Замки, дворцы и особняки Звенигорода

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Звенигороде, цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Звенигород - древний форпост Москвы
На машине
2.5 часа
98 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Звенигорода, узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите древние монастыри и музеи
Начало: На улице Московская, 30
«На территории Саввино-Сторожевского мужского ставропигиального монастыря вы увидите дворец царя Алексей Михайловича, Царицыны палаты и Трапезную»
24 авг в 17:00
27 авг в 13:00
9300 ₽ за всё до 4 чел.
Звенигород на авто
На машине
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Звенигород на авто
Посетите Саввино-Сторожевский монастырь, дом Чехова и Успенский собор в Звенигороде. Узнайте историю города и насладитесь видами Москвы-реки
Начало: В центре Звенигорода
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Прогулка на сапах в Звенигороде с посещением Саввино-Сторожевского монастыря и родника
SUP-прогулки
5 часов
Водная прогулка
Прогулка на сапах в Звенигороде с посещением Саввино-Сторожевского монастыря и родника
Проплыть по Москве-реке, заглянуть в древнюю обитель и наполнить сердце новыми эмоциями
Начало: У монастыря
«Рассмотрите архитектуру того времени, посетите храм и церковь, увидите дворец Алексея Михайловича»
Завтра в 13:00
22 авг в 10:00
7500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    10 августа 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Экскурсия по Звенигороду, несмотря на капризы природы в виде то начинающего, то прекращающегося дождя, удалась на славу. Дмитрий - увлекательный
    рассказчик. Мы прошлись, проехались, выпили монастырского кваса, съели свежего хлеба из монастырской лавочки. Все вопросы, которыми Дмитрий вовлекал нас в разговор, все его советы и рекомендации, все то, что мы увидели и узнали, в в полной мере сформировали образ древнего города) Уехали из города полными впечатлений)

  • О
    Оксана
    9 августа 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Отличная экскурсия. Были семьей с девочками 15 и 18 лет, всем понравилось. Посмотрели город и монастырь. Понравилось гулять в монастыре Саввы Сторожевского, очень красивое место с особенной энергетикой. Время прошло быстро, даже устать не успели🙂.
  • Н
    Наталья
    4 августа 2025
    Звенигород на авто
    Спасибо Александру за организацию автомобильной экскурсии! Посетили многие ключевые места за короткое время. Московская улица, Чеховские места, монастырь. Каждый найдёт в этом путешествии что-то свое.
  • Н
    Надежда
    6 июля 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Экскурсия прошла очень увлекательно! Дети довольны! Дмитрий очень эрудированый и талантливый гид,всем рекомендую.
  • Е
    Елена
    4 июля 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Спасибо! Дмитрию
  • Д
    Дарья
    30 июня 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Дмитрий-прекрасный экскурсовод, всё интересно, очень продумано и организовано. Очень видно, что человек любит своё дело. Нам с мужем всё очень понравилось. Очень надеемся, что это была наша не единственная встреча. Однозначно рекомендую воспользоваться услугами Дмитрия, как экскурсовода, не пожалеете
  • О
    Оксана
    26 июня 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Замечательно погуляли по Звенигороду с гидом Марией. Очень прониклись рассказами Марии о древнем городе, о монастыре святого Саввы Сторожевского, о
    его жизни и смерти, о случайно найденных фресках времен Андрея Рублева в Успенском соборе, а также о других фактах и личностях (А. П. Чехове и Л. Орловой), которых видел и хранит память о них замечательный город Звенигород.
    Всё было очень интересно! Спасибо большое! 🙏🏻❤️

  • Т
    Татьяна
    13 июня 2025
    Звенигород на авто
    Экскурсия прошла просто отлично. Нашу семью встретил гид Александр. Мы пересели на его новый внедорожник. Александр - кандидат исторических наук,
    рассказывает очень интересно, поддерживает диалоги. Даже младшему сыну понравилась как прошла экскурсия, не смотря на то, что темы совсем не детские, и экскурсии откровенно не любит.
    Мы были в Звенигороде ранее, но Александр открыл нам новые места, например, пещеру Саввы,"чеховские места". Уже планируем новые поездки с этим гидом.

  • Ф
    Федулова
    18 мая 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Дмитрий очень приятный человек. С первых минут мы уже были друзьями. Время экскурсии пролетело незаметно, так как было интересно, познавательно, красиво. Расставаться не хотелось, поэтому договорились о следующих путешествиях.
  • М
    Маргарита
    16 мая 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Очень понравилась прогулка с Дмитрием по Звенигороду. Всегда приятно чувствовать заинтересованность экскурсовода. Отличная подача материала, после таких экскурсий есть желание самостоятельного погружения в детали исторических событий. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    10 мая 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Были на экскурсии 9 мая, очень понравилась. Состав участников был разновозрасной, всем было интересно! Рекомендую!
  • О
    Ольга
    9 мая 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Огромное спасибо Дмитрию! Очень интересная экскурсия! Все динамично, просто и глубоко одновременно! Я просто счастлива! И история, и легенды, и религия - все есть и очень емко и просто
    Благодарим!
  • О
    Ольга
    3 мая 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Большое спасибо, Дмитрий, за интересную и содержательную экскурсию!!! Было очень познавательно!!! ❤️
  • Д
    Денис
    12 апреля 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Было интересно и познавательно.
    Дмитрий обладатель энциклопедических знаний и приятный человек.
  • А
    Анна
    18 марта 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Отличная экскурсия, гид Мария в самое сердце. Интересное повествование, качественный юмор, развитая эмпатия и душевность. Очень увлекательно было слушать и обсуждать. С удовольствием выберу Марию в новое направление. От всей нашей группы привет и большое спасибо!
  • К
    Константин
    9 марта 2025
    Звенигород на авто
    Эксурсию для нас провёл Александр. Профессионал высокого уровня и просто приятный в общении человек. Маршрут построен очень удачно. Максимальный охват
    интересного. Не забывал гид и о простых человеческих потребностях. Между удалёнными точками мы передвигались на современном авто, в котором нашей компании из 4-х человек (плюс гид) было очень комфортно. Да и погода нам благоприятствовала, наверное Трипстер замолвил словечко))

  • Ю
    Юлия
    27 февраля 2025
    Звенигород на авто
    Отличная прогулка по старинному городу) спасибо большое за впечатления)
  • М
    Марина
    16 февраля 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Гид Мария провела интересную экскурсию для 8 участников, ответила на вопросы, была внимательна к пожеланием нашей группы.
  • О
    Ольга
    16 февраля 2025
    Звенигород на авто
    Экскурсия по Звенигороду оставила самые приятные впечатления. Большая благодарность гиду Алёне — её профессионализм и глубокое знание истории города сделали
    прогулку по-настоящему интересной и аутентичной.

    Алена относится с большим вниманием к деталям. Её увлеченность историей чувствовалась в каждом рассказе.

    Обязательно порекомендуем организаторов знакомым и посетим другие проекты команды.

    Спасибо!

  • А
    Александр
    7 февраля 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Экскурсовод Дмитрий очень легкий и позитивный человек. Двухчасовая экскурсия по Звенигороду прошла на одном дыхании,информативно с учетом индивидуальных интересов. Нагрузка для пенсионеров (нас было трое пенсионеров возраст 70-73 года)оптимальная. Увидели фрески Андрея Рублева,прикоснулись к мощам Саввы Сторожевского.

