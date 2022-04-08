В период Средневековья Смедерево было столицей Сербии и ее самым крупным городом. Во время экскурсии вы прогуляетесь по историческому центру и посетите Смедеревскую крепость 15 века.

Далее по маршруту – археологические раскопки древнеримского города Виминациум. Крупный город был основан в I веке н. э. и был столицей римской провинции Мезия, где проживали почти все императоры Римской империи.

Серебряное Озеро с чистой прозрачной водой расположено на правом берегу Дуная и богато рыбой. После перерыва на обед вы отправитесь дальше, к крепости Голубац. Средневековый форт имеет девять башен до 25 метров в высоту, а его природными защитниками служили скалы и узкая часть русла Дуная у входа в ущелье Джердап.