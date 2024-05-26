1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
По следам старого Белграда: уникальная пешая экскурсия по историческим местам
Приглашаем на захватывающую пешую прогулку по историческому центру Белграда, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Весь центр Белграда за 3 часа: путешествие от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Белграда с экскурсией, которая раскроет его историю, культуру и душу через живописные уголки и рассказы
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
Царский город с дегустацией вина, монастырь с сердцем настоящего Вронского и современный курорт
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Очарование вечернего Белграда
Прогуляться по городу после захода солнца и послушать об истории и особенностях сербской столицы
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от €70 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна26 мая 2024Интересная экскурсия в компании обаятельной и влюбленной в сербскую историю Анны. 3 часа прошли непринужденно, как будто ты гуляешь с
- ССветлана21 мая 2024Спасибо за прекрасную экскурсию! Все было интересно, познавательно, красиво и совсем не скучно. Город атмосферный, погода великолепная, экскурсовод замечательный. Понравилось буквально все. Рекомендую эту команду гидов в Сербии. Спасибо за прекрасно проведенное время!
- ВВасилий18 мая 2024Спасибо Ане огромное, за эту замечательную прогулку по центру города. Я точно знаю, что если снова окажусь в Белграде, обращусь к Ане за очередной экскурсией. Всем желающим узнать про Белград и Сербию рекомендую Аню. Спасибо ей еще раз огромное.
- ДДмитрий29 апреля 2024Анна - отличный гид, глубоко разбирается в сербской культуре, истории и языке. Нам очень повезло, что мы выбрали ее. Настоятельно рекомендуем Анну
- ННаталия12 марта 2024Интереснейшая экскурсия по прекрасному маршруту. Знающая и интересная экскурсовод Добрила! Три часа пролетели на одном дыхании. Горячо рекомендую!
- SSavvin28 февраля 2024Ездил на два дня в Белград. Заказа экскурсию у Добрилы. У меня был гид Mikica. Энциклопедических знаний гид. Прекрасная прогулка,
- ААлексей1 февраля 2023Нам очень понравился маршрут, хотя, из-за зимних условий, Добрила (наш гид) изменила программу. Мы посетили места, связанные с династией Карагеоргиевичей,
- ￼￼￼￼Dmitriy3 января 2022Большое спасибо, за хорошо подготовленный и организованный выезд. Добрила - прекрасный рассказчик, всю дорогу рассказывала о истории и настоящей жизни
- ЮЮлия24 октября 2021Спасибо Дрбриле за отличную экскурсию! Ездили мама и свекровь, остались очень довольны. Обсудили с Добрилой маршрут за пару дней до экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Национальный музей Сербии»
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Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
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