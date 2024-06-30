В Вероника На кораблике по рекам Белграда Спасибо Ольге за организацию прогулки на кораблике и за трансфер в аэропорт! Мы отлично провели время, несмотря на то, что шел дождь!

Т Татьяна Белград - любовь с первого взгляда Прекрасный день с прогулкой! Посетили красивейшие достопримечательности!

S Salome Путешествие по Восточной Сербии Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно.

С Светлана По следам старого Белграда Спасибо за прекрасную экскурсию! Все было интересно, познавательно, красиво и совсем не скучно. Город атмосферный, погода великолепная, экскурсовод замечательный. Понравилось буквально все. Рекомендую эту команду гидов в Сербии. Спасибо за прекрасно проведенное время!

М Мария На кораблике по рекам Белграда читать дальше впечатлением этой поездки. Нам было комфортно, информативно и непринужденно. Благодарим Ольгу за организацию и необыкновенные эмоции. Благодаря Вам уехали с твердым желанием приехать вновь! Нам очень повезло, совпало всё: погода, приятная компания гида и прекрасного капитан на фоне красивого города. Это стало самым ярким

А Андрей Белград - любовь с первого взгляда Очень атмосферная экскурсия, отличный гид, который делится частью своей души

Г Галина Белград - любовь с первого взгляда Мирко, это «википедия» по Сербии. Нам очень понравилось подача, маршрут и обзор знаковых мест в Белграде. Рекомендую.

Г Георгий На кораблике по рекам Белграда Реализовал свою давнюю мечту - походил по Саве и Дунаю, начали с известного острова Ады Циганлии и дошли до Большого и Малого Ратного. Круть! Крайне рекомендую! Белград с реки - это отдельный вид Белграда

Е Екатерина Путешествие по Восточной Сербии Нам очень понравился маршрут и наша экскурсовод Лиляна. Спасибо вам большое за это маленькое путешествие