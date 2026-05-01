Увлекательная рыбалка на реках Савы Откройте для себя увлекательную рыбалку в Белграде на озерах реки Савы, где можно поймать карпа, белого амура и карася. Для рыбной ловли необходима лицензия, в которой прописаны правила проведения спортивной рыбалки. Вся пойманная рыба должна быть выпущена обратно в озеро. Важная информация:

По предварительной заявке, возможна аренда рыболовного оборудования. Цена аренды удилища и приманок 10 евро за половину дня (с 7 до 13 ч. или с 13 до 19 ч.) и 20 евро на весь день.