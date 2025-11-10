Винный тур в Суботицу - это незабываемое путешествие в мир сербского вина.
Посетители смогут насладиться прогулками по виноградникам, дегустацией шести изысканных вин и закусками. Винодельня, расположенная в Суботице, поражает своей красотой
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация шести изысканных вин
- 🏞 Прогулки по живописным виноградникам
- 🛁 Расслабляющий СПА с термальными источниками
- 🍽 Обед в ресторане Суботицы
- 📸 Множество фото и впечатлений
Что можно увидеть
- Винодельня
- Суботица
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Увлекательное винное путешествие! Мы посетим Суботицу — город австрийского модерна, где расположена самая красивая винодельня Сербии. Я открою для вас мир вина! Вас ждут прогулки по виноградникам, дегустация 6-ти изысканных вин с закусками, экскурсия в винный погреб — сердце винодельни! После мы отправимся на прогулку по Суботице, насладимся обедом в ресторане. Завершением станет расслабляющий СПА с целебной водой и панорамной сауной на крыше. Море впечатлений и крутых фото гарантированы! Важная информация:
Пожалуйста, возьмите с собой купальники, шлёпки и полотенца.
Ежедневно в 09:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Винодельня
- Винный погреб
- Город Суботица
- Ратуша
- Синагога
- Озеро Палич
- Голубой фонтан
- Особняк Ференца Райхла
- СПА
- Термальный источник
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Дегустация
- СПА
Что не входит в цену
- Обед
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Пожалуйста
- Возьмите с собой купальники
- Шлёпки и полотенца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Белграда
