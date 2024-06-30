1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Незабываемый круиз по рекам Белграда на кораблике
Погрузитесь в историю Белграда, наслаждаясь видами с реки. Крепость и башня Тысячелетия предстанут перед вами в новом свете
6 июля в 10:00
7 июля в 09:00
€308 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По следам старого Белграда: уникальная пешая экскурсия по историческим местам
Приглашаем на захватывающую пешую прогулку по историческому центру Белграда, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие по Восточной Сербии
Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
€349 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белград - любовь с первого взгляда: путешествие по сердцу Сербии
Откройте для себя Белград с индивидуальной экскурсией по его историческим и культурным достопримечательностям. Уникальные места ждут вас
Начало: На площади у гостиницы Москва
Завтра в 07:00
6 июля в 07:00
€125 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника30 июня 2024Спасибо Ольге за организацию прогулки на кораблике и за трансфер в аэропорт! Мы отлично провели время, несмотря на то, что шел дождь!
- ТТатьяна8 июня 2024Прекрасный день с прогулкой! Посетили красивейшие достопримечательности!
- SSalome26 мая 2024Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно.
- ССветлана21 мая 2024Спасибо за прекрасную экскурсию! Все было интересно, познавательно, красиво и совсем не скучно. Город атмосферный, погода великолепная, экскурсовод замечательный. Понравилось буквально все. Рекомендую эту команду гидов в Сербии. Спасибо за прекрасно проведенное время!
- ММария11 мая 2024Нам очень повезло, совпало всё: погода, приятная компания гида и прекрасного капитан на фоне красивого города. Это стало самым ярким
- ААндрей6 мая 2024Очень атмосферная экскурсия, отличный гид, который делится частью своей души
- ГГалина28 апреля 2024Мирко, это «википедия» по Сербии. Нам очень понравилось подача, маршрут и обзор знаковых мест в Белграде. Рекомендую.
- ГГеоргий17 апреля 2024Реализовал свою давнюю мечту - походил по Саве и Дунаю, начали с известного острова Ады Циганлии и дошли до Большого и Малого Ратного. Круть! Крайне рекомендую! Белград с реки - это отдельный вид Белграда
- ЕЕкатерина1 апреля 2024Нам очень понравился маршрут и наша экскурсовод Лиляна. Спасибо вам большое за это маленькое путешествие
- ННаталия12 марта 2024Интереснейшая экскурсия по прекрасному маршруту. Знающая и интересная экскурсовод Добрила! Три часа пролетели на одном дыхании. Горячо рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Белграду в июле 2024
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