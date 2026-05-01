Откройте для себя увлекательную рыбалку в Белграде на озерах реки Савы, ловя карпа и белого амура, при этом соблюдая правила спортивной рыбалки и выпуская всю пойманную рыбу обратно.
Описание экскурсии
Увлекательная рыбалка на реках Савы Откройте для себя увлекательную рыбалку в Белграде на озерах реки Савы, где можно поймать карпа, белого амура и карася. Для рыбной ловли необходима лицензия, в которой прописаны правила проведения спортивной рыбалки. Вся пойманная рыба должна быть выпущена обратно в озеро. Важная информация:
По предварительной заявке, возможна аренда рыболовного оборудования. Цена аренды удилища и приманок 10 евро за половину дня (с 7 до 13 ч. или с 13 до 19 ч.) и 20 евро на весь день.
Ответы на вопросы
Что включено
- Лицензия
Что не входит в цену
- Аренда рыболовного оборудования
- Еда и напитки
- Трансфер
Когда и сколько длится?
Когда: с 7 до 13 ч. / с 13 до 19 ч. / на весь день.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Возможна аренда рыболовного оборудования. Цена аренды удилища и приманок 10 евро за половину дня (с 7 до 13 ч. или с 13 до 19 ч.) и 20 евро на весь день
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
