Национальный музей Сербии – экскурсии в Белграде

Найдено 4 экскурсии в категории «Национальный музей Сербии» в Белграде на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По следам старого Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
67 отзывов
По следам старого Белграда: уникальная пешая экскурсия по историческим местам
Приглашаем на захватывающую пешую прогулку по историческому центру Белграда, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
100 за всё до 5 чел.
Весь центр Белграда за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Весь центр Белграда за 3 часа: путешествие от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Белграда с экскурсией, которая раскроет его историю, культуру и душу через живописные уголки и рассказы
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
130 за всё до 4 чел.
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
Царский город с дегустацией вина, монастырь с сердцем настоящего Вронского и современный курорт
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Очарование вечернего Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Очарование вечернего Белграда
Прогуляться по городу после захода солнца и послушать об истории и особенностях сербской столицы
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от 70 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Весь центр Белграда за 3 часа
    Интересная экскурсия в компании обаятельной и влюбленной в сербскую историю Анны. 3 часа прошли непринужденно, как будто ты гуляешь с
    читать дальше

    другом, который показывает тебе достопримечательности и рассказывает много интересных фактов про Белград. Рекомендую! Очень приятные впечатления и вся информация осталась в памяти.

  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    По следам старого Белграда
    Спасибо за прекрасную экскурсию! Все было интересно, познавательно, красиво и совсем не скучно. Город атмосферный, погода великолепная, экскурсовод замечательный. Понравилось буквально все. Рекомендую эту команду гидов в Сербии. Спасибо за прекрасно проведенное время!
  • В
    Василий
    18 мая 2024
    Весь центр Белграда за 3 часа
    Спасибо Ане огромное, за эту замечательную прогулку по центру города. Я точно знаю, что если снова окажусь в Белграде, обращусь к Ане за очередной экскурсией. Всем желающим узнать про Белград и Сербию рекомендую Аню. Спасибо ей еще раз огромное.
    Спасибо Ане огромное, за эту замечательную прогулку по центру города. Я точно знаю, что если снова
  • Д
    Дмитрий
    29 апреля 2024
    Весь центр Белграда за 3 часа
    Анна - отличный гид, глубоко разбирается в сербской культуре, истории и языке. Нам очень повезло, что мы выбрали ее. Настоятельно рекомендуем Анну
    читать дальше

    для знакомства с Белградом. P.S. Наденьте удобную обувь, горизонтальных улиц в городе нет, все время будете шагать вверх и вниз по холмам))

    Анна - отличный гид, глубоко разбирается в сербской культуре, истории и языкеАнна - отличный гид, глубоко разбирается в сербской культуре, истории и языкеАнна - отличный гид, глубоко разбирается в сербской культуре, истории и языкеАнна - отличный гид, глубоко разбирается в сербской культуре, истории и языке
  • Н
    Наталия
    12 марта 2024
    По следам старого Белграда
    Интереснейшая экскурсия по прекрасному маршруту. Знающая и интересная экскурсовод Добрила! Три часа пролетели на одном дыхании. Горячо рекомендую!
  • S
    Savvin
    28 февраля 2024
    По следам старого Белграда
    Ездил на два дня в Белград. Заказа экскурсию у Добрилы. У меня был гид Mikica. Энциклопедических знаний гид. Прекрасная прогулка,
    читать дальше

    интересное общение. Рассказала всё о Белграде, о сербах, о традициях, отвечала на все мои вопросы. Очень рекомендую данную экскурсию и гида. Спасибо Вам большое за такое путешествие.

  • А
    Алексей
    1 февраля 2023
    Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
    Нам очень понравился маршрут, хотя, из-за зимних условий, Добрила (наш гид) изменила программу. Мы посетили места, связанные с династией Карагеоргиевичей,
    читать дальше

    (церкви удивительно хороши!), перекусили в винодельне Alexandrivich (лучшая в Сербии) и провели два часа в спа-центре. Добрила – отличный рассказчик, спасибо! Рекомендация туристам: оплата в музей, дегустация и билеты в спа-центр не входят в стоимость экскурсии. Заранее уточняйте цены, чтобы избежать удивления

  • ￼￼￼Dmitriy
    3 января 2022
    Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
    Большое спасибо, за хорошо подготовленный и организованный выезд. Добрила - прекрасный рассказчик, всю дорогу рассказывала о истории и настоящей жизни
    читать дальше

    Сербии. Сам отдых в «Рибарска Баня», СПА центре, оставляет приятные впечатления. Горячий термальный источник, массаж и другие расслабляющие процедуры доставляют только удовольствие. Рекомендую к посещению!

  • Ю
    Юлия
    24 октября 2021
    Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
    Спасибо Дрбриле за отличную экскурсию! Ездили мама и свекровь, остались очень довольны. Обсудили с Добрилой маршрут за пару дней до экскурсии
    читать дальше

    и решили поменять его на посещение Топола, винодельни, и спа в отеле Извор. Экскурсия очень понравилась, было интересно узнать много нового и про династию Карагеоргиевичей, и про виноделье. Экскурсовод в Сербии просто необходим тем кто не знает английского, потому что на месте обычно доступно очень мало информации, и она либо на сербском, либо на английском. Добрила рассказывает очень интересно и подробно. Спа центр тоже понравился, но показалось, что там очень мало персонала и посетители предоставлены сами себе (возможно из-за пандемии). Плюс был в том, что было мало людей. В общем, отлично сбалансированная экскурсия, есть время и посмотреть достопримечательности и просто расслабиться.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Национальный музей Сербии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По следам старого Белграда
  2. Весь центр Белграда за 3 часа
  3. Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
  4. Очарование вечернего Белграда
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Национальный музей Сербии" можно забронировать 4 экскурсии от 70 до 290. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Национальный музей Сербии», 99 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам