Что вас ждетНаше гастропутешествие начнется в старом городе, где вы посетите местную пржионицу и узнаете секреты самого лучшего кофе. Вы обязательно закусите свежим буреком прежде чем оказаться на главном рынке города — Байлони, чтобы отыскать лучшие специи, сыры и колбасы в подарок.

Затем вы окажитесь на сербском Монмартре — в старинном квартале Скадарлия, где можно будет попробовать кое-что мясное, а также насладиться сербским вином. Если же вы хотите оказаться в мире белградских сладостей, то мы направим вас прямо в Пеливан —старейшую пекарню города, где вы узнаете об особенностях местных десертов.

Наденьте удобную обувь для прогулки, а главное — не начинайте маршрут на полный желудок. Вы точно найдете для себя что-то вкусное во время нашего пути!

Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).