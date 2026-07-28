Приглашаю вас в путешествие к главной природной доминанте региона.
Вы увидите несколько значимых исторических памятников и подниметесь на телебашню «Авала», одну из самых необычных в Европе. По желанию на смотровой площадке выпьете кофе с видом на город. Я расскажу о ландшафте горы, крепости Жрнов, архитектуре и прошлом Белграда и Сербии.
Вы увидите несколько значимых исторических памятников и подниметесь на телебашню «Авала», одну из самых необычных в Европе. По желанию на смотровой площадке выпьете кофе с видом на город. Я расскажу о ландшафте горы, крепости Жрнов, архитектуре и прошлом Белграда и Сербии.
Описание экскурсии
Дорога к горе Авала
Мы отправимся на комфортабельном автомобиле к главной природной доминанте Белграда. Я расскажу о геологии горы, флоре и фауне. Вы узнаете, как судьба Сербии и Белграда неразрывно переплетается с этим живописным ландшафтом.
Памятник советским воинам
Место, где история Второй мировой войны оживает в камне. Я поделюсь ключевыми фактами о событиях тех лет.
Памятник Неизвестному герою
На вершине горы стоит монументальный мавзолей, который создал скульптор Иван Мештрович. Я расскажу о его глубоком символизме, а ещё о средневековой крепости Жрнов, которая была на этом месте.
Телебашня
Поднимемся на смотровую площадку. Мы обсудим конструкцию строения, трагическое разрушение и триумфальное восстановление. Наверху вас ждёт захватывающий вид на Белград и окрестности и возможность выпить кофе в панорамном кафе.
Организационные детали
- Едем на Citroёn C5, детских кресел нет
- Дополнительно оплачиваются
— Кофе (по желанию)
— Вход в башню: 400 динаров (€4) — взрослые, 200 динаров (€2) — студенты, школьники и пенсионеры, 1 динар (€0,0085) — дети до 7 лет, люди с ОВЗ и их сопровождающие
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Пионерского парка
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я магистр филологии и лицензированный экскурсовод по Сербии и Белграду. Всю жизнь я влюблён в свою страну, открываю её природу и тайны истории и архитектуры. Я решил поделиться с вами некоторыми из них, а может быть, мы вместе откроем новые, кто знает.
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