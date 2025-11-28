Приглашаю на фотопрогулку по Звенигороду — пока будем изучать город, я сделаю для вас яркие снимки на его атмосферных улочках.
Вас ждут красивые ракурсы, интересные истории и лёгкий променад по местам, где прошлое соседствует с современностью.
Описание фото-прогулки
Где будем гулять
Купчий дом
Здесь получаются особенно красочные фотографии, а ещё можно попробовать местные пряники.
Московская улица
Главная улица города. Здесь вас ждут:
- уютные кафе, стилизованные под русские домики 19 века
- культурный центр имени Любови Орловой
Вознесенский собор
Храм в византийском стиле, одно из архитектурных украшений Звенигорода.
Городской парк и мостик
Отсюда открывается живописный вид на Москву-реку — отличное место для финальных кадров.
О чём поговорим
Во время прогулки вы узнаете:
- действительно ли Звенигород старше Москвы
- версии происхождения его названия
- как выглядели старинные деревянные домики и что особенного в их наличниках
- какой путь прошла Любовь Орлова — от звенигородской школьницы до легенды советского кино
Организационные детали
- Съёмки проходят с использованием профессиональной полнокадровой камеры Nikon Z6, Sony Alpha 7 III, Sony Alpha 7 II или Canon EOS 6D Mark II
- В течение недели после прогулки вы получите по ссылке около 30 обработанных фотографий в цветокоррекции
- Фотосессию можно провести и для большей группы. Доплата за каждого последующего участника — 1000 ₽
- Фотопрогулку для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Купчего двора
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Звенигороде
Провели экскурсии для 2901 туриста
Я аккредитованный гид-фотограф из Москвы. Окончила магистратуру по культурологии, изучаю историю и архитектуру нашей столицы. Профессионально фотографирую в красивых локациях города. Работаю совместно с командой фотогидов. На наших экскурсиях мы создаём приятную и дружественную атмосферу и помогаем при позировании.
