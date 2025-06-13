Мои заказы

Экскурсии с животными в Белграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Белграде на русском языке, цены от €320. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Белграда - на удивительный восток Сербии
На машине
12 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Из Белграда - на удивительный восток Сербии
Погрузитесь в атмосферу востока Сербии, посетив Голубацкую и Рамскую крепости, а также монастырь Тумане. Удивительные пейзажи и история ждут вас
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
На машине
12 часов
19 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия в национальный парк Тара
Откройте для себя Национальный парк Тара: живописные каньоны, реки, озера и легенды о вампирах. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле в Белграде
«Или с поездкой в Соко Град с ночевкой в уютном этнокомплексе на берегу Дрины, где мы сможем организовать для вас катание на лодке и рыбалку»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€488 за всё до 4 чел.
Путешествие по Западной Сербии
На машине
12 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Путешествие по Западной Сербии
Погрузитесь в атмосферу Западной Сербии: горы, реки и исторические места ждут вас. Уникальная экскурсия с гидом и комфортным транспортом
Начало: У вашего отеля
1 мар в 07:00
2 мар в 07:00
€524 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    13 июня 2025
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Потрясающая экскурсия по невероятно красивым природным местам Сербии!
    Нашим гидом был Марко, отлично знающий историю, традиции своей страны, было увлекательно и познавательно!
    Рекомендуем!
  • О
    Олег
    29 мая 2025
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Отличные виды, великолепная организация, прекрасный гид Марко. Знакомил не только с объектами экскурсии, но и традициями и обычаями Сербии. Огромное спасибо за проведенный день.
  • S
    Sandro
    15 апреля 2025
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Нам очень понравилась экскурсия.
    Велько прекрасный экскурсовод, все подробно рассказывал про каждую локацию, где останавливались.
    Отдельно предлагал дополнительные остановки для того, чтобы больше и лучше рассмотреть красоту природы и для того, чтобы сделать прекрасные фотографии.
    Отвечал на все интересующие нас вопросы.
    Рекомендуем.
  • К
    Кузнецова
    28 марта 2025
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Большое спасибо профессиональному экскурсоводу Ольге за прекрасную экскурсию на гору Тара,реку Дрина. Мы,путешественники,не замечали неблагоприятных погодных условий,потому что экскурсия была живой,очень интересной,время пролетело незаметно, мы узнали много интересного,восхитились красотой национального парка Тара,рекомендуем данную экскурсию
  • И
    Инга
    7 октября 2024
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Маршрут очень красивый и интересный, природа потрясающая. Поездку нам провел Велько.
    Все очень понравилось, было много остановок в красивейших местах, чудесная
    кофейная пауза в городке Вальево и прогулка по атмосферным улочкам. Горы, озера, реки, дамба - все выглядело масштабно и очень-очень красиво. Видами можно было любоваться бесконечно. Немного не повезло с погодой, местами шел дождь и к вечеру был сильный туман, но даже это не испортило общее впечатление.
    Велько очень подробно рассказал про национальную кухню, с его помощью нам удалось попробовать традиционные блюда и напитки, все было очень вкусно. Виды из ресторана были сказочными.
    При заказе этой поездки я бы рекомендовала прислушаться к рекомендации Ольги в организационных деталях к поездке и рассмотреть вариант задержаться в Таре на пару дней, переночевать где-то на берегу, встретить рассвет, это будет волшебно. Расстояния очень большие, впечатлений много, а там действительно хочется задержаться.
    Также рекомендую уточнять марку авто перед поездкой, чтобы всем было комфортно. Для такой продолжительной поездки это очень важно.
    Спасибо Ольге и Велько за нашу поездку!

  • М
    Мария
    6 сентября 2024
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Экскурсия очень понравилась. Горы, озера, речки- все завораживает! Экскурсовод Ольга- уверенный водитель, с ней не было страшно ни ехать по серпантинам, ни после захода солнца. Она очень старалась и прислушивалась к любым нашим просьбам. Большое спасибо!
  • Н
    Наталья
    15 августа 2024
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Мы ездили в однодневную экскурсию по Таре с Марко и это было незабываемо! Красоты Тары впечатляют, но, когда при этом
    с тобой ещё не просто экскурсовод, а будто твой старый добрый друг, время пролетает незаметно. Это было лучшее времяпрепровождение, которое только можно представить! Рассказы про историю Сербии, традиции и многое другое. А ещё Марко сделал невозможное и у нас теперь есть красивые совместные фото, где все смотрят в камеру и даже выглядят хорошо (поверьте в нашем случае это просто чудо какое-то). Спасибо огромное за организацию такой поездки и за впечатления, которые останутся с нами на долгие годы❤️

