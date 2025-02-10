Индивидуальная экскурсия по Белграду предлагает уникальную возможность увидеть величественные примеры брутализма. На автомобиле вы посетите башню "Генекс", известную как "Западные ворота Белграда", и ступенчатые высотки ЖК "Рудо", символизирующие социалистическую мощь. Офицерские блоки и ЖК "Баньица" также впечатляют своей архитектурой. В ходе поездки вы узнаете о модернизме, школе "Баухаус" и конструктивизме, что делает эту экскурсию незабываемой

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Главная архитектурная доминанта Нового Белграда — башня «Генекс». Одна половина башни жилая, в другой — офисные помещения, а на вершине расположился панорамный ресторан. Башня находится на западном въезде в город и по своей форме напоминает огромную арку, именно поэтому её прозвали «Западными воротами Белграда».

Ступенчатые высотки жилищного комплекса «Рудо». В народе его называют Восточными воротами Белграда. Комплекс расположен на холме, благодаря чему его хорошо видно даже из самых отдалённых районов. Это не спроста, ведь он строился как символ величия социалистической власти страны.

Бескрайние дворы Офицерских блоков. Здесь массивные серые здания в форме ступеней тянутся вдоль 2-километровой улицы, а между ними расположились гаражи, зелёные зоны и детские площадки. Официальное название квартала — «Бежанийские блоки». В них массово заселяли семьи военных, поэтому их прозвали офицерскими.

ЖК «Баньица». Один из самых удачных жилищных комплексов югославского периода. Фасады зданий здесь сделаны из бетона и кирпича, а вдоль домов тянутся уютные террасы. Сам комплекс поделён на два уровня — один для автомобилей, другой для пешеходов.

Башни «Вождовац». Эти три массивные башни значительно выше окружающих строений. Они выделяются фасадами из голого бетона, наклонными балконами в области первых этажей и массивными бетонными рогами, которые устремляются к небу.

Вы узнаете:

как в архитектуре зародился модернизм

какой вклад внесла школа «Баухаус» в развитие архитектуры и дизайна 20 века

с чего начался конструктивизм в архитектуре и какими принципами руководствовались советские архитекторы при проектировании зданий

как появился такой архитектурный стиль, как брутализм, и какие проблемы есть у жилищных комплексов, построенных в этом стиле

с чего началась и чем закончилась большая стройка в Белграде во времена Югославии и какие значимые проекты были построены в это время

Организационные детали

Экскурсия проходит на легковом автомобиле, посадка осуществляется на три задних места.