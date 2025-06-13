Водная прогулка
Из Белграда - на удивительный восток Сербии
Погрузитесь в атмосферу востока Сербии, посетив Голубацкую и Рамскую крепости, а также монастырь Тумане. Удивительные пейзажи и история ждут вас
«Какие рыбы водятся в Серебряном озере»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в национальный парк Тара
Откройте для себя Национальный парк Тара: живописные каньоны, реки, озера и легенды о вампирах. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле в Белграде
«Или с поездкой в Соко Град с ночевкой в уютном этнокомплексе на берегу Дрины, где мы сможем организовать для вас катание на лодке и рыбалку»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€488 за всё до 4 чел.
Путешествие по Западной Сербии
Погрузитесь в атмосферу Западной Сербии: горы, реки и исторические места ждут вас. Уникальная экскурсия с гидом и комфортным транспортом
Начало: У вашего отеля
«Вы узнаете, почему круглый год температура воды в ней держится на отметке десять градусов и какая привередливая рыба в ней водится»
1 мар в 07:00
2 мар в 07:00
€524 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна13 июня 2025Потрясающая экскурсия по невероятно красивым природным местам Сербии!
Нашим гидом был Марко, отлично знающий историю, традиции своей страны, было увлекательно и познавательно!
Рекомендуем!
- ООлег29 мая 2025Отличные виды, великолепная организация, прекрасный гид Марко. Знакомил не только с объектами экскурсии, но и традициями и обычаями Сербии. Огромное спасибо за проведенный день.
- SSandro15 апреля 2025Нам очень понравилась экскурсия.
Велько прекрасный экскурсовод, все подробно рассказывал про каждую локацию, где останавливались.
Отдельно предлагал дополнительные остановки для того, чтобы больше и лучше рассмотреть красоту природы и для того, чтобы сделать прекрасные фотографии.
Отвечал на все интересующие нас вопросы.
Рекомендуем.
- ККузнецова28 марта 2025Большое спасибо профессиональному экскурсоводу Ольге за прекрасную экскурсию на гору Тара,реку Дрина. Мы,путешественники,не замечали неблагоприятных погодных условий,потому что экскурсия была живой,очень интересной,время пролетело незаметно, мы узнали много интересного,восхитились красотой национального парка Тара,рекомендуем данную экскурсию
- ИИнга7 октября 2024Маршрут очень красивый и интересный, природа потрясающая. Поездку нам провел Велько.
Все очень понравилось, было много остановок в красивейших местах, чудесная
- ММария6 сентября 2024Экскурсия очень понравилась. Горы, озера, речки- все завораживает! Экскурсовод Ольга- уверенный водитель, с ней не было страшно ни ехать по серпантинам, ни после захода солнца. Она очень старалась и прислушивалась к любым нашим просьбам. Большое спасибо!
- ННаталья15 августа 2024Мы ездили в однодневную экскурсию по Таре с Марко и это было незабываемо! Красоты Тары впечатляют, но, когда при этом
- TTatyana26 июня 2024Прежде всего, хотелось бы отметить нашего замечательного гида Ольгу. Ее рассказы были продуманны до мелочей: она мастерски сочетала исторические факты,
- ААлена21 апреля 2024Мы путешествовали в Национальный парк Тара. Нашим гидом, водителем и прекрасным рассказчиком стала Ольга. Мы заранее согласовали программу и посмотрели
- ААндрей29 октября 2023Хорошая экскурсия, хороший гид.
- AAlexandra23 октября 2023Все понравилось, захватывающие виды, чистейший воздух, тишина. Спасибо большое Ольге
- ООльга19 октября 2023Первый раз в Сербии, брала двухдневную экскурсию, куда входили и парк Тара,и Мокра Гора и деревня Кустурицы и очень много
- ННаталия26 августа 2023Ольга, благодарю вас за интересную и красивую экскурсию! Мне и сыновьям все очень понравилось. Красивые виды, необычная, горная Сербия, вкусная
- ВВиктория23 апреля 2023Ездили на экскурсию в Тару компанией из 4 человек с гидом Ольгой. Все было прекрасно: Ольга погрузила в историю региона,
- ССофия21 ноября 2022Поездка с Ольгой получилась очень душевный!
Прекрасный гид, любящий свою семью и свою работу
- ААркадий25 сентября 2022Замечательная поездка! Очень красивые места, удивительное погружение в атмосферу западной Сербии. Особая и отдельная благодарность Ольге за неформальное, душевное отношение
- TTanya18 июля 2022Ездили компанией на экскурсию в парк Тара, экскурсия была отличной, мы получили массу положительных впечатлений. Ольга забрала нас от дома
- ММария27 июня 2022Все организовано очень здорово, нас забрали прямо от дома и с комфортом и интересными рассказами провезли по Таре, показав прекрасные места! До экскурсии у меня было множество вопросов, но Ольга любезно обо всём рассказала. Спасибо большое!
