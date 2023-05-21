Белград: аудиотур по исторической части города

Белград

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Если Сербия — это сердце Балкан, то атмосферный и свободолюбивый Белград — их душа.

Этому городу с богатой историей удалось сохранить и не потерять свою самобытность, несмотря на множество войн и политических потрясений. За время тура вы прочувствуете все очарование Балкан.
Белград: аудиотур по исторической части города
Белград: аудиотур по исторической части города
Белград: аудиотур по исторической части города
Белград: аудиотур по исторической части города
Белград: аудиотур по исторической части города
Белград: аудиотур по исторической части города
Ближайшие даты:
21
мая
22
мая
23
мая
24
мая
25
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26
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Что вас ожидает:

  • Церковь Ружица
  • Парк Калемегдан
  • Кнеза Михаила (улица князя Михаила) — главная пешеходная улица Белграда
  • Площадь Республики
  • Народная скупщина Республики Сербия
  • Церковь Святого Марка
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетОдин из старейших городов Европы — Белград — завораживает своей красотой и культурой, очаровывает атмосферой праздника и настоящего сербского гостеприимства. Расположенный в месте слияния рек Дунай и Сава, он полон динамики и жизни.
Экскурсия позволит вам прочувствовать на себе все очарование Балкан, а также проведет вас по всем значимым местам в центре города. Путешествие начнется у одной из самых старых церквей Белграда — храма Святого Марка и закончится в Национальном парке Калемегдан.
Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  • Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  • Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбанк (внешний аккумулятор для телефона).

Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Спланированный маршрут по центру Белграда с удобной навигацией в приложении WeGoTrip
  • Рекомендации лучших кафе и сувенирных магазинов на пути
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Bulevar kralja Aleksandra 17, Beograd, Serbia
Завершение: Mali Kalemegdan br 8, Beograd 11000, Serbia
Когда и сколько длится?
Когда: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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