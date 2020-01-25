12 отзывов оставили туристы

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Воеводина: всё самое интересное за 1 день!

Узнать историю Нови-Сада, погулять по старинной крепости и посетить сербский «Афон»

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

200 за экскурсию

У этой экскурсии12 отзывов
5
Дмитрий
Задать вопросОбычно отвечает за 15 мин.
Дмитрий – Гид в Белграде
Говорят, не посетив Нови-Сада, вы не видели Сербии.

А ещё город 🏙️ называют красивейшим в стране — в любом случае, оба утверждения стоит проверить.

Под аккомпанемент историй и легенд вы рассмотрите интересные и значимые городские постройки.

А также побываете в неприступной крепости, очаруетесь пейзажами Воеводины и посетите самый популярный монастырь страны.
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!

Что вас ожидает

Молодой Нови-Сад
Город студентов и театров, разных культур и конфессий — Нови-Сад вобрал в себя разнородные черты, но смог сохранить дух единства и стал культурной столицей Европы 2021! Вы прогуляетесь по площади Свободы, зайдёте в собор св. Девы Марии, где рассмотрите красочные витражи и резной алтарь из тирольского дерева. Проходя по пешеходной улице Змай Йовина, оцените красивейшие постройки Нови-Сада. А я расскажу истории о возникновении города, а также поделюсь любопытными фактами из его современной жизни.

Крепостной Петроварадин
Крепость, которую строили почти 100 лет, и которую никто не смог завоевать: 112 гектаров площади и 16 км подземных тоннелей. Вы исследуете её территорию и узнаете, как строительство крепости связано с возникновением Нови-Сада. Здесь же, прогуливаясь по верхней её части, поразитесь мощи крепостных стен, а панорама города и пейзаж Дуная станет восхитительным дополнением к исторической части прогулки.

Милые Сремски Карловцы
Мы посетим несколько виноделен этого города. Вы попробуете уникальное вино, которое было в винной карте Титаника и попытаетесь раскрыть его секрет. Узнаете, кто в XVII веке поделил здесь всю Европу между востоком и западом, и как это изменило ландшафт целого региона. Вы увидите дом, где жил барон Врангель, и который стал штабом белогвардейского движения. А еще обнимете самый старый платан Европы и полюбуетесь самой большой сербской православной церковью XVIII века.

Монастырская Фрушка-Гора
Святая гора Сербии, в монастырях которой во времена османского ига сохранили письменность, культуру и веру. Здесь русские монахини, бежав от революции, возродили женское монашество. А святыню Нова-Хопово, которую вы увидите, посещал король Сербии — Александр I. Я поделюсь прошлым заповедной местности и проведу в самый посещаемый монастырь Сербии. А приятным бонусом станет обед в живописнейшей винодельне с дегустацией традиционных сербских блюд на современный лад.

Организационные детали

  • Обед не входит в стоимость экскурсии
  • Я заберу вас из Белграда или из Нови-Сада на автомобиле (по договорённости)
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. В Сербии я с 2014 года — и за это время объездил ее вдоль и поперек. Мои сербские друзья говорят, что за 5 лет я увидел в Сербии больше, чем они за свою жизнь. Я смотрю на достопримечательности этой яркой страны глазами иностранца, и отбираю именно то, что производит сильное впечатление и незабываемые эмоции. Наверное, сложно удивить тех, кто видел дворцы Санкт-Петербурга, музеи московского Кремля или красоты Алтая. Сложно, но можно, если собрать вместе самые уникальные достопримечательности, самые живописные виды и самые вкусные места. Все мои автомобильные маршруты тщательно продуманы, вызывают восхищение этой балканской страной с очень непростой историей и провоцируют желание снова приехать в Сербию. Я постараюсь, чтобы после моей экскурсии вы влюбились в Сербию и вернулись сюда снова. Ведь здесь так много интересного и разного — для любого сезона, кошелька и увлечения!
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12 отзывов оставили туристы

25 января 2020
Пожалуй немного затянуто время обеда, следовало бы оставить что-нибудь полчаса на самостоятельное время провождение в НовоСаде. Но это очень индивидуально В целом спасибо большое Дмитрию за качество и отличную организацию
20 января 2020
Огромное спасибо Дмитрию за прекрасную экскурсию по Воеводине. Дмитрий очень хороший рассказчик, так много знает о стране, в которой живет не так давно. Прекрасный собеседник и очень приятный человек. И несмотря на плохую погоду ( туман), ему удалось показать и рассказать много интересного о Воеводине и Сербии. День пролетел незаметно, и было здорово! Спасибо, Дмитрий. ! Обязательно буду рекомендовать экскурсии с ним всем своим друзьям и знакомым.
9 января 2020
Дмитрий очень провел для нас необыкновенно интересную экскурсию. такого насыщенного и увлекательного рассказа я давно не слышала. Он не только познакомил нас с историей, но и организовал для нас обед в очень интересном ресторане с вкуснейшей местной кухней и винами. Спасибо Дмитрию от всей нашей небольшой компании!
8 января 2020
Хотим поблагодарить Дмитрия за прекрасную поездку 7 января. Дмитрий прекрасно знает историю этих мест и очень любит свое дело. Большое спасибо!
27 декабря 2019
Посетили Белград с женой в декабре 2019. Заказали экскурсию у Дмитрия. Очень рады, что остановили выбор именно на Дмитрии, не прогадали однозначно! Экскурсия очень понравилась, день прошёл на одном дыхании. С Дмитрием было очень комфортно во всём ! Однозначно рекомендую!
16 декабря 2019
Ребята, экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендую. Вернусь в Сербию - обязательно буду контактировать с Дмитрием!
7 декабря 2019
Дмитрий молодец, после его экскурсии, мы с супругой поменяли мнение о Сербии! Жалею, что не заказали экскурсию в первый день пребывания в Сербии! Все рекомендую!!!
2 декабря 2019
Не люблю экскурсии, но тут вдруг поняла, что в Сербии толком ничего не видела и если и смотрела что-то, то абсолютно не понимала историю места. Дмитрия выбрала совершенно случайно. Оставался последний день в Сербии и поздний вылет. Это была прекраснейшая экскурсия, монастыри, Нови Сад, крепость.... все это как водоворот эмоций и впечатлений. Всего было в меру и больше было похоже даже не на экскурсию, а на интервью с уютными пешими прогулками по дивным местам. Спасибо, Дмитрий, за экскурсию, точнее нет, за приятную компанию, душевное общение и фоткииии!
Ирина
20 ноября 2019
Сегодня были с мужем на экскурсии по Воеводина, которую проводил замечательный гид Дмитрий. Очень благодарны Дмитрию за открытие для нас таких мест как Сремски-Карловци, монастырь 15 века Нова-Хопово ( место, где абсолютно особая атмосфера), крепость Петроварадин и Новий Сад. Подробный, интересный, насыщенный историей рассказ, красивейшие места и виды, беседы с жителями-так, благодаря Дмитрию, мы полюбили Сербию!Спасибо ему за это и за такой прекрасный познавательный маршрут!!!
10 октября 2019
Приятный собеседник гид Дмитрий, отвечает на вопросы, знает какую-то информацию не только по теме экскурсии, хорошо водит комфортабельный автомобиль. Очень все понравилось. Спасибо!
Ещё 2 отзыва

Дмитрий проводит ещё 5 экскурсий

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