Исследуйте архитектурные шедевры Белграда, от башни "Генекс" до ЖК "Баньица". Узнайте о модернизме и его влиянии на город
Индивидуальная экскурсия по Белграду предлагает уникальную возможность увидеть величественные примеры брутализма.
На автомобиле вы посетите башню "Генекс", известную как "Западные ворота Белграда", и ступенчатые высотки ЖК "Рудо", символизирующие социалистическую мощь. Офицерские блоки и ЖК "Баньица" также впечатляют своей архитектурой.
В ходе поездки вы узнаете о модернизме, школе "Баухаус" и конструктивизме, что делает эту экскурсию незабываемой
Главная архитектурная доминанта Нового Белграда — башня «Генекс». Одна половина башни жилая, в другой — офисные помещения, а на вершине расположился панорамный ресторан. Башня находится на западном въезде в город и по своей форме напоминает огромную арку, именно поэтому её прозвали «Западными воротами Белграда».
Ступенчатые высотки жилищного комплекса «Рудо». В народе его называют Восточными воротами Белграда. Комплекс расположен на холме, благодаря чему его хорошо видно даже из самых отдалённых районов. Это не спроста, ведь он строился как символ величия социалистической власти страны.
Бескрайние дворы Офицерских блоков. Здесь массивные серые здания в форме ступеней тянутся вдоль 2-километровой улицы, а между ними расположились гаражи, зелёные зоны и детские площадки. Официальное название квартала — «Бежанийские блоки». В них массово заселяли семьи военных, поэтому их прозвали офицерскими.
ЖК «Баньица». Один из самых удачных жилищных комплексов югославского периода. Фасады зданий здесь сделаны из бетона и кирпича, а вдоль домов тянутся уютные террасы. Сам комплекс поделён на два уровня — один для автомобилей, другой для пешеходов.
Башни «Вождовац». Эти три массивные башни значительно выше окружающих строений. Они выделяются фасадами из голого бетона, наклонными балконами в области первых этажей и массивными бетонными рогами, которые устремляются к небу.
Вы узнаете:
как в архитектуре зародился модернизм
какой вклад внесла школа «Баухаус» в развитие архитектуры и дизайна 20 века
с чего начался конструктивизм в архитектуре и какими принципами руководствовались советские архитекторы при проектировании зданий
как появился такой архитектурный стиль, как брутализм, и какие проблемы есть у жилищных комплексов, построенных в этом стиле
с чего началась и чем закончилась большая стройка в Белграде во времена Югославии и какие значимые проекты были построены в это время
Организационные детали
Экскурсия проходит на легковом автомобиле, посадка осуществляется на три задних места.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваш гид в Белграде
Провёл экскурсии для 38 туристов
Я человек, который влюблён в архитектуру модернизма, и мне хочется бесконечно делиться знаниями об этом направлении с другими людьми. Новый Белград богат новаторскими жилыми кварталами 20 века, и поверьте, в них есть на что посмотреть! Форма зданий завораживает, а голый бетон производит неизгладимое впечатление.