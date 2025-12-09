Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии Для всех, кто ценит лучшее: выдающиеся винодельни, редкие вина, Сремски Карловцы и пейзажи Фрушки Горы Белые, красные, розе, “черные”, рейнский рислинг, мальвазия, редкий ароматный траминец, флагман региона - грашац белый, сербский селекционный пробус… Вина органические, автохтонные, премиальные… А сербский мальбек? А вина Belo Brdo - с “черной меткой”, выдержанные в дубовых бочках? Для этого тура мы отобрали самые интересные винодельни Срема и Фрушки Горы. У каждой из них - международные награды, каждая выпускает лимитированные тиражи (несколько тысяч бутылок) премиальных вин. Впрочем, и среди менее выдающихся сортов мы с вами столкнемся с приятными сюрпризами. И конечно, никаких массовых дегустаций. У нас с вами будет возможность пообщаться с создателями вин приватно, без спешки. И продегустировать самые интересные и редкие сорта. Но было бы преступлением сосредоточиться только на винах - хотя все они в этом туре заслуживают пристального внимания - и упустить сказочные пейзажи Фрушки Горы, ортодоксальные монастыри “Сербского Афона”, городок виноделов Сремски-Карловци и лучшие образцы домашней сербской кухни. Будем чередовать! Это красивый день среди чудесных пейзажей, благородных вин и талантливых людей, создающих эти вина с любовью и страстью. Для многих наших гостей он стал главным в их путешествии по Сербии. Приезжайте и вы! Где мы побываем и что сделаем: лучшие винодельни Сербии и сопутствующие им достопримечательности Во время нашего винного тура по Фрушке Горе мы с вами побываем как минимум на трех выдающихся винодельнях (Imperator & Salaxia, Belo Brdo, Vinarija Deurić, Vinarija Odrovački и др.) - каждая из них имеет международные награды и создает неординарные и премиальные вина. Продегустируем самые интересные и особенные вина, пообщаемся с их создателями, заглянем в погреба и на виноградники. На какие именно винодельни мы заедем, зависит от дня недели, сезона и режима работы. Если у вас есть предпочтения, обязательно заблаговременно сообщите нам об этом, мы сделаем все возможное, чтобы вы смогли побывать на конкретных винодельнях и продегустировать интересующие вас вина. Между дегустациями и общением с виноделами, мы с вами: прогуляемся по очаровательному старинному городку виноделов Сремски-Карловци; зайдем в кафедральный собор Святого Николая, старинную аптеку и другие интересные места; побываем в ортодоксальном монастыре Язак; пообедаем по-сербски в семейном трактире “Старый Орах”; узнаем множество историй о Сербии и о вине. А закончим мы этот прекрасный день ужином и дегустацией в настоящем поместье - с виноградниками и винодельней, старой мельницей, прудом с карпами и фруктовым садом. В компании чудесных хозяев этого волшебного места. Едем? Практическая информация: Эта экскурсия проходит на автомобиле Mercedes. Если вы хотите повысить класс машины, это возможно. Просто сообщите нам об этом. Ваш гид - большой ценитель хорошего вина, но не является экспертом в этой области. В первую очередь он - эксперт в области истории и культуры страны. На винодельнях у вас будет возможность обсудить все профессиональные детали с создателями сербских вин. Если вы хотели бы, чтобы вашим гидом был винный эксперт, это возможно. Просто напишите нам об этом заранее. Эта поездка создана для тех, кто уже глубоко разбирается в вине или хочет погрузиться в мир редких и премиальных вин, встретиться с виноделами и попробовать лучшее из лучшего. Но если вы бы хотели просто насладиться красивым днем за городом - с хорошими винами, сказочными пейзажами, старинными городками и монастырями, домашней кухней и увлекательными историями - у нас есть другая экскурсия — определенно не менее интересная, но значительно более легкая и доступная.

