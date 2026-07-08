1 отзыв оставили туристы

Погрузитесь в атмосферу Белграда: от древних римских камней до современных кафе. Ваш путеводитель по самым ярким местам и вкусам города
Экскурсия «Белград - всё и сразу» предлагает уникальный взгляд на столицу Сербии.
От крепости Калемегдан с её впечатляющими панорамами до уютных кафе, где можно насладиться знаменитой сербской кафой.
Узнайте о влиянии различных культур на архитектуру и образ жизни города, откройте для себя секреты местной кухни и современного искусства. Эта экскурсия - идеальный способ по-настоящему понять и полюбить Белград
Мы пройдём по главной пешеходной улице Князя Михаила вдоль и поперёк, исследуем центр Cтарого города и заглянем в его потайные места. Я отведу вас к белградской крепости и парку Калемегдан, чтобы вы насладились впечатляющей панорамой слияния рек Дуная и Савы. Здесь можно прикоснуться к камням времён Римской Империи и почувствовать более чем 2000-летнюю историю города. Вы отметите русский след в политике, архитектуре и культуре и оцените влияние Австро-Венгрии на сербскую столицу.
В итоге вы увидите ключевые места, поймете логику городской среды и после сможете легко ориентироваться в Белграде даже без карты.
Современный Белград
Я расскажу, чем живёт город, какие события заполняют страницы его биографии, как местные проводят время и почему в кафе всегда многолюдно. Мы поговорим о самых известных современных сербах и попробуем разгадать секреты их богатства и таланта. Также я дам вам список практических советов: куда пойти на обед или ужин, где продегустировать лучшие сербские вина и какой сувенир привезти из Белграда.
Белград «на вкус» и кое-что ещё
Дальше — исследуем вкусовую палитру города. Для начала заглянем в кафану, которой уже больше 200 лет, и выпьем знаменитую «домачу кафу» — вы же знали, что сербы отъявленные кофеманы? Мы поговорим о сербской кухне. Вы узнаете, что стоит попробовать, а что можно пропустить. В чем секрет популярности знаменитых чевапчичей, плескавиц и прочего роштиля. И сколько печенья сербы готовят для свадьбы.
Я проведу вас по самым фотогеничным уголкам и знаковым панорамам города. Мы сделаем яркие селфи, чтобы все позавидовали вашему путешествию:) Никакой скуки — только самое интересное, сочное, живое!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1021 туриста
Здравствуйте, я Дмитрий. Рекламщик, маркетолог, журналист, любитель интересных мест и хорошей кухни. В Сербии я с 2014 года — и за это время объездил ее вдоль и поперек. Я смотрю читать дальшеуменьшить
на Сербию и глазами иностранца, подмечающего самое интересное, что отличает ее от других стран, и глазами местного, знающего нужные места и нужных людей. Мой подход — это коктейль из уникальных достопримечательностей, живописных видов и вкусных мест. Я выбираю то, что производит сильные впечатления и яркие эмоции. Я постараюсь, чтобы после моей экскурсии вы влюбились в Сербию и захотели вернуться сюда снова.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
–
3
–
2
–
1
–
Михаил
великолепно семейный формат рекомендуем
Вам был полезен этот отзыв?
P
Prokhorova
Нам очень понравилась наша прогулка! Замечательный рассказчик, знаток города! Очень много полезной информации получили!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Михаил
Все очень понравилось, на все наши вопросы был развернутый и очень увлекательный ответ. Дал отличные рекомендации по местам для посещения (бары, рестораны, музеи, тусовки)
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Гюльнара
Я под большим впечатлением от экскурсии! Дмитрий потрясающий! Он так интересно рассказывает и погружает в город,что невозможно не влюбиться в Белград. Не заученный текст и знания,а прожитые и пропущенные через себя. Маршрут построен идеально. Обязательно порекомендую всем друзьям и знакомым.
Вам был полезен этот отзыв?
Оксана
Эта экскурсия помогла нам увидеть Белград другими глазами. Дмитрий очень интересный рассказчик и доброжелательный человек. Архитектура, памятники, интересные места в городе …. Благодарим за отлично и полезно проведенное время!
Вам был полезен этот отзыв?
Владимир
Мы получили большое удовольствие от экскурсии с Дмитрием и очень оценили его интересный рассказ об истории города, гастрономии и традициях Сербии. Спасибо!