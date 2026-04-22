12 отзывов оставили туристы

Лучшее время для экскурсии по Воеводине - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода тёплая и солнечная, что позволяет в полной мере насладиться прогулками и открытыми пространствами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать: температура комфортная, а туристов меньше. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учесть прохладную погоду и короткий световой день, что может ограничить время на осмотр достопримечательностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь Свободы
Собор св. Девы Марии
Крепость Петроварадин
Винодельни Сремски Карловцы
Дом барона Врангеля
Сербская православная церковь XVIII века
Монастырь Нова-Хопово
Описание экскурсии
Молодой Нови-Сад
Город студентов и театров, разных культур и конфессий — Нови-Сад вобрал в себя разнородные черты, но смог сохранить дух единства и стал культурной столицей Европы 2021! Вы прогуляетесь по площади Свободы, зайдёте в собор св. Девы Марии, где рассмотрите красочные витражи и резной алтарь из тирольского дерева. Проходя по пешеходной улице Змай Йовина, оцените красивейшие постройки Нови-Сада. А я расскажу истории о возникновении города, а также поделюсь любопытными фактами из его современной жизни.
Крепостной Петроварадин
Крепость, которую строили почти 100 лет, и которую никто не смог завоевать: 112 гектаров площади и 16 км подземных тоннелей. Вы исследуете её территорию и узнаете, как строительство крепости связано с возникновением Нови-Сада. Здесь же, прогуливаясь по верхней её части, поразитесь мощи крепостных стен, а панорама города и пейзаж Дуная станет восхитительным дополнением к исторической части прогулки.
Милые Сремски Карловцы
Мы посетим несколько виноделен этого города. Вы попробуете уникальное вино, которое было в винной карте Титаника и попытаетесь раскрыть его секрет. Узнаете, кто в XVII веке поделил здесь всю Европу между востоком и западом, и как это изменило ландшафт целого региона. Вы увидите дом, где жил барон Врангель, и который стал штабом белогвардейского движения. А еще обнимете самый старый платан Европы и полюбуетесь самой большой сербской православной церковью XVIII века.
Монастырская Фрушка-Гора
Святая гора Сербии, в монастырях которой во времена османского ига сохранили письменность, культуру и веру. Здесь русские монахини, бежав от революции, возродили женское монашество. А святыню Нова-Хопово, которую вы увидите, посещал король Сербии — Александр I. Я поделюсь прошлым заповедной местности и проведу в самый посещаемый монастырь Сербии. А приятным бонусом станет обед в живописнейшей винодельне с дегустацией традиционных сербских блюд на современный лад.
Организационные детали
Обед не входит в стоимость экскурсии
Я заберу вас из Белграда или из Нови-Сада на автомобиле (по договорённости)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1021 туриста
Здравствуйте, я Дмитрий. Рекламщик, маркетолог, журналист, любитель интересных мест и хорошей кухни. В Сербии я с 2014 года — и за это время объездил ее вдоль и поперек. Я смотрю читать дальшеуменьшить
на Сербию и глазами иностранца, подмечающего самое интересное, что отличает ее от других стран, и глазами местного, знающего нужные места и нужных людей. Мой подход — это коктейль из уникальных достопримечательностей, живописных видов и вкусных мест. Я выбираю то, что производит сильные впечатления и яркие эмоции. Я постараюсь, чтобы после моей экскурсии вы влюбились в Сербию и захотели вернуться сюда снова.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
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Дима
Именно гид делает экскурсию интересной и запоминающейся. Это именно тот случай. Отличная экскурсия, и в целом очень приятно провели время. Помимо истории, гастрономические знания выше всяких похвал. Обед в винодельне был потрясающим. Спасибо!
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Наталья
Дмитрий - потрясающий гид по Сербии! Терпеливый, тактичный и очень заботливый! Поездка была очень комфортной, мы не только узнали информацию по теме экскурсии, но и получили ответы на все интересующие читать дальшеуменьшить
нас вопросы!
Ехали плавно, гуляли в спокойном темпе и в дружеской атмосфере, как с давним другом, которого давно не видели. Все посмотрели, купили местные специалитеты.
В середине поездки Дмитрий привёз нас в замечательный ресторан, с обширным меню красивым интерьером, был даже зал для некурящих (что редкость для Сербии).
Талант Дмитрия как рассказчика о достопримечательностях раскрылся на полную- он рассказал нам о каждом блюде, как о красивой достопримечательности, которая заслуживает того, чтобы её попробовать! Дмитрий помог нам определиться с выбором блюд, постоянно заботился о нас и не торопил. Всё было невероятно вкусно!
Очень рекомендуем эту экскурсию тем, кто хочет в одной прогулке совместить душевную познавательную прогулку по красивым местам и настоящее гастрономическое турне!
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К
Катерина
Большое спасибо Дмитрию за такой роскошный и познавательный день в гостеприимной Сербии. Очень понравилась организация всей экскурсии, много интересных фактов об истории, архитектуре, быте страны. Дмитрий прекрасный рассказчик с которым читать дальшеуменьшить
очень комфортно общаться. А как он рассказывает про вина, мммммм…. можно заслушаться))) Ненавязчиво показал множество ну прям "инстаграмных" локаций, даже пожалела, что я не блогер)))) Порекомендовал множество вкусных и очень эстетичных заведений, которые мы просто физически не успели обойти, оставили на следующую поездку) Я очень пожалела, что экскурсию в Субботицу провели не с ним. Стоимость экскурсии однозначно окупилась комфортом, новыми знаниями и кучей положительных эмоций. Однозначно рекомендую!
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М
Марина
Прекрасная экскурсия! Вы не только перемещаетесь географически, но и перемещаетесь во времени. Очень познавательно! Вы узнаете много исторических фактов, особенностей народов Балкан, вас ждут живописные виды на Дунай, красивая городская архитектура, вы посетите спокойное и умиротворенное место у монастыря. Великолепный гид с огромными историческми знаниями и прекрасной эрудицией!
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Елена
Очень понравилась экскурсия. Дмитрий - прекрасный рассказчик, интеллигентный, знающий, отлично адаптируется к запросам туристов, все остались довольны. Программа насыщенная, выбор кафе и ресторанов - безупречный, речь грамотная, ответы на все вопросы - исчерпывающие! Рекомендую!
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П
Павел
Экскурсия очень понравилась! Впечатлили крепость и монастырь. Дмитрий превосходно провел экскурсию, рассказав не только исторические факты, но и подробно ответил на вопросы о жизни в Сербии.
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