Экскурсии выходного дня в Белграде

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Белграде на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
На кораблике по рекам Белграда
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Незабываемый круиз по рекам Белграда на кораблике
Погрузитесь в историю Белграда, наслаждаясь видами с реки. Крепость и башня Тысячелетия предстанут перед вами в новом свете
6 июля в 10:00
7 июля в 09:00
308 за всё до 4 чел.
По следам старого Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
67 отзывов
По следам старого Белграда: уникальная пешая экскурсия по историческим местам
Приглашаем на захватывающую пешую прогулку по историческому центру Белграда, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
100 за всё до 5 чел.
Путешествие по Восточной Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
34 отзыва
Путешествие по Восточной Сербии
Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
349 за всё до 4 чел.
Белград - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Белград - любовь с первого взгляда: путешествие по сердцу Сербии
Откройте для себя Белград с индивидуальной экскурсией по его историческим и культурным достопримечательностям. Уникальные места ждут вас
Начало: На площади у гостиницы Москва
Завтра в 07:00
6 июля в 07:00
125 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    30 июня 2024
    На кораблике по рекам Белграда
    Спасибо Ольге за организацию прогулки на кораблике и за трансфер в аэропорт! Мы отлично провели время, несмотря на то, что шел дождь!
  • Т
    Татьяна
    8 июня 2024
    Белград - любовь с первого взгляда
    Прекрасный день с прогулкой! Посетили красивейшие достопримечательности!
  • S
    Salome
    26 мая 2024
    Путешествие по Восточной Сербии
    Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно.
    Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересноЗамечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересноЗамечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно
  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    По следам старого Белграда
    Спасибо за прекрасную экскурсию! Все было интересно, познавательно, красиво и совсем не скучно. Город атмосферный, погода великолепная, экскурсовод замечательный. Понравилось буквально все. Рекомендую эту команду гидов в Сербии. Спасибо за прекрасно проведенное время!
  • М
    Мария
    11 мая 2024
    На кораблике по рекам Белграда
    Нам очень повезло, совпало всё: погода, приятная компания гида и прекрасного капитан на фоне красивого города. Это стало самым ярким
    читать дальше

    впечатлением этой поездки. Нам было комфортно, информативно и непринужденно. Благодарим Ольгу за организацию и необыкновенные эмоции. Благодаря Вам уехали с твердым желанием приехать вновь!

  • А
    Андрей
    6 мая 2024
    Белград - любовь с первого взгляда
    Очень атмосферная экскурсия, отличный гид, который делится частью своей души
  • Г
    Галина
    28 апреля 2024
    Белград - любовь с первого взгляда
    Мирко, это «википедия» по Сербии. Нам очень понравилось подача, маршрут и обзор знаковых мест в Белграде. Рекомендую.
  • Г
    Георгий
    17 апреля 2024
    На кораблике по рекам Белграда
    Реализовал свою давнюю мечту - походил по Саве и Дунаю, начали с известного острова Ады Циганлии и дошли до Большого и Малого Ратного. Круть! Крайне рекомендую! Белград с реки - это отдельный вид Белграда
  • Е
    Екатерина
    1 апреля 2024
    Путешествие по Восточной Сербии
    Нам очень понравился маршрут и наша экскурсовод Лиляна. Спасибо вам большое за это маленькое путешествие
  • Н
    Наталия
    12 марта 2024
    По следам старого Белграда
    Интереснейшая экскурсия по прекрасному маршруту. Знающая и интересная экскурсовод Добрила! Три часа пролетели на одном дыхании. Горячо рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. На кораблике по рекам Белграда
  2. По следам старого Белграда
  3. Путешествие по Восточной Сербии
  4. Белград - любовь с первого взгляда
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Крепость Калемегдан
  3. Здание Парламента Сербии
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июле 2024
Сейчас в Белграде в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 349. Туристы уже оставили гидам 163 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на выходные, 163 ⭐ отзыва, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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