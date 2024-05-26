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и решили поменять его на посещение Топола, винодельни, и спа в отеле Извор. Экскурсия очень понравилась, было интересно узнать много нового и про династию Карагеоргиевичей, и про виноделье. Экскурсовод в Сербии просто необходим тем кто не знает английского, потому что на месте обычно доступно очень мало информации, и она либо на сербском, либо на английском. Добрила рассказывает очень интересно и подробно. Спа центр тоже понравился, но показалось, что там очень мало персонала и посетители предоставлены сами себе (возможно из-за пандемии). Плюс был в том, что было мало людей. В общем, отлично сбалансированная экскурсия, есть время и посмотреть достопримечательности и просто расслабиться.