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зубов, Егор прошёл с нами 13 километров по всем изведанным и неизведанным тропам. Мы увидели усыпанный цветами лес, пещеры, письмена древних людей, трёх дедов, орла без головы, локации из Игры Престолов, политические высказывания, выцарапанные на памятниках культуры — и это всё с прекрасными и смешными комментариями нашего сенсея.

От него мы узнали много нового — например, что питекантроп Клещ любил питекантропа Машу, что пещера, полная летучих мышей, над нами могла обвалиться, и что козинаки вызывают зависимость. Ими угощал нас Егор во время долгожданного привала с чаепитием и невероятной панорамой!

Ноги и спина гудят, но пишу с любовью, уважением и глубокой благодарностью к Егору, сделавшему невозможное возможным!