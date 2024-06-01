1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Бар-тур по необычным заведениям Белграда: культура и вкус
Знакомство с Белградом через аутентичные бары и рестораны, где каждый уголок дышит историей и традициями
Начало: У входа в отель «Москва»
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
от €78 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Белградом
Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€156 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура
Начало: В аэропорту Белграда
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер из аэропорта Белграда - удобство и надежность
Встреча в аэропорту с именной табличкой и комфортный трансфер до вашего отеля или другого пункта назначения
Начало: В а/п «Никола Тесла»
1 июля в 00:30
2 июля в 00:30
€60 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
3 часа
На скутере по Белграду: от пляжей до исторических башен
Приглашаем на захватывающую поездку на скутере по Белграду. Откройте для себя уникальные места и культурные сокровища города
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина1 июня 2024Были проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалели. Глубокое погружение в историю страны
- ЕЕвгения30 мая 2024Добрый день, нашим гидом была замечательная Микица. Нам очень понравилось время проведенное вместе, слушали с удовольствием, рассказывала очень интересно и
- ссергей28 мая 2024Во время тура мы побывали в таких местах, о существовании которых без гида мы бы никогда не догадались. Все в
- ЮЮлия21 мая 2024Какое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, так была несколько часов в
- ЕЕкатерина5 мая 2024Отличная вечерняя прогулка. Даша много рассказала про клубы и бары города,про жизнь в Сербии,культуру. Был отличный интересный вечер,посетили несколько заведений,каждое кардинально отличалось от другого. Приятный досуг в Белграде
- ИИрина2 мая 2024Экскурсию по Белград + Земун мне провела Лиляна. Интересный рассказ, шикарные виды и отличный настрой. Экскурсия проходила на комфортном автомобиле
- ИИрина2 мая 2024Я ожидала, что будет круто и было очень круто! Дарья сделала наш вечер бесподобным, огромная благодарность от нашей разнообразной компании! Обязательно к посещению!
- УУльяна1 мая 2024Спасибо Марианне за знакомство с Белградом! Теперь на Белград мы стали смотреть ее глазами, полными любви к городу и уважения к сербскому народу! Особое спасибо за полако-полако и знакомство с сербскими традициями! Рекомендуем от всей души!!!
- ВВиктория22 февраля 2024Отличный гид, полностью ориентированный на потребности аудитории, очень приятный по человечески. Ощущение, что приехал в гости к доброму знакомому. Огромное спасибо, Добрила, за чудесное время и великолепную экскурсию!!!
- ППавел11 февраля 2024Всё отлично! Виктор отличный организатор и с отличной командой! Добри и Лилиана - отдельный респект! Сербия прекрасна и Виктор с коллегами и помощниками открывает дверь в этот прекрасный мир!
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Ночные»
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