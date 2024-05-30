Экскурсия включает восхождение на гору Железная, остановки на смотровых площадках для фото на фоне Кавказских гор и Эльбруса.По пути гид расскажет об истории горы и местных достопримечательностях, таких как Пушкинская

галерея и памятник Пушкину. На вершине можно встретить лисиц и насладиться видами. В завершение экскурсии вас ждёт отдых с чаем или кофе. В подарок - фото моментальной печати и видео с маршрута. Маршрут подходит для семей с детьми и домашних животных

за 1 человека или 1350 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Обзорная прогулка на вершину

Это самая настоящая обзорная экскурсия-прогулка на вершину горы Железная, с которой открывается вид на горы Бештау, Машук, Развалка и на Железноводск. В хорошую погоду можно увидеть двуглавый Эльбрус.

Истории

По пути я расскажу вам, откуда у горы такое название и как здесь нашли первые источники. Вы узнаете кто высек в камне пятиконечную звезду с серпом и молотом и почему под ней немецкая надпись.

Мы увидим:

Пушкинскую галерею, которая была собрана в 1902 году из стекла и металла. Я расскажу, как она называлась изначально и почему поменяла своё название.

которая была собрана в 1902 году из стекла и металла. Я расскажу, как она называлась изначально и почему поменяла своё название. Памятник Пушкину из кварцевого песка, декоративного цемента и мраморной крошки.

из кварцевого песка, декоративного цемента и мраморной крошки. Звезду Шуцбунда — этот знак сделан в 1934 году членами отряда Шуцбунд во время их пребывания в Железноводске.

— этот знак сделан в 1934 году членами отряда Шуцбунд во время их пребывания в Железноводске. Хозяйку горы Железной — каменный барельеф с женским лицом. Согласно мифам и легендам, именно она даровала людям целебные источники.

— каменный барельеф с женским лицом. Согласно мифам и легендам, именно она даровала людям целебные источники. Местную флору и фауну. Очень часто в окрестностях и на вершине горы Железная можно встретить лисиц. Они не агрессивны к людям, их можно покормить, главное не сладким!

Сюрпризы!

На память о нашем восхождении подарю вам фотографию моментальной печати, а ещё видео с визуализацией на 3D карте маршрута восхождения с музыкальным сопровождением и фотокарточками на ключевых точках! Будет что показать друзьям и родным:)

Организационные детали