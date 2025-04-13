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интересного. Не забывал гид и о простых человеческих потребностях. Между удалёнными точками мы передвигались на современном авто, в котором нашей компании из 4-х человек (плюс гид) было очень комфортно. Да и погода нам благоприятствовала, наверное Трипстер замолвил словечко))