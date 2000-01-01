Мастер-класс по выпечке пирогов в русской печи

Музей Д.
Музей Д. – Гид из Звенигорода
На Руси выбирали жену по пирогам.

Особы ленивые пекли пироги большие.

Любой по-настоящему вкусный и ароматный пирог имеет свои секреты, но основу любой выпечки всегда составляет тесто.

Мы следим за вашей фигурой, и поэтому наше тесто замешивается не на дрожжах, а на закваске!
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Мастер-класс по выпечке пирогов в русской печи
Мастер-класс по выпечке пирогов в русской печи

Что вы увидите

  • Музей Русского десерта
  • Мастер-класс
Выпечка 🥨 пирогов
В давние времена пироги относились исключительно к праздничным блюдам. Это характеризуется и самим названием угощения, ведь в слове «пирог» практически тот же корень, что и в словах «пир» и «пиршество». Любой праздник не проходил без пышных пирогов на столе, и для каждого торжественного случая готовился соответствующий вид этого блюда

Мастер-класс рекомендуется для:

  • коллективов, как командообразуещее мероприятие;
  • мужчин, как сюрприз для любимой;
  • девушек и дам, как возможность сделать приятное близким;
  • именинников, как вкусный способ отметить день рождения!
Что вас ждёт
Кроме самого мастер-класса по изготовлению пирогов, вы узнаете их историю 📖 и увидите чайную комнату с картинами художника-дизайнера Музея, зал с русской печью и старинной утварью, экспозицию, посвященную кухне 🥧 в коммуналке СССР, а также основную экспозицию на втором этаже музея.
Важная информация
Дети допускаются на мастер-класс только в присутствии взрослых. Присутствие в зале приравнивается к участию.
Что входит
  • Мастер-класс
  • экскурсия о пирогах
  • экскурсия о русской печи
  • чаепитие и осмотр экспозиции.
Что не входит
  • Чай/кофе дополнительные от 200 р
  • доп. угощения от 150 р.
Начало и место завершения
🚩 ул. Фрунзе, д. 23/2, Звенигород
Мастер-класс по выпечке пирогов в русской печи
Мастер-класс по выпечке пирогов в русской печи
Мастер-класс по выпечке пирогов в русской печи
Мастер-класс по выпечке пирогов в русской печи

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Музей Д.
Музей Д.
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