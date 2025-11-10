Мои заказы

Винный тур в Суботицу

Уникальный винный тур в Суботице: дегустация, прогулки по виноградникам и СПА с термальными источниками. Идеальный отдых для ценителей
Винный тур в Суботицу - это незабываемое путешествие в мир сербского вина.

Посетители смогут насладиться прогулками по виноградникам, дегустацией шести изысканных вин и закусками. Винодельня, расположенная в Суботице, поражает своей красотой
и атмосферой. После насыщенного дня гости отправятся на расслабляющий СПА с целебной водой и панорамной сауной. Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет отдохнуть и насладиться культурой и природой Сербии

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация шести изысканных вин
  • 🏞 Прогулки по живописным виноградникам
  • 🛁 Расслабляющий СПА с термальными источниками
  • 🍽 Обед в ресторане Суботицы
  • 📸 Множество фото и впечатлений
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Винодельня
  • Суботица

Описание экскурсии

Что вас ждёт? Увлекательное винное путешествие! Мы посетим Суботицу — город австрийского модерна, где расположена самая красивая винодельня Сербии. Я открою для вас мир вина! Вас ждут прогулки по виноградникам, дегустация 6-ти изысканных вин с закусками, экскурсия в винный погреб — сердце винодельни! После мы отправимся на прогулку по Суботице, насладимся обедом в ресторане. Завершением станет расслабляющий СПА с целебной водой и панорамной сауной на крыше. Море впечатлений и крутых фото гарантированы! Важная информация:
Пожалуйста, возьмите с собой купальники, шлёпки и полотенца.

Ежедневно в 09:00.

Ответы на вопросы

Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Белграда

