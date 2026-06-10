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Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта

Узнайте историю Звенигорода, прогуливаясь по его улочкам. Посетите Вознесенский собор, домик Чехова и Музей Русского десерта
Экскурсия по Звенигороду предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру этого древнего города. Прогулка начинается с Московской улицы, где находится Вознесенский собор XVI века. Затем маршрут ведет к домику
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Чехова и земляным валам древнего городища. Успенский собор с фресками Андрея Рублева и святой источник с целебной водой добавят впечатлений.

Завершение экскурсии в Музее Русского десерта позволит познакомиться с историей русской кухни и попробовать традиционные сладости

4.9
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🎨 Фрески Андрея Рублева
  • 🍰 Музей Русского десерта
  • 🏞️ Прогулка по древним улочкам
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Звенигорода - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться зелеными пейзажами и теплым климатом. В апреле и октябре также приятно посетить город, хотя может быть прохладнее. Зимой экскурсия проходит в основном в помещении, что позволяет избежать холодов и насладиться уютной атмосферой музея.
Сейчас август — это идеальное время.
Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта

Что можно увидеть

  • Вознесенский собор
  • Домик Чехова
  • Успенский собор
  • Музей Русского десерта

Описание экскурсии

Погрузитесь в увлекательное путешествие по истории и культуре Звенигорода! Мы предлагаем вам замечательную экскурсию по живописным улочкам этого прекрасного города.

Начало экскурсии

Наша прогулка начнется с Московской улицы, где одним из ярких украшений является Вознесенский собор. Этот величественный храм ведет свою историю с XVI века и поражает своим великолепием.

Исторические достопримечательности

После visita к собору мы направимся к интересному домику Чехова, а также осмотрим земляные валы древнего городища, существующего с XII – начала XIII века. Вблизи расположен Успенский собор, возведенный по указу князя Юрия Дмитриевича в 1400 году. Внутри храма вы сможете увидеть фрески знаменитого художника Андрея Рублева, а недалеко от собора находится святой источник с целебной водой.

Завершение прогулки

Закончим нашу экскурсию в Музее Русского десерта, который обязательно произведет впечатление на гостей любого возраста. Основателем музея является талантливая художница Татьяна Феина. Экспозиция располагается в уютном здании и позволяет вам лучше понять историю русской кухни.

Что вы увидите в музее?

  • Старинная посуда и кухонная утварь
  • Кружева и шкатулки
  • Другие интересные предметы быта

Также вы сможете участвовать в увлекательных мастер-классах и попробовать самостоятельно приготовить ржаной хлеб, баранки или гурьевскую кашу. Не забудьте попробовать ароматный кофе и вкуснейшие русские десерты, которые подают в музее.

Важная информация

Если вы планируете посетить экскурсии в праздничные дни, мы настоятельно рекомендуем внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8 для гарантии бронирования.

Ежедневно, в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Московская улицы
  • Вознесенский собор
  • Домик Чехова
  • Успенский собор
  • Фрески Андрея Рублева
  • Музей Русского десерта и другие
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музей Десерта оплачиваются дополнительно:
  • Взрослый - 600 руб/чел.
  • Детский (4-16 лет) - 300 руб/чел.
  • Мастер-классы оплачиваются дополнительно:
  • * Мастер-класс / «Праздник баранки/» от 4-х человек - 1200 руб. с человека. Продолжительность - 1 час.
  • * Мастер-класс / «Роспись фигурных пряников/» от 2-х человек - 600 руб. с человека. Продолжительность - 35 мин.
  • * Мастер-класс / «Лепка сахарных цветов/» от 2-х человек - 600 руб. с человека. Продолжительность - 30 мин.
  • * Мастер-класс / «Выпечка медовых печатных пряников/» от 4-х человек - 1500 руб. с человека. Продолжительность - 1 час.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Т
Экскурсия, как и сам экскурсовод-Арсений, нашей группе очень понравились! Интересный рассказ, с ответами на вопросы, интересный маршрут. Рекомендации по посещению доп. мест в городе и ресторанов. Мы остались очень довольны, благодарю! Рекомендуем!
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В
Экскурсия была очень интересная, несмотря на то, что мы приехали поздно и не смогли попасть в монастырь, экскурсовод Арсений оперативно все под нас скорректировал и готов был ответить на любой вопрос. Нам очень понравился и Звенигород, и экскурсия, и экскурсовод))
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Т
В выходной посетили Звенигород большой компанией, заказали экскурсию по городу, посктили музей Руского Десерта. Экскурсовод Твтьяна Вениаминовна нам очень понравилась, рассказывает интересно, с юмором без лишней воды и голос приятный.
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Эскурсия прошла непринужденно и интересно! 5 бвлов! Музей же десерта не оправдал наших ожиданий, внешне похож на какую то заброшку, походили, экспонатов много, несколько комнат, есть на, что глаз положить, но я бы его назвала музеем кухонной утвари времён СССР, много интересных картин с котиками, зайчиками, со смешными подписями, понравилась экспозиция про пчёл, познавательно! И ещё печь понравилась,брльшая, настоящая и тёплая! И да, не обольщайтесь, дегустаций там нет, ничем не угощают! Пряники по 600р. за шт. можно купить в маленьком магазинчике. В туалет лучше не заходить. И тем не менее, заглянуть в музей РЕКОМЕНДУЮ!!! Мы посмеялись, пофоткались и ушли с хорошим настроением!

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Л
8 марта посетили с друзьями экскурсию по Звенигороду с посещением музея Русского десерта. Огромное спасибо гиду за очень подробный и познавательный рассказ о Звенигороде. Мы очень интересно провели это время. Спасибо огромное! Отдельно хочется сказать, что в музее десерта экскурсия с местным экскурсоводом была не интересная, особенно не понравилась ребенку. Я не рекомендую его другим туристам.
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С
Экскурсия была проведена на высоком профессиональном уровне. Душевное общение с гидом это всегда залог успеха.
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А
Огромное спасибо умному, грамотному экскурсоводу, энергичной женщине Любовь Леонидовне! Крепкого здоровья Вам и Вашим близким! Благодарим Вас за удивительный рассказ-экскурсию о городе💐💐💐
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