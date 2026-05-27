Иногда лучшее путешествие — то, которое совершается не ногами, а сердцем. Чтобы почувствовать душу Сербии, вовсе не обязательно часами бродить по мостовым.
Достаточно чашки ароматного кофе или бокала вина в тёплой компании человека, который по-настоящему любит страну и готов рассказать о ней много увлекательных историй.
Описание экскурсии
Я приглашаю вас на особенное знакомство со страной без строгого маршрута и расписания. В одном из уютных белградских кафе мы поговорим о Сербии — её истории, традициях и характере.
Я расскажу о менталитете и повседневной жизни сербов, поделюсь маленькими секретами и забавными историями, о которых не пишут в путеводителях. А также с радостью отвечу на любые ваши вопросы.
Это будет живая беседа без часов и спешки — только разговор, эмоции и тёплая атмосфера, в которой Сербия раскрывается по-настоящему.
Организационные детали
- Место встречи обговариваем индивидуально, зависит от ваших предпочтений
- Еда и напитки оплачиваются вами самостоятельно
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Белграде
С 2006 года моя жизнь неразрывно связана с Сербей — уникальной страной, которая стала для меня родным домом. За годы жизни здесь и во время профессионального обучения для получения лицензии гида
