Полезная информация об Эр-Рияде

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Местное время в Эр-Рияде
00:4155
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇦 Саудовская Аравия
Название городаЭр-Рияд
По-английскиRiyadh
Это столицаЭр-Рияд является столицей Саудовской Аравии
Население города4 205 961 чел.
АэропортКинг Халид RUH
Часовой поясAsia/Riyadh
Средняя высота612 м. от уровня моря

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