1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
По следам старого Белграда: уникальная пешая экскурсия по историческим местам
Приглашаем на захватывающую пешую прогулку по историческому центру Белграда, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Площадь Республики, Национальный театр, Национальный музей»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Весь центр Белграда за 3 часа: путешествие от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Белграда с экскурсией, которая раскроет его историю, культуру и душу через живописные уголки и рассказы
«Я покажу все достопримечательности, которые формируют облик города: Национальный музей — это главная сокровищница Сербии»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большая обзорная прогулка по историческому Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Начало: На улице князя Михаила
«Я продемонстрирую интересные научные экспонаты в музее Николы Теслы, расскажу о прошлом и современной жизни города, известных сербских ученых и местной культуре»
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€100 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию
Побывать в традиционной винарии, Музее ракии и Смедеревской крепости
Начало: По адресу вашего проживания
«Затем вы переместитесь в Музей ракии, винарию и ресторан, который посещали Иосип Броз Тито, Софи Лорен и другие известные люди»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к монастырям Валево: Челие, Лелич, Пустыня
Откройте для себя духовное наследие Сербии, посетив валевские монастыри с экскурсией из Белграда
«Посещение Народного музея, дворца муселима и национальной галереи Любы Поповича»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Прогулка по современному Белграду, где вы увидите лучшие граффити и муралы, узнаете об их создателях и историях
Начало: На улице Цетиньская
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
Царский город с дегустацией вина, монастырь с сердцем настоящего Вронского и современный курорт
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Открыть три неожиданные грани сербской столицы на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Савамала - коктейль из креатива и истории
Проникнуться свободным духом и курьезным прошлым самого творческого района Белграда
Начало: в районе отеля «Москва»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Термальные источники Аранджеловаца: SPA и дегустация вин
Отправьтесь на индивидуальную экскурсию к термальным источникам Аранджеловаца. Расслабьтесь в SPA, насладитесь природой и попробуйте лучшие вина региона
Начало: Белград
«После терапии и отдыха я приглашу вас на прогулку по парку-музею скульптур под открытым небом, где вы сможете отведать и набрать с собой целебной воды «Князь Милош»»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
Узнать о деспоте Сербии и увидеть памятник человеку, который начал Первую мировую
«По желанию можно посетить Национальный музей Сербии»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Топола, Опленац, Авала (гид-водитель)
«Вы побываете в музее-галерее с реальными экспонатами эпохи и увидите Дом Короля Петра»
Расписание: Ежедневно в 09:00
€240 за экскурсию
Индивидуальная
6 часов
Топола, Опленац, Авала
«Вы побываете в музее-галерее с реальными экспонатами эпохи и увидите Дом Короля Петра»
Расписание: Ежедневно в 09:00
€290 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Из Белграда в Джердапское ущелье: природные чудеса и исторические сокровища
Путешествие из Белграда к Джердапскому ущелью - это впечатляющее приключение, где вас ждут величественные пейзажи и уникальные исторические места
«И в археологическом музее Лепенский Вир, где увидите самые древние каменные скульптуры, сделанные руками человека»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€425 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Очарование вечернего Белграда
Прогуляться по городу после захода солнца и послушать об истории и особенностях сербской столицы
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от €70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по мемориальному комплексу Ново гробле
Узнать, как кладбище стало музеем под открытым небом, и увидеть места упокоения учёных и художников
Начало: У Ново гробле
«Вы узнаете историю появления кладбища и поймёте, как оно стало своеобразным музеем под открытым небом»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от €100 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел29 мая 2024поздно начали бронировать экскурсию и всё было занято, но Евгения пошла на встречу, нашла время и смогла провести для нас
- ААнна26 мая 2024Интересная экскурсия в компании обаятельной и влюбленной в сербскую историю Анны. 3 часа прошли непринужденно, как будто ты гуляешь с
- ВВиктор26 мая 2024Любовь, наполнила наше путешествие по Белграду потрясающей прогулкой и очень интересными рассказами о значимых зданиях сооружениях и просто тихих и необычных местах Белграда. Спасибо большое! Рекомендую
- ММария22 мая 2024Женя, спасибо вам огромное за отличнейшую экскурсию! Очень интересно и с чутким вниманием к пожеланиям клиентов🫶🏼 обязательно вернемся на другие прогулки!
- ННаталья21 мая 2024Очень продуманная экскурсия, насыщенная информацией и интересными фактами не только про стрит-арт, но и про известных деятелей Белграда. С Евгенией время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем и гида, и экскурсию!
- ССветлана21 мая 2024Спасибо за прекрасную экскурсию! Все было интересно, познавательно, красиво и совсем не скучно. Город атмосферный, погода великолепная, экскурсовод замечательный. Понравилось буквально все. Рекомендую эту команду гидов в Сербии. Спасибо за прекрасно проведенное время!
- ВВасилий18 мая 2024Спасибо Ане огромное, за эту замечательную прогулку по центру города. Я точно знаю, что если снова окажусь в Белграде, обращусь к Ане за очередной экскурсией. Всем желающим узнать про Белград и Сербию рекомендую Аню. Спасибо ей еще раз огромное.
- ДДмитрий29 апреля 2024Анна - отличный гид, глубоко разбирается в сербской культуре, истории и языке. Нам очень повезло, что мы выбрали ее. Настоятельно рекомендуем Анну
- ААлександр12 апреля 2024Евгения провела нам именно такую экскурсию, какую мы и хотели - без попыток объять необъятное… Получилась приятная прогулка по Савамале
- ДДарья31 марта 2024Интересная экскурсия по району Савамала, всего понемногу, прогулка приятная.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Музеи»
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