Экскурсия в Суботицу и к озеру Палич предлагает уникальную возможность ощутить дух Австро-Венгрии.
Прогулка по архитектурным шедеврам в стиле ар-нуво, посещение синагоги и ратуши, а также дегустация «песочных» вин в уютном погребе оставят незабываемые впечатления.
Участники узнают, как история региона связана с исчезновением Паннонского моря и почему Суботица имеет три названия. Вкусный обед в традиционном салаше дополнит впечатления от поездки
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Архитектура ар-нуво в Суботице
- 🍷 Дегустация уникальных вин
- 🌊 Прогулка у озера Палич
- 📚 Исторические факты о регионе
- 🍽️ Традиционная кухня в салаше
Что можно увидеть
- Главная площадь Суботицы
- Синагога
- Ратуша
- Дворец Рейхля
- Городская библиотека
- Озеро Палич
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Главную площадь и пешеходную улицу Суботицы, окружённые зданиями в стиле ар-нуво.
- Синагогу, Ратушу, дворец Рейхля и Городскую библиотеку — снаружи.
- Озеро Палич с парками, пляжами и сохранившейся атмосферой курорта 19 века.
- Салаш в Воеводине — традиционное заведение (часто на территории фермерского хозяйства) с местной кухней.
- Винодельню, где производят вина «с песка». В винном погребе вам предложат продегустировать 9 напитков в сопровождении сыра и оливок.
Вы узнаете:
- Почему Суботица носит сразу три названия.
- Что сближает её с венгерским Сегедом и почему её называют сербской Барселоной.
- Как исчезновение Паннонского моря повлияло на почвы и виноделие региона.
- Что символизируют памятники на улицах Суботицы и как менялась её история.
- Что такое салаш и почему без него невозможно понять дух Воеводины.
- Как регион менялся при Османской империи, Австро-Венгрии и в составе Югославии.
Организационные детали
- Поездка проходит на Toyota Avensis или Ford C-MAX.
- Дорога из Белграда в Суботицу занимает примерно 2 часа.
- Дополнительные расходы: дегустация на винодельне — €15 с чел., обед в салаше по меню.
- Вас будет сопровождать русскоговорящий лицензированный гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Вашего отеля или апартаментов в центре Белграда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мирко — Организатор в Белграде
Провёл экскурсии для 2331 туриста
Меня зовут Мирко. Я лицензированный гид. Родился и вырос в Белграде, поэтому как никто другой могу рассказать и показать вам родную и любимую Сербию: удивительную природу, самобытную культуру, богатое историческое наследие и вкуснейшую кухню. Работаю с компанией гидов-единомышленников. Мы всем сердцем любим Сербию и с радостью поделимся с вами лучшими местами и расскажем о них самое интересное!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антон
26 окт 2025
26 октября 2025г. Гид Зоран на а/м Тойота Авенсис. Экскурсия началась от дома и закончилась у дома. По пути Зоран рассказал очень много интересного об истории Югославии. Это было познавательно!
М
Мария
5 сен 2025
Наша экскурсия с гидом Петаром по Суботице стала настоящим украшением путешествия! От самого начала всё было организовано идеально: по нашей просьбе Петар забрал нас из Нового Сада, где мы находились
А
Анна
15 июн 2025
Экскурсия нам понравилась, в ней чудесно совместилось несколько факторов: красивый город, живописное озеро, национальная музыка в машине, вино и еда) с Мирко было очень комфортно и легко!
