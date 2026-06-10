Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Звенигорода - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться зелеными пейзажами и теплым климатом. В апреле и октябре также приятно посетить город, хотя может быть прохладнее. Зимой экскурсия проходит в основном в помещении, что позволяет избежать холодов и насладиться уютной атмосферой музея.

Экскурсия по Звенигороду предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру этого древнего города. Прогулка начинается с Московской улицы, где находится Вознесенский собор XVI века. Затем маршрут ведет к домику

Чехова и земляным валам древнего городища. Успенский собор с фресками Андрея Рублева и святой источник с целебной водой добавят впечатлений. Завершение экскурсии в Музее Русского десерта позволит познакомиться с историей русской кухни и попробовать традиционные сладости

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Погрузитесь в увлекательное путешествие по истории и культуре Звенигорода! Мы предлагаем вам замечательную экскурсию по живописным улочкам этого прекрасного города.

Начало экскурсии

Наша прогулка начнется с Московской улицы, где одним из ярких украшений является Вознесенский собор. Этот величественный храм ведет свою историю с XVI века и поражает своим великолепием.

Исторические достопримечательности

После visita к собору мы направимся к интересному домику Чехова, а также осмотрим земляные валы древнего городища, существующего с XII – начала XIII века. Вблизи расположен Успенский собор, возведенный по указу князя Юрия Дмитриевича в 1400 году. Внутри храма вы сможете увидеть фрески знаменитого художника Андрея Рублева, а недалеко от собора находится святой источник с целебной водой.

Завершение прогулки

Закончим нашу экскурсию в Музее Русского десерта, который обязательно произведет впечатление на гостей любого возраста. Основателем музея является талантливая художница Татьяна Феина. Экспозиция располагается в уютном здании и позволяет вам лучше понять историю русской кухни.

Что вы увидите в музее?

Старинная посуда и кухонная утварь

Кружева и шкатулки

Другие интересные предметы быта

Также вы сможете участвовать в увлекательных мастер-классах и попробовать самостоятельно приготовить ржаной хлеб, баранки или гурьевскую кашу. Не забудьте попробовать ароматный кофе и вкуснейшие русские десерты, которые подают в музее.

Важная информация

Если вы планируете посетить экскурсии в праздничные дни, мы настоятельно рекомендуем внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8 для гарантии бронирования.