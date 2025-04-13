Дом А. П. Чехова – экскурсии в Звенигороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом А. П. Чехова» в Звенигороде, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Звенигород на авто
На машине
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Звенигород на авто
Посетите Саввино-Сторожевский монастырь, дом Чехова и Успенский собор в Звенигороде. Узнайте историю города и насладитесь видами Москвы-реки
Начало: В центре Звенигорода
3 мая в 09:00
4 мая в 09:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Звенигорода. Начнем с храма Александра Невского и пройдемся по улицам города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
8000 ₽ за экскурсию
Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Историческая прогулка по Звенигороду
Погрузитесь в историю Звенигорода, прогуливаясь по его улицам, и завершите день в Музее Русского десерта с мастер-классами и дегустацией
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
9000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    13 апреля 2025
    Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
    У нас была экскурсовод Татьяна Вениаминовна, все прошло отлично! Понравилось и взрослым и школьникам
  • Т
    Татьяна
    25 марта 2025
    Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
    Очень понравилась экскурсия с гидом Еленой! Посмотрели все основные достопримечательности Звенигорода! Очень понравился Успенский собор на Городке снаружи и внутри,Малиновый
    читать дальше

    овраг, городской парк, места жизни и работы А. П. Чехова, мемориал погибшим в Великой Отечественной войне, культурный центр Любови Орловой, и другие достопримечательности! Постоянно погружались глубоко в историю, было очень увлекательно и познавательно!!! Узнали много нового и интересного!!! Прекрасная экскурсия в Звенигород настоящего и прошлого!!!!

  • К
    Константин
    9 марта 2025
    Звенигород на авто
    Эксурсию для нас провёл Александр. Профессионал высокого уровня и просто приятный в общении человек. Маршрут построен очень удачно. Максимальный охват
    читать дальше

    интересного. Не забывал гид и о простых человеческих потребностях. Между удалёнными точками мы передвигались на современном авто, в котором нашей компании из 4-х человек (плюс гид) было очень комфортно. Да и погода нам благоприятствовала, наверное Трипстер замолвил словечко))

  • Ю
    Юлия
    27 февраля 2025
    Звенигород на авто
    Отличная прогулка по старинному городу) спасибо большое за впечатления)
    Отличная прогулка по старинному городу) спасибо большое за впечатления)Отличная прогулка по старинному городу) спасибо большое за впечатления)Отличная прогулка по старинному городу) спасибо большое за впечатления)Отличная прогулка по старинному городу) спасибо большое за впечатления)Отличная прогулка по старинному городу) спасибо большое за впечатления)
  • П
    Пелихов
    25 февраля 2025
    Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта
    Елена профессиональный экскурсовод. Очень интересно рассказывает об истории города и его людях. Было супер.
  • О
    Ольга
    16 февраля 2025
    Звенигород на авто
    Экскурсия по Звенигороду оставила самые приятные впечатления. Большая благодарность гиду Алёне — её профессионализм и глубокое знание истории города сделали
    читать дальше

    прогулку по-настоящему интересной и аутентичной. Алена относится с большим вниманием к деталям. Её увлеченность историей чувствовалась в каждом рассказе. Обязательно порекомендуем организаторов знакомым и посетим другие проекты команды. Спасибо!

  • Т
    Татьяна
    15 февраля 2025
    Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта
    Нам очень понравилась экскурсия. Любовь Леонидовна буквально влюбила нас в Звенигород.
  • А
    Анна
    9 февраля 2025
    Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта
    Огромное спасибо умному, грамотному экскурсоводу, энергичной женщине Любовь Леонидовне! Крепкого здоровья Вам и Вашим близким! Благодарим Вас за удивительный рассказ-экскурсию о городе💐💐💐

Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Дом А. П. Чехова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Звенигороде
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Звенигород на авто
  2. Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
  3. Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта
Какие места ещё посмотреть в Звенигороде
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Вознесенский собор
  3. Дворец царя Алексей Михайловича
Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в мае 2025
Сейчас в Звенигороде в категории "Дом А. П. Чехова" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Звенигороде на 2025 год по теме «Дом А. П. Чехова», 54 ⭐ отзыва, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль