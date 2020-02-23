1 отзыв оставили туристы

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Белград — город контрастов!

Попробовать столицу на вкус, увидеть разные грани и пройти сквозь века истории

5
1 отзыв
Дмитрий
Дмитрий – Гид из Белграда
Непричесанный, но душевный.

С граффити повсюду и с мятежным духом художника.

Своенравный, но с открытым сердцем.

Недаром его называют новым Берлином! Как влюблённый в Белград житель, я поделюсь с вами местами, которые максимально раскрывают характер города.

А по пути мы душевно пообщаемся на самые разные темы: от истории 📖 до национальной кухни 🥧.
Задать вопросОбычно отвечает за 15 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От €40 за экскурсию

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Белград — город контрастов!
Белград — город контрастов!

Что вас ожидает

С душой неспешно по Белграду
Мы пройдём по главной пешеходной улице Князя Михаила вдоль и поперёк, исследуем центр Cтарого города и заглянем в его потайные места. Я отведу вас к крепости Калемегдан, чтобы вы насладились впечатляющей панорамой слияния рек Дуная и Савы. Здесь можно прикоснуться к камням времён Римской Империи и почувствовать более чем 2000-летнюю историю 📖 города. Вы отметите русский след в политике, архитектуре и культуре и оцените влияние Австро-Венгрии на сербскую столицу.

Я с удовольствием расскажу вам, чем жил и живёт город 🏙️, какие события заполняют страницы его биографии, как местные проводят время, а также дам практические советы, куда пойти на обед или на ужин, где что попробовать и какой сувенир 🎁 привезти из Сербии.

Белград «на вкус» и кое-что ещё
Дальше — исследуем вкусовую палитру города. Для начала заглянем в кафану, которой почти 200 лет, и выпьем знаменитую «домачу кафу» — вы же знали, что сербы отъявленные кофеманы? После традиционной национальной кухни 🥧 нас ждет погружение в современное шоколадное безумие. Мы зайдём в гости к шоколадных дел мастеру и отведаем труды его приятного ремесла. Вы буквально попробуете столицу на вкус и сможете найти тот продукт, который будет прочно ассоциироваться с Белградом.

Я также проведу вас по самым фотогеничным уголкам и знаковым панорамам города. Мы с вами сделаем яркие селфи, чтобы все позавидовали вашему путешествию 😃 Никакой скуки — только самое интересное, сочное, живое!

Белград — город контрастов!
Белград — город контрастов!
Белград — город контрастов!
Белград — город контрастов!
Белград — город контрастов!
Белград — город контрастов!
Белград — город контрастов!
Белград — город контрастов!
Белград — город контрастов!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. В Сербии я с 2014 года — и за это время объездил ее вдоль и поперек. Мои сербские друзья говорят, что за 5 лет я увидел в Сербии больше, чем они за свою жизнь. Я смотрю на достопримечательности этой яркой страны глазами иностранца, и отбираю именно то, что производит сильное впечатление и незабываемые эмоции. Наверное, сложно удивить тех, кто видел дворцы Санкт-Петербурга, музеи московского Кремля или красоты Алтая. Сложно, но можно, если собрать вместе самые уникальные достопримечательности, самые живописные виды и самые вкусные места. Все мои автомобильные маршруты тщательно продуманы, вызывают восхищение этой балканской страной с очень непростой историей и провоцируют желание снова приехать в Сербию. Я постараюсь, чтобы после моей экскурсии вы влюбились в Сербию и вернулись сюда снова. Ведь здесь так много интересного и разного — для любого сезона, кошелька и увлечения!
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1 отзыв оставили туристы

23 февраля 2020
Дмитрий открыл для нас много необычных мест Сразу видно, что он любит и знает свой город

Дмитрий проводит ещё 5 экскурсий

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