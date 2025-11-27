Звенигород — один из самых атмосферных уголков Подмосковья. Здесь сохранился дух древнего города с уютными улочками, белокаменными храмами и живописными видами. Вас ждёт знакомство с архитектурными и культурными памятниками разных эпох, истории о людях, которые тут жили и творили. А ещё — тишина, которую так редко встретишь вблизи столицы.

Описание экскурсии

Мы пройдём по главной улице города — Московской. Здесь — деревянные домики с чудесными наличниками, памятники историческим деятелям, чья жизнь была связана с городом.

Посмотрим на Звенигородскую больницу, где земским врачом работал Чехов, и дом, в котором он жил.

Прогуляемся по Малиновому оврагу — современной обустроенной парковой зоне.

Поднимемся на Городок, где в древности располагался Звенигородский кремль. Его земляные валы сохранились по сей день.

Полюбуемся архитектурой Успенского собора, выясним, где находился знаменитый «Звенигородский чин» Андрея Рублёва и отыщем древние граффити на стенах собора.

Насладимся великолепными видами и архитектурным ансамблем Саввино-Сторожевского монастыря и поговорим об основных вехах и тайнах его истории.

Заглянем в Музей русского десерта, где вы сможете поучаствовать в мастер-классах по выпечке баранок и пряников по старинным рецептам в настоящей русской печи.

