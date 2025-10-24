Бештау - величественная вершина Кавказских Минеральных Вод, манящая туристов своими панорамными видами и историей.
Экскурсия предлагает возможность подняться на гору и увидеть Пятигорье с высоты, вдохновляясь теми же пейзажами, что и
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Восхождение на самую высокую точку КМВ
- ☕ Чай на вершине с великолепными видами
- 📚 Интересные истории о горе и её гостях
- 👟 Лёгкий и доступный маршрут
- 🏞 Панорамные виды Пятигорья и Эльбруса
- 🌅 Возможность выбрать время: рассвет или закат
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Пятигорье
- Эльбрус
Описание экскурсии
Восхождение на Бештау — незабываемое приключение (ещё бы, ведь вам покорится одна из главных вершин Кавказа!). Серьёзной физической подготовки не потребуется, а вот ощущения будут сродни большой победы над собой, а воспоминания останутся с вами надолго.
Как проходит восхождение:
- Выбирайте, в какое время идём на Бештау — встречать рассвет или провожать закат
- Мы встретимся заранее, чтобы обсудить детали маршрута и подготовиться к подъёму
- С начальной точки маршрута вам предстоит преодолеть 800 метров вертикального подъёма. Путь займет примерно два часа, но окружающие виды и природа сделают маршрут лёгким и приятным
- Если вдруг будет облачно, не стоит унывать. Мы пробьёмся через облака и вскоре окажемся под ясным небом, любуясь великолепными видами
- На самой вершине Бештау мы сделаем короткий привал. Здесь вы насладитесь панорамным видом Пятигорья, замерев над величественным Эльбрусом и другими горами
- В это время я сварю свежий чай на газовой горелке и угощу вас лёгкими сладостями, которые придадут сил
- За кружкой горячего чая расскажу об истории горы, о поэтах, вдохновлявшихся этими пейзажами, и о загадках, связанных с вершиной
- После отдыха начнём спуск, полные впечатлений и воспоминаний от этого уникального опыта
Организационные детали
- Я встречаю вас на своем автомобиле по месту пребывания в Железноводске и отвезу к началу тропы
- Для успешного восхождения необходима нормальная физическая подготовка, поход осилят взрослые и подростки
- Время начала восхождения обсуждается и зависит от времени года, точное время уточним во время переписки
- Погода, к сожалению, может вносить свои коррективы и не открыть те виды, которые я хотел бы вам показать. Если на выбранную вами дату стоит плохая погода, постараюсь подобрать другую дату с лучшими погодными условиями
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Железноводске
Провёл экскурсии для 147 туристов
Меня зовут Егор, родился и вырос в городе Железноводск. С малых лет совершал восхождения на самые известные горы-лакколиты Кавказских Минеральных Вод. Люблю свой город, горы, природу, историю. Хочу поделиться с гостями Железноводска уникальными маршрутами. По образованию энергетик и аттестованный инструктор-проводник по горному и пешеходному туризму.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
24 окт 2025
Незабываемые впечатления и эмоции от красот гор, природы! Егор прекрасно знает маршрут, много и интересно рассказывает об истории местности, терпеливо помогает и объясняет, как правильно действовать при восхождении и спуске неопытным туристам)
Рекомендую для всех, кто хочет разгрузить голову и проверить себя на выносливость!
Е
Екатерина
13 окт 2025
Маршрут красивый, живой, разнообразный, с удивительной энергией гор. Егор настоящий профессионал и человек, с которым чувствуешь себя уверенно на тропе. Он внимательно следит за темпом, поддерживает, рассказывает интересные факты и
Анжелика
31 авг 2025
Очень мне хотелось по приезду в Железноводск подняться на Бештау. Одной идти страшно, поэтому искала инструктора - проводника в горы и выбрала Егора. Как показал поход, абсолютно верный был сделан
Юлия
22 мая 2025
Это было крутое путешествие! Море эмоций от преодоления не самого простого маршрута, фантастические виды. От покорения вершины просто захватывало дух. И как награда за труды… великолепный закат и шикарные виды окрестностей. Спасибо проводнику! Очень поддерживал и подбадривал. Организовано все отлично
