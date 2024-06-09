Что вас ждет:• Водопад Абай-Су Поднимемся к 78-метровому «Водопаду Абая», названному так в честь местного охотника. Неординарное величие и грандиозность этого водопада просто потрясает. Это не сплошная стена воды, а великое множество струек, где-то соединяющихся в единый водный поток, а где-то разбегающихся в разные стороны и солирующих поодиночке.

Белокаменная теснина реки Гара-Ауз-Су Исследуем необычную белокаменную теснину реки Гара-Ауз-Су, воды которой очень бурные и имеют просто неестественный изумрудный цвет. Тут у вас будет возможность сделать оригинальные фото на фоне теснины, находясь в самом центре бурлящего горного потока.

Гора Тихтенген Проследуем к подножию величественного исполина — горы Тихтенген — 4617 метров. Великан имеет вулканическую форму, а его название с местного языка это означает «Успокаивающая вершина». Это действительно живописнейший и далёкий от цивилизации уголок природы. Горы здесь покрыты нетающими снегами, а их вершины — шапками вечных ледников. Дорога будет пролегать по альпийским лугам, в хвойном сосновом бору, местами даже по руслу рек.

Ледник Шаурту Совершим лёгкую трекинговую прогулку к леднику Шаурту. Это один из старейших ледников Кавказа. Основа ледника — многовековой лед, который переливается на солнце разными красками: голубой, серый, фиолетовый, белый… Даже в солнечные дни огромные глыбы льда не успевают таять, и до каждой из них можно дотронуться рукой. Именно здесь, в самом сердце ледника, свое начало берет река Чегем.

Отведаем нарзана Отведаем настоящего целебного нарзана, выходящего на поверхность прямо из природной скважины. Источник расположен у западного подножия горы Тихтенген и относится к типу «Боржоми». Тропа к нарзану проходит петляя через реликтовой сосновый лес и заросли рододендронов.

Башиль Ущелье утопает в густом сосновом бору, с зарослями малинника. Всюду множество грибов и прыгающих по соснам белок. Тут же великолепные поляны с альпийским цветами плавно и незаметно переходят в практически безжизненные горные склоны, а дальше — в снежные склоны и ледяные языки. А в чистых водах ключевых ручьев, впадающих в Башиль-Су, плещется речная форель. Левый приток Башиля — Джайлык-Су — образует небольшой, но очень красивый водопад. Есть возможность сделать красивые и необычные фото.

Важно знать:

В зимнее время, а также в связи с возможными неблагоприятными погодными условиями маршрут поездки может быть изменён.