  • T
    Tatyana
    26 июня 2024
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Прежде всего, хотелось бы отметить нашего замечательного гида Ольгу. Ее рассказы были продуманны до мелочей: она мастерски сочетала исторические факты,
    современные реалии и личные истории, что сделало экскурсию по-настоящему живой и интересной.
    Также, я была в восторге от природы Тары. Яркие краски, обилие зелени – все это создавало ощущение, будто мы оказались в другом мире. Тара – настоящий рай для любителей природы. И, конечно же, нельзя не упомянуть кухню. Маленький ресторанчик в парке предложил нам потрясающе вкусную форель и домашний хлеб. Пять звезд)
    Спасибо за великолепное время и незабываемые впечатления!

  • А
    Алена
    21 апреля 2024
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Мы путешествовали в Национальный парк Тара. Нашим гидом, водителем и прекрасным рассказчиком стала Ольга. Мы заранее согласовали программу и посмотрели
    все задуманное. От величественных видов захватывало дух. Двенадцатичасовая поездка по извилистым горным дорогам Тары - уже подарок, а обед в ресторане у водопада, где подают запеченую форель - настоящий сюрприз. На обратном пути мы оказались в облаке сплошного тумана. Нам оставалось только наблюдать за филигранной техникой вождении Ольги. От поездки остались только приятные впечатления.

  • А
    Андрей
    29 октября 2023
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Хорошая экскурсия, хороший гид.
  • A
    Alexandra
    23 октября 2023
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Все понравилось, захватывающие виды, чистейший воздух, тишина. Спасибо большое Ольге
  • О
    Ольга
    19 октября 2023
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Первый раз в Сербии, брала двухдневную экскурсию, куда входили и парк Тара,и Мокра Гора и деревня Кустурицы и очень много
    других удивительных живописных мест, маленьких городков с их уютными кафешками, впечатления просто зашкаливают, и все благодаря моему гиду Марианне, контакт с первой минуты и через два дня не хотелось расставаться. Полюбила Сербию, ее народ, сейчас рекомендую всем своим друзьям. Марианна спасибо.

  • Н
    Наталия
    26 августа 2023
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Ольга, благодарю вас за интересную и красивую экскурсию! Мне и сыновьям все очень понравилось. Красивые виды, необычная, горная Сербия, вкусная
    еда в кафе по дороге,"упрямый" домик, реки и озера производят впечатление и остаются в памяти надолго. Благодарю вас за истории о жизни и быте сербов, национальной еде и традициях, было очень интересно.
    Желаю вам всех благ и дальнейшего процветания!

  • В
    Виктория
    23 апреля 2023
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Ездили на экскурсию в Тару компанией из 4 человек с гидом Ольгой. Все было прекрасно: Ольга погрузила в историю региона,
    показала все самые красивые места и виды, была чутка и внимательна к нашим запросам)) Смотреть красоты Сербии в таких условиях - одно удовольствие! Нам очень понравилось. На будущее будем планировать ещё поездки!

  • С
    София
    21 ноября 2022
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Поездка с Ольгой получилась очень душевный!
    Прекрасный гид, любящий свою семью и свою работу
  • А
    Аркадий
    25 сентября 2022
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Замечательная поездка! Очень красивые места, удивительное погружение в атмосферу западной Сербии. Особая и отдельная благодарность Ольге за неформальное, душевное отношение
    к делу. Ольга прекрасный гид, старалась (и вполне успешно) помочь прочувствовать местный колорит, показать всё самое красивое, учесть все наши просьбы и пожелания. Её рассказы об истории Сербии, местных традициях и обычаях неизменно были очень живыми и интересными.

  • T
    Tanya
    18 июля 2022
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Ездили компанией на экскурсию в парк Тара, экскурсия была отличной, мы получили массу положительных впечатлений. Ольга забрала нас от дома
    и доставила до дома. Она нам показала красивые места и рассказала про них, отвечала на все интересующие вопросы. Рекомендую заказывать тут экскурсии!

  • М
    Мария
    27 июня 2022
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Все организовано очень здорово, нас забрали прямо от дома и с комфортом и интересными рассказами провезли по Таре, показав прекрасные места! До экскурсии у меня было множество вопросов, но Ольга любезно обо всём рассказала. Спасибо большое!
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Животные», 34 ⭐ отзыва, цены от €320. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль