выбор!) Мы поднимались красивой видовой тропкой. Да, мне было не легко, раз 10 я хотела свернуть обратно, но, благодаря, Егору, его поддержке, оптимизму, да и просто какой-то положительной энергии, которую он излучает, я дошла, я поднялась, не сдалась, не свернула на полпути. И в благодарность на вершине меня ждал вкусный травяной чай с вкусняшки, ну и конечно же, самые красивые виды! Если сомневайтесь идти или нет- не сомневайтесь, пишите Егору и вперёд! Драйф, эмоции, восторг вам обеспечены. Грамотный, профессиональный проводник в горах много что значит. Просто поверьте!