Экскурсия в национальный парк Фрушка-Гора - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу тишины и уюта среди живописных холмов. Посетители увидят древние монастыри Язак и Раваницу, где хранится духовное наследие Сербии. Прогулка по парку подарит гармонию с природой, а завершение дня в традиционной кафане оставит незабываемые впечатления. Это путешествие идеально подходит для тех, кто ищет перезагрузку и отдых от городской суеты

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Национальный парк Фрушка-Гора — живописный уголок Сербии

Среди зелёных холмов и вековых лесов вы откроете гармонию природы и духовного наследия. В тишине парка спрятаны 14 монастырей, каждый из которых хранит уникальные фрески, архитектуру и историю Средневековья. Вы посетите два из них — Язак и Раваницу — и почувствуете атмосферу уединения и покоя.

Фрушке Терме (оплачиваются дополнительно)

Современный спа-курорт в самом сердце парка. Термоминеральные источники, элегантные бассейны и уютные сауны с видами на холмы помогут расслабиться и восстановить силы.

Кафана «Старый Орех» в Врднике (оплачивается дополнительно)

Завершим день в аутентичной кафане с домашней сербской кухней. Блюда с гриля, копчёные деликатесы и душевная атмосфера — прекрасное завершение путешествия.

Организационные детали

Едем на автомобиле Toyota Avensis или Ford C-Max

Время купания — 3–4 ч

Возьмите с собой купальники и тапочки. Полотенца и халаты выдают на месте

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы: