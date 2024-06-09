солнцезащитные очки;

летняя шляпа;

• солнцезащитный крем. Запрещено:

крупногабаритный багаж;

курение;

чемоданы и большие сумки. Обратите внимание • Лодка вмещает до 8 пассажиров.

Пожалуйста, прибудьте на место встречи за 15 минут до начала мероприятия.

Незабываемый круиз на лодке по рекам Белграда Круиз начнется в красивом районе Земун, известном своей величественной архитектурой и уникальным ландшафтом. Следующие 2 часа отдых на понтонном катере со всеми необходимыми удобствами. Начните с приветственного напитка и приготовьтесь насладиться бодрящими впечатлениями вдали от сводящей с ума толпы. Проплывите мимо острова Великой войны, стратегической точки обороны Белграда и приюта для дикой природы. Затем войдите в дельту Дуная и Савы, постепенно приближаясь к крепости Калемегдан, крупнейшему парку Белграда и самому важному историческому памятнику. По пути вы пройдете под всеми основными мостами города, и во время вашего круиза ваша опытная команда расскажет вам интересные истории о различных достопримечательностях и расскажет вам об обычаях и культуре сербского народа. Важная информация: Возьмите с собой: