Откройте для себя лучшее из Белграда с уникальной точки зрения на воду.
Совершите круиз по живописным водным путям и пройдите мимо важных исторических достопримечательностей, узнавая по пути все о городе.
Совершите круиз по живописным водным путям и пройдите мимо важных исторических достопримечательностей, узнавая по пути все о городе.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00
Что вас ожидает:
- Cruising Belgrade
- Велико-Ратно
- Jugoslavija
- Парк Калемегдан
- Белград
- Branko’s Bridge
- Old Sava Bridge
- Gazela bridge
- Ada Bridge
Описание круиза
Незабываемый круиз на лодке по рекам Белграда Круиз начнется в красивом районе Земун, известном своей величественной архитектурой и уникальным ландшафтом. Следующие 2 часа отдых на понтонном катере со всеми необходимыми удобствами. Начните с приветственного напитка и приготовьтесь насладиться бодрящими впечатлениями вдали от сводящей с ума толпы. Проплывите мимо острова Великой войны, стратегической точки обороны Белграда и приюта для дикой природы. Затем войдите в дельту Дуная и Савы, постепенно приближаясь к крепости Калемегдан, крупнейшему парку Белграда и самому важному историческому памятнику. По пути вы пройдете под всеми основными мостами города, и во время вашего круиза ваша опытная команда расскажет вам интересные истории о различных достопримечательностях и расскажет вам об обычаях и культуре сербского народа. Важная информация: Возьмите с собой:
- солнцезащитные очки;
- летняя шляпа;
• солнцезащитный крем. Запрещено:
- крупногабаритный багаж;
- курение;
- чемоданы и большие сумки. Обратите внимание • Лодка вмещает до 8 пассажиров.
- Пожалуйста, прибудьте на место встречи за 15 минут до начала мероприятия.
Ежедневно
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Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые (Возраст 6-99)
|€79
|Малыши (Возраст 5 и младше)
|€0
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Cruising Belgrade
- Велико-Ратно
- Jugoslavija
- Парк Калемегдан
- Белград
- Branko’s Bridge
- Old Sava Bridge
- Gazela bridge
- Ada Bridge
Что включено
- Профессиональный лицензированный шкипер
- Неограниченные напитки в баре на лодке: белое вино, ракия, вода, безалкогольные напитки и пиво
- Топливо
Что не входит в цену
- Трансфер от/до отеля
- Еда
Место начала и завершения?
Kej Oslobođenja 3, Beograd 11080, Serbia
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой:
- Солнцезащитные очки
- Летняя шляпа
- Солнцезащитный крем
- Запрещено:
- Крупногабаритный багаж
- Курение
- Чемоданы и большие сумки
- Важно:
- Лодка вмещает до 8 пассажиров
- Пожалуйста, прибудьте на место встречи за 15 минут до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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