1 отзыв оставили туристы

Экскурсия «Белград - всё и сразу» предлагает уникальный взгляд на столицу Сербии. От крепости Калемегдан с её впечатляющими панорамами до уютных кафе, где можно насладиться знаменитой сербской кафой. Узнайте о влиянии различных культур на архитектуру и образ жизни города, откройте для себя секреты местной кухни и современного искусства. Эта экскурсия - идеальный способ по-настоящему понять и полюбить Белград

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Описание экскурсии

С душой неспешно по Белграду

Мы пройдём по главной пешеходной улице Князя Михаила вдоль и поперёк, исследуем центр Cтарого города и заглянем в его потайные места. Я отведу вас к белградской крепости и парку Калемегдан, чтобы вы насладились впечатляющей панорамой слияния рек Дуная и Савы. Здесь можно прикоснуться к камням времён Римской Империи и почувствовать более чем 2000-летнюю историю города. Вы отметите русский след в политике, архитектуре и культуре и оцените влияние Австро-Венгрии на сербскую столицу.

В итоге вы увидите ключевые места, поймете логику городской среды и после сможете легко ориентироваться в Белграде даже без карты.

Современный Белград

Я расскажу, чем живёт город, какие события заполняют страницы его биографии, как местные проводят время и почему в кафе всегда многолюдно. Мы поговорим о самых известных современных сербах и попробуем разгадать секреты их богатства и таланта. Также я дам вам список практических советов: куда пойти на обед или ужин, где продегустировать лучшие сербские вина и какой сувенир привезти из Белграда.

Белград «на вкус» и кое-что ещё

Дальше — исследуем вкусовую палитру города. Для начала заглянем в кафану, которой уже больше 200 лет, и выпьем знаменитую «домачу кафу» — вы же знали, что сербы отъявленные кофеманы? Мы поговорим о сербской кухне. Вы узнаете, что стоит попробовать, а что можно пропустить. В чем секрет популярности знаменитых чевапчичей, плескавиц и прочего роштиля. И сколько печенья сербы готовят для свадьбы.

Я проведу вас по самым фотогеничным уголкам и знаковым панорамам города. Мы сделаем яркие селфи, чтобы все позавидовали вашему путешествию:) Никакой скуки — только самое интересное, сочное, живое!