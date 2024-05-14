Стоит сойти с нахоженного терренкура вокруг горы Железная на неведомые тропки - и начнутся чудеса! Вы окажетесь на стоянке первобытного человека, а глыбы камней превратятся в селитряные скалы.
А ещё вы
А ещё вы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные объекты
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🧭 Опытный проводник
- 🍵 Горячий чай и сладости
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
Что можно увидеть
- Пушкинская галерея
- Лермонтовский терренкур
- Деды
- Пещера первобытного человека
- Селитряные скалы
- Грот вечной мерзлоты
- Пещера вечной мерзлоты
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Пушкинская галерея, собранная в 1902 году из стекла и металла. Изначально галерея называлась «Железная». В 1937 году в ней была установлена скульптура «Пушкин у моря», после чего название поменялось.
- Лермонтовский терренкур — лечебная тропа вокруг горы Железная, названная в честь русского поэта. На протяжении терренкура встречаются плиты с названиями самых известных его произведений.
- Деды. Это деревянные указатели маршрута с изображёнными на них лицами старцев, из-за чего местные жители и прозвали их Дедами. Чаще всего гостям города встречается только один Дед, но мы отыщем за широкими стволами дубов и ясеней всех!
- Пещера первобытного человека. В 1969 году группой археологов были обнаружены следы одной из самых древних стоянок человека. Внутри пещеры были найдены наконечники стрел и примитивные орудия труда.
- Селитряные скалы — последствия некогда бурного роста гор. Являются магматическими останцами с высоким содержанием нитратов.
- Грот вечной мерзлоты (ныне закрытый) — одна из штолен в горе Развалка.
- Пещера вечной мерзлоты — открытая западная штольня в Развалке. Длина штольни составляет 400 метров, но пройти можно только 150 метров — до преграждающего проход каменного завала. Внутри пещеры даже в сильный летний зной температура держится в районе 0 градусов по Цельсию. Вы ощутите ледяное дыхание из пасти Спящего льва, а я объясню, откуда такой эффект.
- В дороге я угощу вас горячим цельнолистовым чаем из солнечного Азербайджана и вкусными сладостями, ведь после посещения Пещеры вечной мерзлоты возникнет большое желание согреться.
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто не боится сходить с нахоженных троп. Среди них — и те, кто первый раз приехал в Железноводск, и те, кто приезжает далеко не первый раз, но не знает про предлагаемый мною маршрут.
- Идеально подойдёт для отдыхающих молодых семей, в том числе с детьми. И для отдыхающих среднего возраста, способных на долгую пешую прогулку.
Организационные детали
- Маршрут занимает 4-5 часов, иногда проходит по пересечённой местности. Длина — 11 км. Перепады высот небольшие, никакой особой физической подготовки не нужно.
- При необходимости я могу организовать трансфер из любого города КМВ до места старта и обратно (до 4 человек) — стоимость уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из Курортного парка Железноводска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Железноводске
Меня зовут Егор, родился и вырос в городе Железноводск. С малых лет совершал восхождения на самые известные горы-лакколиты Кавказских Минеральных Вод. Люблю свой город, горы, природу, историю. Хочу поделиться с гостями Железноводска уникальными маршрутами. Сам по образованию энергетик, но это не мешает мне увлекаться походами и историей края!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
14 мая 2024
Мы первый раз в Железноводске и решили провести наш отдых активно, поэтому забронировали экскурсию вокруг Развалки.
Сначала мы думали, что маршрут будет проходить только по лесу, поэтому были просто в восторге от пещер, которые встретились нам по пути. Егор рассказывал историю их возникновения, а так же множество легенд.
Нам повезло с погодой, поэтому виды открывались замечательные на протяжении всего пути.
Сначала мы думали, что маршрут будет проходить только по лесу, поэтому были просто в восторге от пещер, которые встретились нам по пути. Егор рассказывал историю их возникновения, а так же множество легенд.
Нам повезло с погодой, поэтому виды открывались замечательные на протяжении всего пути.
Елена
25 апр 2024
Спасибо огромное Егору. Это было волшебно!!!!! Я не думала, что справлюсь с задачей. Но, под руководством гида-- волшебника, все получилось. Очень красивые виды, необыкновенные тропы. И рассказ!!!! В, общем, рекомендую всем, кто ищет новые ощущения, приключения и остроту!!!! Спасибо огромное Егору!! И какой же в горах вкусный чай, приготовленный на горелке!!!!!!!
Е
Елена
27 мар 2024
Это было невероятное приключение! Когда шли к месту встречи, думали зачем? Был туман, дождь, грязь, холодно. Какой смысл ходить по горам?
Оказалось, смысл есть, если есть правильный инструктор. Вооружённый до
Оказалось, смысл есть, если есть правильный инструктор. Вооружённый до
Ольга
15 мар 2024
Огромное спасибо гиду Егору за эту удивительную экскурсию! Нам очень понравилось гулять по "неизведанным" тропинкам вокруг горы Развалка, слушать его рассказы, пить свежеприготовленный чай на привале с вкусняшками)) Увидели красивейшие пейзажи с высоты скал, на которые забрались. И особо приятно было получить видео с нашим маршрутом по завершении экскурсии! Егор, еще раз наша благодарность Вам за время, проведенное с нами.
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