Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

Погулять по самобытному району Белграда, раскрыть его историю и полюбоваться чудесными видами

Земун — старинный квартал с оранжевыми черепичными крышами, фантастическими панорамами Дуная и величественной башней Гардош.

Вы узнаете о временах, когда он был самостоятельным городом, и проникнетесь его неповторимой атмосферой.

А я расскажу, какие события происходили здесь на протяжении столетий и чем Земун отличается от остального Белграда.
Земун — город в городе
Земун — город в городе
Земун — город в городе
Земун — город в городе
Земун — город в городе
Земун — город в городе
Земун — город в городе
Земун — город в городе
Земун — город в городе
Земун — город в городе
Земун — город в городе

Что вас ожидает

История и романтика на каждом шагу
Земун запомнится вам узкими улицами, одноэтажными домами и живописной набережной Дуная. Знакомство с ним мы начнем с Главной почты и площади Авиации. Прогуляемся по чудесному парку, увидим оперный театр и посетим старейшую в районе Николаевскую церковь. Пройдем по центральной пешеходной улице, поднимемся на холм Гардош и насладимся потрясающим видом на город.

Прошлое и настоящее
Земун — аутентичный район с богатой историей. Вы узнаете, как и почему на протяжении многих веков он был мостом между Османской империей и Австро-Венгрией. А также услышите о современной жизни города, традициях и менталитете сербского народа. Если пожелаете, в конце прогулки я порекомендую вам уютные рестораны с национальной кухней.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Смотровая площадка оплачивается дополнительно — 200 динар с человека
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, живу в Белграде — в столице прекрасной и дружелюбной Сербии. Увлекаюсь историей, обожаю новые знакомства, путешествия — моя страсть. В Сербию влюбилась с первого взгляда и с удовольствием поделюсь с вами своей любовью, знаниями о культуре, религии и традициях, а также познакомлю с историей этой страны. Помогу составить программу экскурсий с учетом ваших предпочтений, посоветую места для самостоятельного посещения (кафе, рестораны, магазины и т. д.), организую трансфер, отвечу на все интересующие вопросы. Спасибо заранее и сердечный привет из Сербии!
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