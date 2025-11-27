Открыть для себя историю, искусство, природу и архитектуру центра подмосковного Ренессанса
Звенигород — один из самых атмосферных уголков Подмосковья. Здесь сохранился дух древнего города с уютными улочками, белокаменными храмами и живописными видами.
Вас ждёт знакомство с архитектурными и культурными памятниками разных эпох, истории о людях, которые тут жили и творили. А ещё — тишина, которую так редко встретишь вблизи столицы.
Описание экскурсии
Мы пройдём по главной улице города — Московской. Здесь — деревянные домики с чудесными наличниками, памятники историческим деятелям, чья жизнь была связана с городом.
Посмотрим на Звенигородскую больницу, где земским врачом работал Чехов, и дом, в котором он жил.
Прогуляемся по Малиновому оврагу — современной обустроенной парковой зоне.
Поднимемся на Городок, где в древности располагался Звенигородский кремль. Его земляные валы сохранились по сей день.
Полюбуемся архитектурой Успенского собора, выясним, где находился знаменитый «Звенигородский чин» Андрея Рублёва и отыщем древние граффити на стенах собора.
Насладимся великолепными видами и архитектурным ансамблем Саввино-Сторожевского монастыря и поговорим об основных вехах и тайнах его истории.
Заглянем в Музей русского десерта, где вы сможете поучаствовать в мастер-классах по выпечке баранок и пряников по старинным рецептам в настоящей русской печи.
Организационные детали
Монастырь находится в 1,5 км от города (в одну сторону), это расстояние мы преодолеем пешком. Экскурсию можно провести без посещения монастыря. В этом случае поговорим об истории монастыря в пределах городского маршрута
Пожалуйста, соблюдайте дресс-код при посещении монастыря и собора — колени и плечи должны быть закрыты, женщинам рекомендуем покрыть голову платком
Входные билеты в Музей русского десерта оплачиваются дополнительно: взрослый — 400 ₽, детский (до 16 лет) — 200 ₽. Стоимость мастер-классов уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Московской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Марина — ваша команда гидов в Звенигороде
Провели экскурсии для 1886 туристов
Коренная москвичка, аккредитованный гид, высшее образование, дополнительное — «История искусства». Есть аккредитация на проведение экскурсий в Третьяковской галерее, ГМИИ им. Пушкина, на временных и постоянных музейных выставках. В любой деятельности читать дальше
считаю важным творческое начало и увлечённость. Работа гида — это живое общение, обмен мыслями, знаниями, совместный опыт познания шедевров искусства. Стремлюсь заинтересовать и увлечь, создать ощущение совместного творчества.
Наша команда — это гиды, объединённые любовью к Москве и желанием делиться её уникальной историей. Открываем удивительные страницы культуры, архитектуры и традиций, делая каждую программу не просто информационной, а по-настоящему эмоциональной.
Специализируемся на разных темах и маршрутах — от истории и архитектуры до велоэкскурсий и сплавов на байдарках. Каждый в команде обладает глубокими и уникальными знаниями в своей области.