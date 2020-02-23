1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

С душой неспешно по Белграду

Мы пройдём по главной пешеходной улице Князя Михаила вдоль и поперёк, исследуем центр Cтарого города и заглянем в его потайные места. Я отведу вас к крепости Калемегдан, чтобы вы насладились впечатляющей панорамой слияния рек Дуная и Савы. Здесь можно прикоснуться к камням времён Римской Империи и почувствовать более чем 2000-летнюю историю 📖 города. Вы отметите русский след в политике, архитектуре и культуре и оцените влияние Австро-Венгрии на сербскую столицу.

Я с удовольствием расскажу вам, чем жил и живёт город 🏙️, какие события заполняют страницы его биографии, как местные проводят время, а также дам практические советы, куда пойти на обед или на ужин, где что попробовать и какой сувенир 🎁 привезти из Сербии.

Белград «на вкус» и кое-что ещё

Дальше — исследуем вкусовую палитру города. Для начала заглянем в кафану, которой почти 200 лет, и выпьем знаменитую «домачу кафу» — вы же знали, что сербы отъявленные кофеманы? После традиционной национальной кухни 🥧 нас ждет погружение в современное шоколадное безумие. Мы зайдём в гости к шоколадных дел мастеру и отведаем труды его приятного ремесла. Вы буквально попробуете столицу на вкус и сможете найти тот продукт, который будет прочно ассоциироваться с Белградом.

Я также проведу вас по самым фотогеничным уголкам и знаковым панорамам города. Мы с вами сделаем яркие селфи, чтобы все позавидовали вашему путешествию 😃 Никакой скуки — только самое интересное, сочное, живое!