Белград
Если Сербия — это сердце Балкан, то атмосферный и свободолюбивый Белград — их душа.
Этому городу с богатой историей удалось сохранить и не потерять свою самобытность, несмотря на множество войн и политических потрясений. За время тура вы прочувствуете все очарование Балкан.
Этому городу с богатой историей удалось сохранить и не потерять свою самобытность, несмотря на множество войн и политических потрясений. За время тура вы прочувствуете все очарование Балкан.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Церковь Ружица
- Парк Калемегдан
- Кнеза Михаила (улица князя Михаила) — главная пешеходная улица Белграда
- Площадь Республики
- Народная скупщина Республики Сербия
- Церковь Святого Марка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетОдин из старейших городов Европы — Белград — завораживает своей красотой и культурой, очаровывает атмосферой праздника и настоящего сербского гостеприимства. Расположенный в месте слияния рек Дунай и Сава, он полон динамики и жизни.
Экскурсия позволит вам прочувствовать на себе все очарование Балкан, а также проведет вас по всем значимым местам в центре города. Путешествие начнется у одной из самых старых церквей Белграда — храма Святого Марка и закончится в Национальном парке Калемегдан.
Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбанк (внешний аккумулятор для телефона).
Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Спланированный маршрут по центру Белграда с удобной навигацией в приложении WeGoTrip
- Рекомендации лучших кафе и сувенирных магазинов на пути
- Захватывающие истории от местного жителя
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Bulevar kralja Aleksandra 17, Beograd, SerbiaЗавершение: Mali Kalemegdan br 8, Beograd 11000, Serbia
- Когда и сколько длится?
- Когда: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас времяЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании