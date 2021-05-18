Полезная информация о Джидде

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Местное время в Джидде
22:5438
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇦 Саудовская Аравия
Название городаДжидда
По-английскиJeddah
Население города2 867 446 чел.
АэропортДжидда JED
Часовой поясAsia/Riyadh
Средняя высота22 м. от уровня моря

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