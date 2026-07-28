Приглашаю вас в путешествие к главной природной доминанте региона. Вы увидите несколько значимых исторических памятников и подниметесь на телебашню «Авала», одну из самых необычных в Европе. По желанию на смотровой площадке выпьете кофе с видом на город. Я расскажу о ландшафте горы, крепости Жрнов, архитектуре и прошлом Белграда и Сербии.

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Описание экскурсии

Дорога к горе Авала

Мы отправимся на комфортабельном автомобиле к главной природной доминанте Белграда. Я расскажу о геологии горы, флоре и фауне. Вы узнаете, как судьба Сербии и Белграда неразрывно переплетается с этим живописным ландшафтом.

Памятник советским воинам

Место, где история Второй мировой войны оживает в камне. Я поделюсь ключевыми фактами о событиях тех лет.

Памятник Неизвестному герою

На вершине горы стоит монументальный мавзолей, который создал скульптор Иван Мештрович. Я расскажу о его глубоком символизме, а ещё о средневековой крепости Жрнов, которая была на этом месте.

Телебашня

Поднимемся на смотровую площадку. Мы обсудим конструкцию строения, трагическое разрушение и триумфальное восстановление. Наверху вас ждёт захватывающий вид на Белград и окрестности и возможность выпить кофе в панорамном кафе.

Организационные детали