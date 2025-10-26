читать дальше

в тот момент, это было очень удобно и приятно.

Суботица поразила своей архитектурой и атмосферой, но настоящим открытием стала винодельня, которую мы посетили во второй половине дня. Дегустацию проводил сам хозяин винодельни, человек невероятной харизмы и знаний. Он с любовью рассказывал о каждом вине, и мы не просто пробовали напитки, а словно проживали историю каждого бокала. Атмосфера винного подвала напоминала старинный замок: каменные стены, мягкий полумрак, свечи и аромат дубовых бочек создали особое, почти сказочное настроение.

После дегустации мы отправились на прогулку к озеру Палич. Тихая гладь воды, красивые виды и спокойствие природы стали идеальным завершением насыщенного дня.

Огромное спасибо Петару за его заботу, интересные рассказы и гибкость в организации маршрута. Это был незабываемый день!