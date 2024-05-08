Суботица — уникальный уголок северной части Сербии. Город открывается перед вами как яркая шкатулка. А в ней — волшебные истории о судьбах его жителей и зданий.
Вы узнаете, какую роль в жизни Суботицы сыграла близость границы, почему численность населения здесь не менялась последние 100 лет и как представителям разных наций удаётся жить дружно.
Вы узнаете, какую роль в жизни Суботицы сыграла близость границы, почему численность населения здесь не менялась последние 100 лет и как представителям разных наций удаётся жить дружно.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы посетите городскую ратушу — самое высокое здание в городе — и синагогу — памятник архитектуры
- Увидите Голубой фонтан, национальный театр и роскошный особняк Ференца Райхла
- Выясните, чем венгерский модерн — сецессион — отличается от модерна в других странах
- Побываете на модном курорте начала 20 века — озере Палич
- По желанию отведаете традиционные блюда Воеводины и местные вина у гостеприимного винодела
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Golf или Opel Insignia. По запросу экскурсию можно организовать для большего количества человек на более вместительном транспорте. Детали уточняйте в переписке.
- Посещение ратуши проводится организованно с 12:00 в сопровождении местного гида
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билет в ратушу без посещения смотровой площадки — 200 динаров/чел.
- Билет в ратушу с посещением смотровой площадки — 400 динаров/чел.
- Билет в синагогу — 250 динаров/чел.
- Дегустация вин — от €5/чел., еда — по ценам меню винного двора
Обратите внимание
Ратуша закрыта по воскресеньям и понедельникам. Синагога закрыта по понедельникам. В эти можно осмотреть их только снаружи.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Белграде
Провели экскурсии для 2305 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я родилась в стране СССР (Украина). В Сербию переехала в 1990 году, с тех пор живу и работаю здесь. Не забыла свою родину, но и СербиюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
8 мая 2024
Отличная экскурсия. Маршрут был грамотно построен: хватило времени на осмотр города, озера, винодельни.
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