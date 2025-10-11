Мои заказы

Дунайский маршрут: в колыбель европейской цивилизации из Белграда

Путешествие вдоль Дуная из Белграда - это возможность окунуться в историю римских легионов и средневековых крепостей, наслаждаясь живописными видами
Дунайский маршрут из Белграда - это увлекательное путешествие, которое перенесёт в эпоху римских легионов и средневековых замков.

Виминациум откроет тайны древнего римского города, Голубацкая крепость удивит живописными видами и историями о
рыцарях, а Смедеревская крепость напомнит о средневековой Сербии.

Панорамы Джердапского ущелья завораживают своей красотой, а комфортное путешествие на автомобиле с Wi-Fi делает поездку ещё более приятной. Это идеальный выбор для тех, кто хочет глубже понять историю Европы

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Виминациум - древний римский город
  • 🏰 Голубацкая крепость с панорамами
  • 🌄 Джердапское ущелье - природная красота
  • 🏯 Смедеревская крепость - история Сербии
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Дунайский маршрут: в колыбель европейской цивилизации из Белграда© Саша
Дунайский маршрут: в колыбель европейской цивилизации из Белграда© Саша
Дунайский маршрут: в колыбель европейской цивилизации из Белграда© Саша
Ближайшие даты:
12
ноя15
ноя16
ноя18
ноя19
ноя20
ноя21
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Виминациум
  • Голубацкая крепость
  • Смедеревская крепость

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Белграда. Направляемся на восток, вдоль Дуная — одной из важнейших рек Европы, служившей границей империй и перекрёстком культур.

10:30–11:30 — Виминациум. Древний римский город и столица провинции Верхняя Мёзия. Вы прогуляетесь среди раскопок и усыпальниц, увидите остатки амфитеатра и терм, узнаете, как жила здесь римская армия, и почему этот город считался стратегическим центром на дунайской границе.

13:00–15:00 — Голубацкая крепость. Живописная цитадель стоит у входа в Национальный парк Джердап. Здесь вы сами выбираете маршрут подъёма:

  • лёгкий — по нижнему ярусу
  • средней сложности — с выходом на смотровые площадки
  • для подготовленных — по крутым лестницам к высоким башням

Мы поговорим о борьбе за контроль над дунайским проходом, о рыцарях и завоевателях, а также полюбуемся панорамой ущелья Джердап — одного из самых красивых природных уголков Сербии. По желанию пообедаем в кафе у реки.

16:30 — Смедеревская крепость. На обратном пути остановимся у мощной крепости — бывшей столицы средневековой Сербии.

17:30–18:30 — выезд и возвращение в Белград.

Организационные детали

  • Поездка проходит на Peugeot 2008 с бесплатным Wi-Fi
  • Перекус вы берёте с собой или мы можем пообедать в кафе (оплата по меню)
  • Дополнительные расходы: Виминациум — €10 за чел., крепость Голубац — €10 за чел., крепость Смедерево — €2 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша
Саша — ваш гид в Белграде
Провёл экскурсии для 1222 туристов
Привет, дорогие путешественники! Меня зовут Саша, я лицензированный гид в Сербии. Это удивительная страна с волшебным пейзажами, приветливыми людьми и вкусной едой. С радостью раскрою вам её тайны и покажу самые красивые места!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
I
Irina
11 окт 2025
Прекрасный маршрут, интересный рассказ, море впечатлений. Мы посетили с Сашей 3 необыкновенно интересных места: Виминациум и Смедеревскую и Голубацкую крепости, узнали много интересного. Саша - очень знающий и профессиональный гид, а кроме того - приятный и умный собеседник
Дарья
Дарья
2 авг 2025
Экскурсия нам очень понравилась: Саша, наш экскурсовод, забрал нас из дома, подстроил маршрут под наши интересы. Наш маршрут включал и античный Виминациум, и средневековые крепости, а ещё можно позадавать вопросы о жизни современной Сербии или жизни Югославии.

Однозначно рекомендуем:) Спасибо большое за проведенный с нами день!
Входит в следующие категории Белграда

