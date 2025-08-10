Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Звенигорода, узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите древние монастыри и музеи
Начало: На улице Московская, 30
24 авг в 17:00
27 авг в 13:00
9300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Звенигород на авто
Посетите Саввино-Сторожевский монастырь, дом Чехова и Успенский собор в Звенигороде. Узнайте историю города и насладитесь видами Москвы-реки
Начало: В центре Звенигорода
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Прогулка на сапах в Звенигороде с посещением Саввино-Сторожевского монастыря и родника
Проплыть по Москве-реке, заглянуть в древнюю обитель и наполнить сердце новыми эмоциями
Начало: У монастыря
Завтра в 13:00
22 авг в 10:00
7500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна10 августа 2025Экскурсия по Звенигороду, несмотря на капризы природы в виде то начинающего, то прекращающегося дождя, удалась на славу. Дмитрий - увлекательный
- ООксана9 августа 2025Отличная экскурсия. Были семьей с девочками 15 и 18 лет, всем понравилось. Посмотрели город и монастырь. Понравилось гулять в монастыре Саввы Сторожевского, очень красивое место с особенной энергетикой. Время прошло быстро, даже устать не успели🙂.
- ННаталья4 августа 2025Спасибо Александру за организацию автомобильной экскурсии! Посетили многие ключевые места за короткое время. Московская улица, Чеховские места, монастырь. Каждый найдёт в этом путешествии что-то свое.
- ННадежда6 июля 2025Экскурсия прошла очень увлекательно! Дети довольны! Дмитрий очень эрудированый и талантливый гид,всем рекомендую.
- ЕЕлена4 июля 2025Спасибо! Дмитрию
- ДДарья30 июня 2025Дмитрий-прекрасный экскурсовод, всё интересно, очень продумано и организовано. Очень видно, что человек любит своё дело. Нам с мужем всё очень понравилось. Очень надеемся, что это была наша не единственная встреча. Однозначно рекомендую воспользоваться услугами Дмитрия, как экскурсовода, не пожалеете
- ООксана26 июня 2025Замечательно погуляли по Звенигороду с гидом Марией. Очень прониклись рассказами Марии о древнем городе, о монастыре святого Саввы Сторожевского, о
- ТТатьяна13 июня 2025Экскурсия прошла просто отлично. Нашу семью встретил гид Александр. Мы пересели на его новый внедорожник. Александр - кандидат исторических наук,
- ФФедулова18 мая 2025Дмитрий очень приятный человек. С первых минут мы уже были друзьями. Время экскурсии пролетело незаметно, так как было интересно, познавательно, красиво. Расставаться не хотелось, поэтому договорились о следующих путешествиях.
- ММаргарита16 мая 2025Очень понравилась прогулка с Дмитрием по Звенигороду. Всегда приятно чувствовать заинтересованность экскурсовода. Отличная подача материала, после таких экскурсий есть желание самостоятельного погружения в детали исторических событий. Спасибо!
- ННаталья10 мая 2025Были на экскурсии 9 мая, очень понравилась. Состав участников был разновозрасной, всем было интересно! Рекомендую!
- ООльга9 мая 2025Огромное спасибо Дмитрию! Очень интересная экскурсия! Все динамично, просто и глубоко одновременно! Я просто счастлива! И история, и легенды, и религия - все есть и очень емко и просто
Благодарим!
- ООльга3 мая 2025Большое спасибо, Дмитрий, за интересную и содержательную экскурсию!!! Было очень познавательно!!! ❤️
- ДДенис12 апреля 2025Было интересно и познавательно.
Дмитрий обладатель энциклопедических знаний и приятный человек.
- ААнна18 марта 2025Отличная экскурсия, гид Мария в самое сердце. Интересное повествование, качественный юмор, развитая эмпатия и душевность. Очень увлекательно было слушать и обсуждать. С удовольствием выберу Марию в новое направление. От всей нашей группы привет и большое спасибо!
- ККонстантин9 марта 2025Эксурсию для нас провёл Александр. Профессионал высокого уровня и просто приятный в общении человек. Маршрут построен очень удачно. Максимальный охват
- ЮЮлия27 февраля 2025Отличная прогулка по старинному городу) спасибо большое за впечатления)
- ММарина16 февраля 2025Гид Мария провела интересную экскурсию для 8 участников, ответила на вопросы, была внимательна к пожеланием нашей группы.
- ООльга16 февраля 2025Экскурсия по Звенигороду оставила самые приятные впечатления. Большая благодарность гиду Алёне — её профессионализм и глубокое знание истории города сделали
- ААлександр7 февраля 2025Экскурсовод Дмитрий очень легкий и позитивный человек. Двухчасовая экскурсия по Звенигороду прошла на одном дыхании,информативно с учетом индивидуальных интересов. Нагрузка для пенсионеров (нас было трое пенсионеров возраст 70-73 года)оптимальная. Увидели фрески Андрея Рублева,прикоснулись к мощам Саввы Сторожевского.
