Выпечка 🥨 пирогов

В давние времена пироги относились исключительно к праздничным блюдам. Это характеризуется и самим названием угощения, ведь в слове «пирог» практически тот же корень, что и в словах «пир» и «пиршество». Любой праздник не проходил без пышных пирогов на столе, и для каждого торжественного случая готовился соответствующий вид этого блюда

Мастер-класс рекомендуется для:

коллективов, как командообразуещее мероприятие;

мужчин, как сюрприз для любимой;

девушек и дам, как возможность сделать приятное близким;

именинников, как вкусный способ отметить день рождения!

Что вас ждёт

Кроме самого мастер-класса по изготовлению пирогов, вы узнаете их историю 📖 и увидите чайную комнату с картинами художника-дизайнера Музея, зал с русской печью и старинной утварью, экспозицию, посвященную кухне 🥧 в коммуналке СССР, а также основную экспозицию на втором этаже музея.

Важная информация

Дети допускаются на мастер-класс только в присутствии взрослых. Присутствие в зале приравнивается к участию.