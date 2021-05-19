Полезная информация об Эр-Рияде
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Местное время в Эр-Рияде
00:4155
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇦 Саудовская Аравия
|Название города
|Эр-Рияд
|По-английски
|Riyadh
|Это столица
|Эр-Рияд является столицей Саудовской Аравии
|Население города
|4 205 961 чел.
|Аэропорт
|Кинг Халид RUH
|Часовой пояс
|Asia/Riyadh
|Средняя высота
|612 м. от уровня моря
Где находится Эр-Рияд на карте
Эр-Рияд