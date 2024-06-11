Гора Развалка — одна из самых загадочных и опасных гор КМВ, но в моём сопровождении маршрут будет безопасен. Новичкам будет непросто: маршрут рассчитан на опытных любителей треккинга или людей в хорошей физической форме, ведущих активный образ жизни.
Что вас ожидает
Фантастические горные виды
Вы пройдёте по роскошному лиственному лесу и узнаете, какие краснокнижные растения, деревья и животные населяют местные горные ландшафты. Полюбуетесь видами на города Кавказcких Минеральных Вод и окрестные горы-лакколиты. А также увидите пещеру вечной мерзлоты и селитрянные скалы.
То, что запомнится надолго
Во время подъёма на вершину я расскажу про города КМВ и горы-лакколиты и одновременно буду снимать участников в любых понравившихся местах на профессиональную камеру. В течение 3 дней после экскурсии вы получите 20-40 снимков в цветокоррекции.
Организационные детали
Протяжённость маршрута около 10 км
Это маршрут для опытных походников: желательно перед бронированием обсудить состав группы и требуемый уровень физической подготовки
Большее число участников, возможность участия детей или проведение экскурсии в ночное время (для встречи заката/рассвета) обсуждается
Для восхождения на гору необходимо иметь качественную разношенную спортивную (желательно треккинговую) обувь
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Железноводске
Провёл экскурсии для 265 туристов
Меня зовут Александр. Среди моих увлечений — горные походы и фотография. Хочу открыть для вас пейзажи Кавказских Минеральных Вод и поделиться их красотой. Присоединяйтесь!