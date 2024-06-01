Ночные прогулки и экскурсии Белграда

Найдено 5 экскурсий в категории «Ночные» в Белграде на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бар-тур по необычным заведениям Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
122 отзыва
Бар-тур по необычным заведениям Белграда: культура и вкус
Знакомство с Белградом через аутентичные бары и рестораны, где каждый уголок дышит историей и традициями
Начало: У входа в отель «Москва»
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
от 78 за всё до 8 чел.
Первое знакомство с Белградом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
147 отзывов
Первое знакомство с Белградом
Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
156 за всё до 4 чел.
Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура
Начало: В аэропорту Белграда
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Белграда по всей Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Индивидуальный трансфер из аэропорта Белграда - удобство и надежность
Встреча в аэропорту с именной табличкой и комфортный трансфер до вашего отеля или другого пункта назначения
Начало: В а/п «Никола Тесла»
1 июля в 00:30
2 июля в 00:30
60 за всё до 50 чел.
На скутере по Белграду
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
На скутере по Белграду: от пляжей до исторических башен
Приглашаем на захватывающую поездку на скутере по Белграду. Откройте для себя уникальные места и культурные сокровища города
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    1 июня 2024
    Первое знакомство с Белградом
    Были проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалели. Глубокое погружение в историю страны
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    и города. Мариана так тактично и с любовью к своей стране строила свой рассказ, что этим действом нельзя не восхищаться. с трепетом о исторических личностях могут говорить немногие. Насыщенная история Сербии, как захватывающий сериал заинтесовала нас ни на шутку. Как приятно, что случайно познакомиашиеся туристы и гид чувствуют себя так комфотрно. Большое спасибо

    Были проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалелиБыли проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалелиБыли проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалели
  • Е
    Евгения
    30 мая 2024
    Первое знакомство с Белградом
    Добрый день, нашим гидом была замечательная Микица. Нам очень понравилось время проведенное вместе, слушали с удовольствием, рассказывала очень интересно и
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    о исторических фактах и о жизни местных. Время пролетело быстро и насыщенно. Еще хочется поблагодарить за помощь, супругу стало плохо ночью и мы позвонили Микице, несмотря на позднее время, она нам очень помогла. Порекомендовала госпиталь, объяснила таксисту куда нас вести. Огромная благодарность.

    Добрый день, нашим гидом была замечательная Микица. Нам очень понравилось время проведенное вместе, слушали с удовольствиемДобрый день, нашим гидом была замечательная Микица. Нам очень понравилось время проведенное вместе, слушали с удовольствиемДобрый день, нашим гидом была замечательная Микица. Нам очень понравилось время проведенное вместе, слушали с удовольствиемДобрый день, нашим гидом была замечательная Микица. Нам очень понравилось время проведенное вместе, слушали с удовольствием
  • с
    сергей
    28 мая 2024
    Бар-тур по необычным заведениям Белграда
    Во время тура мы побывали в таких местах, о существовании которых без гида мы бы никогда не догадались. Все в
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    формате классического марша по барам за душевным разговором. Гид Дарья не только показала, где можно хорошо провести время, но и интересно рассказала о жизни в Сербии. Всем, кто любит посмотреть на новый город с точки зрения гастрономии настоятельно рекомендую. программа может быть адаптирована под вас, это могут быть андеграунд бары, необычные ресторанчики или винные клубы. Отличный вариант провести вечер.

  • Ю
    Юлия
    21 мая 2024
    Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
    Какое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, так была несколько часов в
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    Белграде и было очень удобно, что забрали и вернули) обратно в аэропорт. Была в Белграде в 2007 году. И мне было интересно, как изменился город за эти 17! лет. Лиляна так сильно любит свой город и прислушалась к моему пожеланию - сравнить город 2007 и 2024 годов, что наше путешествие во времени пролетело быстро, но очень насыщенно. Мы погуляли по Земуну, зашли на рынок, где я поела первый раз клубники в этом году, конечно Лиляна рассказала историю и показала исторические объекты. Потом поехали в Белград, всю дорогу Лиляна рассказывала истории, новости, факты и это было очень увлекательно. Конечно мы прогулялись по центру Белграда, перекусили на улице Скадарлия (Лиляна порекомендовала из сербской кухни то, что я еще не пробовала: удивительным образом фаршированный перец и чернослив в беконе), посмотрели на новый район города с Калемегдан и зашли с собор св. Саввы. Лиляна- очень интересный рассказчик, вежливый и аккуратный водитель, она учла мои пожелания. Однозначно рекомендую эту экскурсию!

