Башня Гардош – экскурсии в Белграде

Найдено 6 экскурсий в категории «Башня Гардош» в Белграде на русском языке, цены от €78. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Белграде с любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
91 отзыв
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия О Белграде с любовью: от крепости до Земуна
Погрузитесь в атмосферу Белграда: от величественной крепости до живописного Земуна. Откройте для себя сердце Сербии в увлекательном путешествии
Начало: В вашем отеле
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
125 за всё до 4 чел.
Первое знакомство с Белградом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
147 отзывов
Первое знакомство с Белградом
Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
156 за всё до 4 чел.
Красивейшие места Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
57 отзывов
Красивейшие места Белграда: история, архитектура и культура
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Белграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Гостиница
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
180 за всё до 4 чел.
Земун вдоль и поперёк
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Земун вдоль и поперёк: историческое путешествие по району Белграда
Погрузитесь в атмосферу Земуна, где история встречается с современностью. Откройте для себя его уникальные достопримечательности и кулинарные традиции
Начало: На остановке «Земун Пошта» в Земуне
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 78 за всё до 10 чел.
Земун - город в городе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Земун - город в городе
Погулять по самобытному району Белграда, раскрыть его историю и полюбоваться чудесными видами
Завтра в 08:00
10 июня в 16:30
90 за всё до 4 чел.
На скутере по Белграду
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
На скутере по Белграду: от пляжей до исторических башен
Приглашаем на захватывающую поездку на скутере по Белграду. Откройте для себя уникальные места и культурные сокровища города
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Красивейшие места Белграда
    За день мы познакомились с этим прекрасным городом, с его историей и историей страны. Спасибо Лиляне за интересное и комфортное путешествие. Рекомендуем всем!
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    О Белграде с любовью
    Очень хороший гид
  • В
    Валентина
    1 июня 2024
    Первое знакомство с Белградом
    Были проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалели. Глубокое погружение в историю страны
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    и города. Мариана так тактично и с любовью к своей стране строила свой рассказ, что этим действом нельзя не восхищаться. с трепетом о исторических личностях могут говорить немногие. Насыщенная история Сербии, как захватывающий сериал заинтесовала нас ни на шутку. Как приятно, что случайно познакомиашиеся туристы и гид чувствуют себя так комфотрно. Большое спасибо

    Были проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалелиБыли проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалелиБыли проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалели
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Красивейшие места Белграда
    Добрый день! Мы с подругами посетили экскурсию «Красивейшие места Белграда», получили очень много положительных эмоций и большой объём знаний. За
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    такой небольшой промежуток времени мы увидели почти всё, что хотели увидеть в Белграде. Отдельное огромное спасибо нашему гиду Микице, очень понравился её подход, она очень заботилась о том, чтобы гости всегда были заинтересованы и не скучали. Очень понравилось прогулка по Белграду с человеком, который любит свою страну, свой город и очень интересно доносит до гостей информацию! Кроме экскурсии нам так же посоветовали, что ещё посмотреть в других городах Сербии, и, благодаря этому, наш отпуск получился ярким и незабываемым! Желаем всего самого наилучшего нашему прекрасному гиду Микице и организатором экскурсий! Надеюсь ещё вернуться в Сербию и ещё посетить Ваши экскурсии!

  • Е
    Евгения
    30 мая 2024
    Первое знакомство с Белградом
    Добрый день, нашим гидом была замечательная Микица. Нам очень понравилось время проведенное вместе, слушали с удовольствием, рассказывала очень интересно и
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    о исторических фактах и о жизни местных. Время пролетело быстро и насыщенно. Еще хочется поблагодарить за помощь, супругу стало плохо ночью и мы позвонили Микице, несмотря на позднее время, она нам очень помогла. Порекомендовала госпиталь, объяснила таксисту куда нас вести. Огромная благодарность.

    Добрый день, нашим гидом была замечательная Микица. Нам очень понравилось время проведенное вместе, слушали с удовольствиемДобрый день, нашим гидом была замечательная Микица. Нам очень понравилось время проведенное вместе, слушали с удовольствиемДобрый день, нашим гидом была замечательная Микица. Нам очень понравилось время проведенное вместе, слушали с удовольствиемДобрый день, нашим гидом была замечательная Микица. Нам очень понравилось время проведенное вместе, слушали с удовольствием
  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    О Белграде с любовью
    Спасибо Саше за великолепную экскурсию
  • И
    Игорь
    20 мая 2024
    Красивейшие места Белграда
    Лиляна очень хороший гид, которые знает не только Белград, как город в котором она живем, но и всю историю Сербии, начиная с образования государства и до наших дней.
  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    О Белграде с любовью
    Саша Орлов провел с нами замечательную экскурсию по Белграду, учел все наши пожелания и возможности, связанные с нашим здоровьем и
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    возрастом! Он продемонстрировал глубокие знания истории Сербии и ее современного состояния! Саша очень доброжелательный и приятный в общении человек! Безусловно будем рекомендовать его в качестве гида ВСЕМ нашим друзьям и знакомым! Спасибо за приятные впечатления от Белграда.

  • У
    Ульяна
    1 мая 2024
    Первое знакомство с Белградом
    Спасибо Марианне за знакомство с Белградом! Теперь на Белград мы стали смотреть ее глазами, полными любви к городу и уважения к сербскому народу! Особое спасибо за полако-полако и знакомство с сербскими традициями! Рекомендуем от всей души!!!
  • К
    Катя
    28 апреля 2024
    Земун вдоль и поперёк
    Очень понравилась экскурсия! Спасибо большое Татьяне за отлично проведенное время) Татьяна - отличный рассказчик, экскурсовод, журналист и просто замечательный человек!! Экскурсия прошла на одном дыхании. Море впечатлений и эмоций. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Башня Гардош»

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Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Башня Гардош" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 78 до 180. Туристы уже оставили гидам 348 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Башня Гардош», 348 ⭐ отзывов, цены от €78. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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