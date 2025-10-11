Дунайский маршрут из Белграда - это увлекательное путешествие, которое перенесёт в эпоху римских легионов и средневековых замков.Виминациум откроет тайны древнего римского города, Голубацкая крепость удивит живописными видами и историями о

рыцарях, а Смедеревская крепость напомнит о средневековой Сербии. Панорамы Джердапского ущелья завораживают своей красотой, а комфортное путешествие на автомобиле с Wi-Fi делает поездку ещё более приятной. Это идеальный выбор для тех, кто хочет глубже понять историю Европы

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Белграда. Направляемся на восток, вдоль Дуная — одной из важнейших рек Европы, служившей границей империй и перекрёстком культур.

10:30–11:30 — Виминациум. Древний римский город и столица провинции Верхняя Мёзия. Вы прогуляетесь среди раскопок и усыпальниц, увидите остатки амфитеатра и терм, узнаете, как жила здесь римская армия, и почему этот город считался стратегическим центром на дунайской границе.

13:00–15:00 — Голубацкая крепость. Живописная цитадель стоит у входа в Национальный парк Джердап. Здесь вы сами выбираете маршрут подъёма:

лёгкий — по нижнему ярусу

средней сложности — с выходом на смотровые площадки

для подготовленных — по крутым лестницам к высоким башням

Мы поговорим о борьбе за контроль над дунайским проходом, о рыцарях и завоевателях, а также полюбуемся панорамой ущелья Джердап — одного из самых красивых природных уголков Сербии. По желанию пообедаем в кафе у реки.

16:30 — Смедеревская крепость. На обратном пути остановимся у мощной крепости — бывшей столицы средневековой Сербии.

17:30–18:30 — выезд и возвращение в Белград.

Организационные детали