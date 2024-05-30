Экскурсия включает восхождение на гору Железная, остановки на смотровых площадках для фото на фоне Кавказских гор и Эльбруса.
По пути гид расскажет об истории горы и местных достопримечательностях, таких как Пушкинская
По пути гид расскажет об истории горы и местных достопримечательностях, таких как Пушкинская
6 причин купить эту экскурсию
- 🗻 Восхождение на гору Железная
- 📸 Фото на фоне Кавказских гор
- 🦊 Встреча с местной фауной
- 🏛 Истории и легенды
- ☕ Отдых с чаем или кофе
- 🎁 Подарок на память
Что можно увидеть
- Пушкинская галерея
- Памятник Пушкину
- Звезда Шуцбунда
- Хозяйка горы Железной
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Обзорная прогулка на вершину
Это самая настоящая обзорная экскурсия-прогулка на вершину горы Железная, с которой открывается вид на горы Бештау, Машук, Развалка и на Железноводск. В хорошую погоду можно увидеть двуглавый Эльбрус.
Истории
По пути я расскажу вам, откуда у горы такое название и как здесь нашли первые источники. Вы узнаете кто высек в камне пятиконечную звезду с серпом и молотом и почему под ней немецкая надпись.
Мы увидим:
- Пушкинскую галерею, которая была собрана в 1902 году из стекла и металла. Я расскажу, как она называлась изначально и почему поменяла своё название.
- Памятник Пушкину из кварцевого песка, декоративного цемента и мраморной крошки.
- Звезду Шуцбунда — этот знак сделан в 1934 году членами отряда Шуцбунд во время их пребывания в Железноводске.
- Хозяйку горы Железной — каменный барельеф с женским лицом. Согласно мифам и легендам, именно она даровала людям целебные источники.
- Местную флору и фауну. Очень часто в окрестностях и на вершине горы Железная можно встретить лисиц. Они не агрессивны к людям, их можно покормить, главное не сладким!
Сюрпризы!
На память о нашем восхождении подарю вам фотографию моментальной печати, а ещё видео с визуализацией на 3D карте маршрута восхождения с музыкальным сопровождением и фотокарточками на ключевых точках! Будет что показать друзьям и родным:)
Организационные детали
- Длина маршрута 6,4 км, набор высоты 266 м. Подъём простой, без резких перепадов. Можно с детьми и домашними животными!
- Весь маршрут с подъёмом и спуском занимает 2 часа. С фотографиями, чаем на обзорной площадке и сладостями — 3 часа.
- Вам понадобится удобная обувь. Если с вами будет собака, обязательно возьмите поводок.
- Экскурсия обзорная — хорошо, если день безоблачный, но даже в плохую погоду покорить вершину горы будет здорово!
- При необходимости я могу организовать трансфер из любого города КМВ до места старта — стоимость уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В курортном парке города Железноводска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Железноводске
Меня зовут Егор, родился и вырос в городе Железноводск. С малых лет совершал восхождения на самые известные горы-лакколиты Кавказских Минеральных Вод. Люблю свой город, горы, природу, историю. Хочу поделиться с гостями Железноводска уникальными маршрутами. Сам по образованию энергетик, но это не мешает мне увлекаться походами и историей края!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
30 мая 2024
Восхождение очень понравилось! С погодой нам повезло! На верхней точке увидели лису! Приятный бонус в виде фото и видеоролика от Егора! Спасибо Егору за интересное и увлекательное путешествие!
И
Ирина
24 мая 2024
Всем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотря на это, Егор все предусмотрел и палки для скандинавской ходьбы,страховал при сложных спусках, подготовил
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