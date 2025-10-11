Дунайский маршрут: в колыбель европейской цивилизации из Белграда
Путешествие вдоль Дуная из Белграда - это возможность окунуться в историю римских легионов и средневековых крепостей, наслаждаясь живописными видами
Дунайский маршрут из Белграда - это увлекательное путешествие, которое перенесёт в эпоху римских легионов и средневековых замков.
Виминациум откроет тайны древнего римского города, Голубацкая крепость удивит живописными видами и историями о читать дальше
рыцарях, а Смедеревская крепость напомнит о средневековой Сербии.
Панорамы Джердапского ущелья завораживают своей красотой, а комфортное путешествие на автомобиле с Wi-Fi делает поездку ещё более приятной. Это идеальный выбор для тех, кто хочет глубже понять историю Европы
9:00 — выезд из Белграда. Направляемся на восток, вдоль Дуная — одной из важнейших рек Европы, служившей границей империй и перекрёстком культур.
10:30–11:30 — Виминациум. Древний римский город и столица провинции Верхняя Мёзия. Вы прогуляетесь среди раскопок и усыпальниц, увидите остатки амфитеатра и терм, узнаете, как жила здесь римская армия, и почему этот город считался стратегическим центром на дунайской границе.
13:00–15:00 — Голубацкая крепость. Живописная цитадель стоит у входа в Национальный парк Джердап. Здесь вы сами выбираете маршрут подъёма:
лёгкий — по нижнему ярусу
средней сложности — с выходом на смотровые площадки
для подготовленных — по крутым лестницам к высоким башням
Мы поговорим о борьбе за контроль над дунайским проходом, о рыцарях и завоевателях, а также полюбуемся панорамой ущелья Джердап — одного из самых красивых природных уголков Сербии. По желанию пообедаем в кафе у реки.
16:30 — Смедеревская крепость. На обратном пути остановимся у мощной крепости — бывшей столицы средневековой Сербии.
17:30–18:30 — выезд и возвращение в Белград.
Организационные детали
Поездка проходит на Peugeot 2008 с бесплатным Wi-Fi
Перекус вы берёте с собой или мы можем пообедать в кафе (оплата по меню)
Дополнительные расходы: Виминациум — €10 за чел., крепость Голубац — €10 за чел., крепость Смедерево — €2 за чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваш гид в Белграде
Провёл экскурсии для 1222 туристов
Привет, дорогие путешественники! Меня зовут Саша, я лицензированный гид в Сербии. Это удивительная страна с волшебным пейзажами, приветливыми людьми и вкусной едой. С радостью раскрою вам её тайны и покажу самые красивые места!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
I
Irina
11 окт 2025
Прекрасный маршрут, интересный рассказ, море впечатлений. Мы посетили с Сашей 3 необыкновенно интересных места: Виминациум и Смедеревскую и Голубацкую крепости, узнали много интересного. Саша - очень знающий и профессиональный гид, а кроме того - приятный и умный собеседник
Дарья
2 авг 2025
Экскурсия нам очень понравилась: Саша, наш экскурсовод, забрал нас из дома, подстроил маршрут под наши интересы. Наш маршрут включал и античный Виминациум, и средневековые крепости, а ещё можно позадавать вопросы о жизни современной Сербии или жизни Югославии.
Однозначно рекомендуем:) Спасибо большое за проведенный с нами день!