтов, полюбуетесь парком Цветник, возникшим когда-то на болотах из горячей серной воды, Лермонтовской галереей, похожей на хрустальный дворец, и Гротом Дианы, где прошел последний бал Лермонтова.

Затем каменные ступени лестницы приведут нас в Нагорный парк, к источнику горячей серной воды, где на камнях установлена скульптура Орла, терзающего змею. Также мы дойдем до Китайской беседки, из которой открывается панорама всего Пятигорска. Вход в парк Цветник украшает воздушное здание 1909 года в виде корабля – кофейня Гукасова.

Пройдя по тоннелю вглубь горы Машук, мы посмотрим на подземное озеро Провал с теплой сероводородной водой бирюзового цвета. Канатная дорога поднимет нас на вершину горы Машук (993,7 м), откуда открывается восхитительный вид с панорамой величественной пятиглавой горы Бештау, давшей название городу-курорту Пятигорск.

С площадки у романтической беседки Эолова Арфа слышно мелодии ветра и видно подковообразную Горячеводскую долину – место зарождения курорта. Елизаветинскую (Академическую) галерею называют каменной короной Пятигорска. От галереи к Пятигорскому бульвару ведет каскадная лестница.

Чтобы ощутить себя одним из представителей Лермонтовского «водяного общества», мы прогуляемся по бульвару с постройками 19 века, Домом княжны Мэри и исторической казенной гостиницей “Ресторация”. Мы побываем на месте, где погиб великий русский поэт М. Ю. Лермонтов и увидим памятник 1915 года с аллегорической оградой: пули, грифы и цепи.