кофейная пауза в городке Вальево и прогулка по атмосферным улочкам. Горы, озера, реки, дамба - все выглядело масштабно и очень-очень красиво. Видами можно было любоваться бесконечно. Немного не повезло с погодой, местами шел дождь и к вечеру был сильный туман, но даже это не испортило общее впечатление.

Велько очень подробно рассказал про национальную кухню, с его помощью нам удалось попробовать традиционные блюда и напитки, все было очень вкусно. Виды из ресторана были сказочными.

При заказе этой поездки я бы рекомендовала прислушаться к рекомендации Ольги в организационных деталях к поездке и рассмотреть вариант задержаться в Таре на пару дней, переночевать где-то на берегу, встретить рассвет, это будет волшебно. Расстояния очень большие, впечатлений много, а там действительно хочется задержаться.

Также рекомендую уточнять марку авто перед поездкой, чтобы всем было комфортно. Для такой продолжительной поездки это очень важно.

Спасибо Ольге и Велько за нашу поездку!