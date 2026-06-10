Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта

5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🎨 Фрески Андрея Рублева
- 🍰 Музей Русского десерта
- 🏞️ Прогулка по древним улочкам
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Вознесенский собор
- Домик Чехова
- Успенский собор
- Музей Русского десерта
Описание экскурсии
Погрузитесь в увлекательное путешествие по истории и культуре Звенигорода! Мы предлагаем вам замечательную экскурсию по живописным улочкам этого прекрасного города.
Начало экскурсии
Наша прогулка начнется с Московской улицы, где одним из ярких украшений является Вознесенский собор. Этот величественный храм ведет свою историю с XVI века и поражает своим великолепием.
Исторические достопримечательности
После visita к собору мы направимся к интересному домику Чехова, а также осмотрим земляные валы древнего городища, существующего с XII – начала XIII века. Вблизи расположен Успенский собор, возведенный по указу князя Юрия Дмитриевича в 1400 году. Внутри храма вы сможете увидеть фрески знаменитого художника Андрея Рублева, а недалеко от собора находится святой источник с целебной водой.
Завершение прогулки
Закончим нашу экскурсию в Музее Русского десерта, который обязательно произведет впечатление на гостей любого возраста. Основателем музея является талантливая художница Татьяна Феина. Экспозиция располагается в уютном здании и позволяет вам лучше понять историю русской кухни.
Что вы увидите в музее?
- Старинная посуда и кухонная утварь
- Кружева и шкатулки
- Другие интересные предметы быта
Также вы сможете участвовать в увлекательных мастер-классах и попробовать самостоятельно приготовить ржаной хлеб, баранки или гурьевскую кашу. Не забудьте попробовать ароматный кофе и вкуснейшие русские десерты, которые подают в музее.
Важная информация
Если вы планируете посетить экскурсии в праздничные дни, мы настоятельно рекомендуем внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8 для гарантии бронирования.
Ежедневно, в любое время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Московская улицы
- Вознесенский собор
- Домик Чехова
- Успенский собор
- Фрески Андрея Рублева
- Музей Русского десерта и другие
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей Десерта оплачиваются дополнительно:
- Взрослый - 600 руб/чел.
- Детский (4-16 лет) - 300 руб/чел.
- Мастер-классы оплачиваются дополнительно:
- * Мастер-класс / «Праздник баранки/» от 4-х человек - 1200 руб. с человека. Продолжительность - 1 час.
- * Мастер-класс / «Роспись фигурных пряников/» от 2-х человек - 600 руб. с человека. Продолжительность - 35 мин.
- * Мастер-класс / «Лепка сахарных цветов/» от 2-х человек - 600 руб. с человека. Продолжительность - 30 мин.
- * Мастер-класс / «Выпечка медовых печатных пряников/» от 4-х человек - 1500 руб. с человека. Продолжительность - 1 час.