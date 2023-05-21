Что вас ждетОдин из старейших городов Европы — Белград — завораживает своей красотой и культурой, очаровывает атмосферой праздника и настоящего сербского гостеприимства. Расположенный в месте слияния рек Дунай и Сава, он полон динамики и жизни.

Экскурсия позволит вам прочувствовать на себе все очарование Балкан, а также проведет вас по всем значимым местам в центре города. Путешествие начнется у одной из самых старых церквей Белграда — храма Святого Марка и закончится в Национальном парке Калемегдан.

Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).