Что вас ждёт? Увлекательное винное путешествие! Мы посетим Суботицу — город австрийского модерна, где расположена самая красивая винодельня Сербии. Я открою для вас мир вина! Вас ждут прогулки по виноградникам, дегустация 6-ти изысканных вин с закусками, экскурсия в винный погреб — сердце винодельни! После мы отправимся на прогулку по Суботице, насладимся обедом в ресторане. Завершением станет расслабляющий СПА с целебной водой и панорамной сауной на крыше. Море впечатлений и крутых фото гарантированы! Важная информация:

Пожалуйста, возьмите с собой купальники, шлёпки и полотенца.