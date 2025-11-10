Экскурсия в национальный парк Фрушка-Гора - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу тишины и уюта среди живописных холмов. Посетители увидят древние монастыри Язак и Раваницу, где хранится духовное наследие Сербии.
Прогулка по парку подарит гармонию с природой, а завершение дня в традиционной кафане оставит незабываемые впечатления. Это путешествие идеально подходит для тех, кто ищет перезагрузку и отдых от городской суеты
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная природа Фрушка-Горы
- 🏛 Древние монастыри Язак и Раваница
- 🧘♂️ Атмосфера уединения и покоя
- 🍽 Традиционная сербская кухня
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
- Монастырь Язак
- Монастырь Раваница
Описание экскурсии
Национальный парк Фрушка-Гора — живописный уголок Сербии
Среди зелёных холмов и вековых лесов вы откроете гармонию природы и духовного наследия. В тишине парка спрятаны 14 монастырей, каждый из которых хранит уникальные фрески, архитектуру и историю Средневековья. Вы посетите два из них — Язак и Раваницу — и почувствуете атмосферу уединения и покоя.
Фрушке Терме (оплачиваются дополнительно)
Современный спа-курорт в самом сердце парка. Термоминеральные источники, элегантные бассейны и уютные сауны с видами на холмы помогут расслабиться и восстановить силы.
Кафана «Старый Орех» в Врднике (оплачивается дополнительно)
Завершим день в аутентичной кафане с домашней сербской кухней. Блюда с гриля, копчёные деликатесы и душевная атмосфера — прекрасное завершение путешествия.
Организационные детали
- Едем на автомобиле Toyota Avensis или Ford C-Max
- Время купания — 3–4 ч
- Возьмите с собой купальники и тапочки. Полотенца и халаты выдают на месте
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
- Вход в комплекс бассейнов — €30 за чел. в выходной день, €20 за чел. в будний день
- Посещение сауны — €10 за чел.
- Обед в кафане — в среднем от €20 за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мирко — Организатор в Белграде
Провёл экскурсии для 2331 туриста
Меня зовут Мирко. Я лицензированный гид. Родился и вырос в Белграде, поэтому как никто другой могу рассказать и показать вам родную и любимую Сербию: удивительную природу, самобытную культуру, богатое историческое наследие и вкуснейшую кухню. Работаю с компанией гидов-единомышленников. Мы всем сердцем любим Сербию и с радостью поделимся с вами лучшими местами и расскажем о них самое интересное!Задать вопрос
