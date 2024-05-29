Музеи и искусство Белграда

Найдено 16 экскурсий в категории «Музеи» в Белграде на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По следам старого Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
67 отзывов
По следам старого Белграда: уникальная пешая экскурсия по историческим местам
Приглашаем на захватывающую пешую прогулку по историческому центру Белграда, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Площадь Республики, Национальный театр, Национальный музей»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
100 за всё до 5 чел.
Весь центр Белграда за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Весь центр Белграда за 3 часа: путешествие от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Белграда с экскурсией, которая раскроет его историю, культуру и душу через живописные уголки и рассказы
«Я покажу все достопримечательности, которые формируют облик города: Национальный музей — это главная сокровищница Сербии»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
130 за всё до 4 чел.
Большая обзорная прогулка по Белграду
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Большая обзорная прогулка по историческому Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Начало: На улице князя Михаила
«Я продемонстрирую интересные научные экспонаты в музее Николы Теслы, расскажу о прошлом и современной жизни города, известных сербских ученых и местной культуре»
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
100 за всё до 7 чел.
О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию
Побывать в традиционной винарии, Музее ракии и Смедеревской крепости
Начало: По адресу вашего проживания
«Затем вы переместитесь в Музей ракии, винарию и ресторан, который посещали Иосип Броз Тито, Софи Лорен и другие известные люди»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
325 за всё до 4 чел.
Валево и валевские монастыри
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Путешествие к монастырям Валево: Челие, Лелич, Пустыня
Откройте для себя духовное наследие Сербии, посетив валевские монастыри с экскурсией из Белграда
«Посещение Народного музея, дворца муселима и национальной галереи Любы Поповича»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Прогулка по современному Белграду, где вы увидите лучшие граффити и муралы, узнаете об их создателях и историях
Начало: На улице Цетиньская
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
80 за всё до 6 чел.
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
Царский город с дегустацией вина, монастырь с сердцем настоящего Вронского и современный курорт
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Открыть три неожиданные грани сербской столицы на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
257 за всё до 4 чел.
Савамала - коктейль из креатива и истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Савамала - коктейль из креатива и истории
Проникнуться свободным духом и курьезным прошлым самого творческого района Белграда
Начало: в районе отеля «Москва»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
80 за всё до 6 чел.
Термальные источники Аранджеловаца
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Термальные источники Аранджеловаца: SPA и дегустация вин
Отправьтесь на индивидуальную экскурсию к термальным источникам Аранджеловаца. Расслабьтесь в SPA, насладитесь природой и попробуйте лучшие вина региона
Начало: Белград
«После терапии и отдыха я приглашу вас на прогулку по парку-музею скульптур под открытым небом, где вы сможете отведать и набрать с собой целебной воды «Князь Милош»»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
250 за всё до 5 чел.
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
Узнать о деспоте Сербии и увидеть памятник человеку, который начал Первую мировую
«По желанию можно посетить Национальный музей Сербии»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 90 за всё до 10 чел.
Топола, Опленац, Авала (гид-водитель)
Индивидуальная
6 часов
Топола, Опленац, Авала (гид-водитель)
«Вы побываете в музее-галерее с реальными экспонатами эпохи и увидите Дом Короля Петра»
Расписание: Ежедневно в 09:00
240 за экскурсию
Топола, Опленац, Авала
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Топола, Опленац, Авала
«Вы побываете в музее-галерее с реальными экспонатами эпохи и увидите Дом Короля Петра»
Расписание: Ежедневно в 09:00
290 за экскурсию
Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Белграда в Джердапское ущелье: природные чудеса и исторические сокровища
Путешествие из Белграда к Джердапскому ущелью - это впечатляющее приключение, где вас ждут величественные пейзажи и уникальные исторические места
«И в археологическом музее Лепенский Вир, где увидите самые древние каменные скульптуры, сделанные руками человека»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
425 за всё до 4 чел.
Очарование вечернего Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Очарование вечернего Белграда
Прогуляться по городу после захода солнца и послушать об истории и особенностях сербской столицы
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от 70 за всё до 5 чел.
Прогулка по мемориальному комплексу Ново гробле
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по мемориальному комплексу Ново гробле
Узнать, как кладбище стало музеем под открытым небом, и увидеть места упокоения учёных и художников
Начало: У Ново гробле
«Вы узнаете историю появления кладбища и поймёте, как оно стало своеобразным музеем под открытым небом»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 100 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    29 мая 2024
    Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
    поздно начали бронировать экскурсию и всё было занято, но Евгения пошла на встречу, нашла время и смогла провести для нас
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    экскурсию. Сама экскурсия приятная и интересная, особенно если любите стрит арт, если вы к нему равнодушны, то тоже будет интересно. Евгения прекрасно ориентируется в городе и настенной живописи и местных заведениях, в которые потом можно заскочить по рекомендации. экскурсия классная смело идите.

  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Весь центр Белграда за 3 часа
    Интересная экскурсия в компании обаятельной и влюбленной в сербскую историю Анны. 3 часа прошли непринужденно, как будто ты гуляешь с
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    другом, который показывает тебе достопримечательности и рассказывает много интересных фактов про Белград. Рекомендую! Очень приятные впечатления и вся информация осталась в памяти.

  • В
    Виктор
    26 мая 2024
    О чём рассказывает городская скульптура Белграда
    Любовь, наполнила наше путешествие по Белграду потрясающей прогулкой и очень интересными рассказами о значимых зданиях сооружениях и просто тихих и необычных местах Белграда. Спасибо большое! Рекомендую
    Любовь, наполнила наше путешествие по Белграду потрясающей прогулкой и очень интересными рассказами о значимых зданиях сооруженияхЛюбовь, наполнила наше путешествие по Белграду потрясающей прогулкой и очень интересными рассказами о значимых зданиях сооружениях
  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Савамала - коктейль из креатива и истории
    Женя, спасибо вам огромное за отличнейшую экскурсию! Очень интересно и с чутким вниманием к пожеланиям клиентов🫶🏼 обязательно вернемся на другие прогулки!
  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
    Очень продуманная экскурсия, насыщенная информацией и интересными фактами не только про стрит-арт, но и про известных деятелей Белграда. С Евгенией время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем и гида, и экскурсию!
    Очень продуманная экскурсия, насыщенная информацией и интересными фактами не только про стрит-арт, но и про известныхОчень продуманная экскурсия, насыщенная информацией и интересными фактами не только про стрит-арт, но и про известных
  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    По следам старого Белграда
    Спасибо за прекрасную экскурсию! Все было интересно, познавательно, красиво и совсем не скучно. Город атмосферный, погода великолепная, экскурсовод замечательный. Понравилось буквально все. Рекомендую эту команду гидов в Сербии. Спасибо за прекрасно проведенное время!
  • В
    Василий
    18 мая 2024
    Весь центр Белграда за 3 часа
    Спасибо Ане огромное, за эту замечательную прогулку по центру города. Я точно знаю, что если снова окажусь в Белграде, обращусь к Ане за очередной экскурсией. Всем желающим узнать про Белград и Сербию рекомендую Аню. Спасибо ей еще раз огромное.
    Спасибо Ане огромное, за эту замечательную прогулку по центру города. Я точно знаю, что если снова
  • Д
    Дмитрий
    29 апреля 2024
    Весь центр Белграда за 3 часа
    Анна - отличный гид, глубоко разбирается в сербской культуре, истории и языке. Нам очень повезло, что мы выбрали ее. Настоятельно рекомендуем Анну
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    для знакомства с Белградом. P.S. Наденьте удобную обувь, горизонтальных улиц в городе нет, все время будете шагать вверх и вниз по холмам))

    Анна - отличный гид, глубоко разбирается в сербской культуре, истории и языкеАнна - отличный гид, глубоко разбирается в сербской культуре, истории и языкеАнна - отличный гид, глубоко разбирается в сербской культуре, истории и языкеАнна - отличный гид, глубоко разбирается в сербской культуре, истории и языке
  • А
    Александр
    12 апреля 2024
    Савамала - коктейль из креатива и истории
    Евгения провела нам именно такую экскурсию, какую мы и хотели - без попыток объять необъятное… Получилась приятная прогулка по Савамале
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    - району Белграда, который, как оказалось, богат историей, архитектурными изюминками и интересными уголками в большей степени, чем это может показаться! Очень понравились истории про местные исторические кондитерские! Евгения - много знающий и опытный гид, но что ещё важнее - интеллигентный, умный и тактичный собеседник. Мы задавали много вопросов, не связанных напрямую с темой экскурсии, и Евгения с готовностью рассказывала нам о разных сторонах жизни белградцев. Спасибо большое, хотим ещё пойти на зкскурсии, проводимые Евгенией!

  • Д
    Дарья
    31 марта 2024
    Савамала - коктейль из креатива и истории
    Интересная экскурсия по району Савамала, всего понемногу, прогулка приятная.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Музеи»

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Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Музеи" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 70 до 425. Туристы уже оставили гидам 155 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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