Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

Что вас ожидает

История и романтика на каждом шагу

Земун запомнится вам узкими улицами, одноэтажными домами и живописной набережной Дуная. Знакомство с ним мы начнем с Главной почты и площади Авиации. Прогуляемся по чудесному парку, увидим оперный театр и посетим старейшую в районе Николаевскую церковь. Пройдем по центральной пешеходной улице, поднимемся на холм Гардош и насладимся потрясающим видом на город.

Прошлое и настоящее

Земун — аутентичный район с богатой историей. Вы узнаете, как и почему на протяжении многих веков он был мостом между Османской империей и Австро-Венгрией. А также услышите о современной жизни города, традициях и менталитете сербского народа. Если пожелаете, в конце прогулки я порекомендую вам уютные рестораны с национальной кухней.

Организационные детали