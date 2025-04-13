Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Звенигород на авто
Посетите Саввино-Сторожевский монастырь, дом Чехова и Успенский собор в Звенигороде. Узнайте историю города и насладитесь видами Москвы-реки
Начало: В центре Звенигорода
3 мая в 09:00
4 мая в 09:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Звенигорода. Начнем с храма Александра Невского и пройдемся по улицам города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
8000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Историческая прогулка по Звенигороду
Погрузитесь в историю Звенигорода, прогуливаясь по его улицам, и завершите день в Музее Русского десерта с мастер-классами и дегустацией
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
9000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра13 апреля 2025У нас была экскурсовод Татьяна Вениаминовна, все прошло отлично! Понравилось и взрослым и школьникам
- ТТатьяна25 марта 2025Очень понравилась экскурсия с гидом Еленой! Посмотрели все основные достопримечательности Звенигорода! Очень понравился Успенский собор на Городке снаружи и внутри,Малиновый
- ККонстантин9 марта 2025Эксурсию для нас провёл Александр. Профессионал высокого уровня и просто приятный в общении человек. Маршрут построен очень удачно. Максимальный охват
- ЮЮлия27 февраля 2025Отличная прогулка по старинному городу) спасибо большое за впечатления)
- ППелихов25 февраля 2025Елена профессиональный экскурсовод. Очень интересно рассказывает об истории города и его людях. Было супер.
- ООльга16 февраля 2025Экскурсия по Звенигороду оставила самые приятные впечатления. Большая благодарность гиду Алёне — её профессионализм и глубокое знание истории города сделали
- ТТатьяна15 февраля 2025Нам очень понравилась экскурсия. Любовь Леонидовна буквально влюбила нас в Звенигород.
- ААнна9 февраля 2025Огромное спасибо умному, грамотному экскурсоводу, энергичной женщине Любовь Леонидовне! Крепкого здоровья Вам и Вашим близким! Благодарим Вас за удивительный рассказ-экскурсию о городе💐💐💐
Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Дом А. П. Чехова»
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