Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по древнему Белграду, городу с 7000-летней историей, где восточная и западная культуры переплетаются в уникальном очаровании.
Мы посетим Белградскую крепость, прогуляемся по живописным улицам и откроем для себя культурные сокровища, такие как Национальный театр и Соборная церковь.
Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться атмосферой этого удивительного города и его историческими тайнами!
Описание экскурсииОчарование Белграда: исследуйте город с 7000-летней историей Приглашаю вас на познавательную и увлекательную экскурсию по древнему Белграду, городу с историей, насчитывающей более 7000 лет. Здесь, на месте слияния рек Савы и Дуная, расположено сердце города — Белградская крепость, которая хранит множество тайн и легенд. Во время нашей прогулки вы сможете насладиться красотой парка Калемегдан и пройтись по пешеходной улице Князя Михаила, где сосредоточены магазины, кафе и исторические здания. Мы посетим Дом княгини Любицы и Соборную церковь, а также увидим здание Патриархии, которое является важным религиозным центром. Не обойдем стороной и культурные достопримечательности, такие как Национальный театр и Национальный музей, где хранятся уникальные коллекции искусства. На Студенческой площади и Площади Республики вы почувствуете атмосферу города, а памятник князю Михаилу и Русская церковь добавят исторической глубины нашему путешествию. Завершим экскурсию у Мэрии Белграда, где вы сможете сделать последние фотографии и насладиться атмосферой этого удивительного города. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белградская крепость
- Парк Калемегдан
- Пешеходная улица Князя Михаила
- Дом княгини Любицы
- Соборная церковь
- Здание Патриархии
- Студенческая площадь
- Площадь Республики
- Парламент Сербии
- Национальный театр
- Национальный музей
- Памятник князю Михаилу
- Русская церковь
- Мэрия Белграда
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Белград
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Место сбора и время начала экскурсии обговаривается индивидуально
- По желанию клиента, возможно видоизменение пешей экскурсии в соответствии с его интересами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Похожие экскурсии на «Белград пешком»
Индивидуальная
до 6 чел.
Белград для сладкоежек
Погрузитесь в мир сербских десертов на индивидуальной экскурсии по Белграду. Лучшие кондитерские, уникальные сладости и кулинарные традиции ждут вас
6 мая в 10:00
7 мая в 10:00
€84 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Альтернативный Белград
Погрузиться в творческую жизнь «Берлина на Балканах» и прогуляться по его главным арт-локациям
Начало: В центре города, возле отеля «Москва»
Завтра в 12:00
4 мая в 12:00
от €78 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
За праздником - в Белград
Ощутите уют и атмосферу Белграда в новогодние праздники. Прогулка по нарядным улицам, рождественская ярмарка и вкуснейшие сладости ждут вас
Начало: В самом центре Белграда
12 мая в 12:00
13 мая в 12:00
от €193 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экспресс-знакомство с Белградом
Успейте увидеть Белград за 2 часа! На автомобиле охватим ключевые достопримечательности "Нового" и "Старого" города, включая крепость и парк
Начало: На ресепшене отеля туриста
€180 за всё до 6 чел.
€100 за экскурсию
Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.