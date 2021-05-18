Полезная информация о Джидде
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Местное время в Джидде
22:5438
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇦 Саудовская Аравия
|Название города
|Джидда
|По-английски
|Jeddah
|Население города
|2 867 446 чел.
|Аэропорт
|Джидда JED
|Часовой пояс
|Asia/Riyadh
|Средняя высота
|22 м. от уровня моря
Где находится Джидда на карте
Джидда