    Какое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, такКакое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, такКакое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, такКакое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, такКакое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, так
  • Е
    Екатерина
    5 мая 2024
    Бар-тур по необычным заведениям Белграда
    Отличная вечерняя прогулка. Даша много рассказала про клубы и бары города,про жизнь в Сербии,культуру. Был отличный интересный вечер,посетили несколько заведений,каждое кардинально отличалось от другого. Приятный досуг в Белграде
  • И
    Ирина
    2 мая 2024
    Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
    Экскурсию по Белград + Земун мне провела Лиляна. Интересный рассказ, шикарные виды и отличный настрой. Экскурсия проходила на комфортном автомобиле
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    со множеством остановок по ходу движения. По времени получилось 9 часов, но чувства усталости или перенасыщенности от полученной информации не возникло. Очень благодарна так же организатору экскурсии, за легкий подход к оплате, оперативное предложение экскурсии с добавлением интересных мест к посещению.

    Экскурсию по Белград + Земун мне провела Лиляна. Интересный рассказ, шикарные виды и отличный настрой. ЭкскурсияЭкскурсию по Белград + Земун мне провела Лиляна. Интересный рассказ, шикарные виды и отличный настрой. ЭкскурсияЭкскурсию по Белград + Земун мне провела Лиляна. Интересный рассказ, шикарные виды и отличный настрой. ЭкскурсияЭкскурсию по Белград + Земун мне провела Лиляна. Интересный рассказ, шикарные виды и отличный настрой. ЭкскурсияЭкскурсию по Белград + Земун мне провела Лиляна. Интересный рассказ, шикарные виды и отличный настрой. ЭкскурсияЭкскурсию по Белград + Земун мне провела Лиляна. Интересный рассказ, шикарные виды и отличный настрой. Экскурсия
  • И
    Ирина
    2 мая 2024
    Бар-тур по необычным заведениям Белграда
    Я ожидала, что будет круто и было очень круто! Дарья сделала наш вечер бесподобным, огромная благодарность от нашей разнообразной компании! Обязательно к посещению!
    Я ожидала, что будет круто и было очень круто! Дарья сделала наш вечер бесподобным, огромная благодарность
  • У
    Ульяна
    1 мая 2024
    Первое знакомство с Белградом
    Спасибо Марианне за знакомство с Белградом! Теперь на Белград мы стали смотреть ее глазами, полными любви к городу и уважения к сербскому народу! Особое спасибо за полако-полако и знакомство с сербскими традициями! Рекомендуем от всей души!!!
  • В
    Виктория
    22 февраля 2024
    Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
    Отличный гид, полностью ориентированный на потребности аудитории, очень приятный по человечески. Ощущение, что приехал в гости к доброму знакомому. Огромное спасибо, Добрила, за чудесное время и великолепную экскурсию!!!
  • П
    Павел
    11 февраля 2024
    Трансфер из аэропорта Белграда по всей Сербии
    Всё отлично! Виктор отличный организатор и с отличной командой! Добри и Лилиана - отдельный респект! Сербия прекрасна и Виктор с коллегами и помощниками открывает дверь в этот прекрасный мир!

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Ночные»

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  3. Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
  4. Трансфер из аэропорта Белграда по всей Сербии
  5. На скутере по Белграду
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  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Ночные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 60 до 200. Туристы уже оставили гидам 274 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Ночные», 274 ⭐ отзыва, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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