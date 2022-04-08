Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац (гид-водитель)

Смешанная: автомобильно-пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильно-пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац (гид-водитель)
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац (гид-водитель)
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац (гид-водитель)
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац (гид-водитель)
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац (гид-водитель)
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац (гид-водитель)
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац (гид-водитель)

Что вас ожидает 🤩

  • Город Смередево
  • Археологические раскопки Виминациум
  • Серебряное озеро
  • Крепость Голубац
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

В период Средневековья Смедерево было столицей Сербии и ее самым крупным городом. Во время экскурсии вы прогуляетесь по историческому центру и посетите Смедеревскую крепость 15 века.

Далее по маршруту – археологические раскопки древнеримского города Виминациум. Крупный город был основан в I веке н. э. и был столицей римской провинции Мезия, где проживали почти все императоры Римской империи.

Серебряное Озеро с чистой прозрачной водой расположено на правом берегу Дуная и богато рыбой. После перерыва на обед вы отправитесь дальше, к крепости Голубац. Средневековый форт имеет девять башен до 25 метров в высоту, а его природными защитниками служили скалы и узкая часть русла Дуная у входа в ущелье Джердап.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты (Голубац и Виминациум - 10 евро с чел.). Обед
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 07:30

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