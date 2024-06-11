Треккинг на гору Развалка и фотосессия

Подняться на вершину горы, полюбоваться панорамой Железноводска и получить фото на память
Лучшие виды на города КМВ ждут вас на вершине горы Развалка! Вы пройдёте по тропинкам лиственного леса, подниметесь на пик и насладитесь панорамой гор.

А я не только помогу ощутить красоту кавказской природы, но и поделюсь интересными фактами и легендами, а также запечатлею ваши яркие эмоции на профессиональную фотокамеру.
Треккинг на гору Развалка и фотосессия
Треккинг на гору Развалка и фотосессия
Треккинг на гору Развалка и фотосессия
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание фото-прогулки

Кому подойдёт экскурсия

Гора Развалка — одна из самых загадочных и опасных гор КМВ, но в моём сопровождении маршрут будет безопасен. Новичкам будет непросто: маршрут рассчитан на опытных любителей треккинга или людей в хорошей физической форме, ведущих активный образ жизни.

Что вас ожидает

Фантастические горные виды

Вы пройдёте по роскошному лиственному лесу и узнаете, какие краснокнижные растения, деревья и животные населяют местные горные ландшафты. Полюбуетесь видами на города Кавказcких Минеральных Вод и окрестные горы-лакколиты. А также увидите пещеру вечной мерзлоты и селитрянные скалы.

То, что запомнится надолго

Во время подъёма на вершину я расскажу про города КМВ и горы-лакколиты и одновременно буду снимать участников в любых понравившихся местах на профессиональную камеру. В течение 3 дней после экскурсии вы получите 20-40 снимков в цветокоррекции.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута около 10 км
  • Это маршрут для опытных походников: желательно перед бронированием обсудить состав группы и требуемый уровень физической подготовки
  • Большее число участников, возможность участия детей или проведение экскурсии в ночное время (для встречи заката/рассвета) обсуждается
  • Для восхождения на гору необходимо иметь качественную разношенную спортивную (желательно треккинговую) обувь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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