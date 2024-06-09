Как же хочется иногда отрешиться от городских хлопот, найти покой и гармонию наедине с умиротворяющей природой.
Захватывающая индивидуальная экскурсия в Верховья Чегемского ущелья — это то, что вам надо! Весь день мы проведём в высокогорьях самого необычного и контрастного ущелья Северного Кавказа, в зоне альпийских лугов и краю суровых скал, диких горных рек, хрустальных ледников и величественных водопадов.
Захватывающая индивидуальная экскурсия в Верховья Чегемского ущелья — это то, что вам надо! Весь день мы проведём в высокогорьях самого необычного и контрастного ущелья Северного Кавказа, в зоне альпийских лугов и краю суровых скал, диких горных рек, хрустальных ледников и величественных водопадов.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00
Что вас ожидает:
- Теснина Чегемского ущелья
- Каскад Чегемских водопадов
- Каньон реки Гара-Аузу-Су
- Гора Тихтенген
- Ледник Шаурту
- Водопад Абай-Су
- Ущелье Башиль
- Водопад Джайлык-Су
Описание экскурсии
Что вас ждет:• Водопад Абай-Су Поднимемся к 78-метровому «Водопаду Абая», названному так в честь местного охотника. Неординарное величие и грандиозность этого водопада просто потрясает. Это не сплошная стена воды, а великое множество струек, где-то соединяющихся в единый водный поток, а где-то разбегающихся в разные стороны и солирующих поодиночке.
- Белокаменная теснина реки Гара-Ауз-Су Исследуем необычную белокаменную теснину реки Гара-Ауз-Су, воды которой очень бурные и имеют просто неестественный изумрудный цвет. Тут у вас будет возможность сделать оригинальные фото на фоне теснины, находясь в самом центре бурлящего горного потока.
- Гора Тихтенген Проследуем к подножию величественного исполина — горы Тихтенген — 4617 метров. Великан имеет вулканическую форму, а его название с местного языка это означает «Успокаивающая вершина». Это действительно живописнейший и далёкий от цивилизации уголок природы. Горы здесь покрыты нетающими снегами, а их вершины — шапками вечных ледников. Дорога будет пролегать по альпийским лугам, в хвойном сосновом бору, местами даже по руслу рек.
- Ледник Шаурту Совершим лёгкую трекинговую прогулку к леднику Шаурту. Это один из старейших ледников Кавказа. Основа ледника — многовековой лед, который переливается на солнце разными красками: голубой, серый, фиолетовый, белый… Даже в солнечные дни огромные глыбы льда не успевают таять, и до каждой из них можно дотронуться рукой. Именно здесь, в самом сердце ледника, свое начало берет река Чегем.
- Отведаем нарзана Отведаем настоящего целебного нарзана, выходящего на поверхность прямо из природной скважины. Источник расположен у западного подножия горы Тихтенген и относится к типу «Боржоми». Тропа к нарзану проходит петляя через реликтовой сосновый лес и заросли рододендронов.
- Башиль Ущелье утопает в густом сосновом бору, с зарослями малинника. Всюду множество грибов и прыгающих по соснам белок. Тут же великолепные поляны с альпийским цветами плавно и незаметно переходят в практически безжизненные горные склоны, а дальше — в снежные склоны и ледяные языки. А в чистых водах ключевых ручьев, впадающих в Башиль-Су, плещется речная форель. Левый приток Башиля — Джайлык-Су — образует небольшой, но очень красивый водопад. Есть возможность сделать красивые и необычные фото.
Важно знать:
В зимнее время, а также в связи с возможными неблагоприятными погодными условиями маршрут поездки может быть изменён.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Теснина Чегемского ущелья
- Каскад Чегемских водопадов
- Каньон реки Гара-Аузу-Су
- Гора Тихтенген
- Ледник Шаурту
- Водопад Абай-Су
- Ущелье Башиль
- Водопад Джайлык-Су
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Трансфер на комфортном внедорожнике
- Полное экскурсионное сопровождение
- Чаепитие с красивым видом.
Что не входит в цену
- Экологический сбор
- Питание (кафе).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- В поездке с собой обязательно надо иметь:
- Оригиналы документов - Российский паспорт детям до 14 лет - свидетельство о рождении
- Наличные деньги
- Удобную спортивную обувь и одежду
- Крем от загара и солнцезащитные очки
- Отличное настроение и фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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