1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия О Белграде с любовью: от крепости до Земуна
Погрузитесь в атмосферу Белграда: от величественной крепости до живописного Земуна. Откройте для себя сердце Сербии в увлекательном путешествии
Начало: В вашем отеле
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Белградом
Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€156 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Красивейшие места Белграда: история, архитектура и культура
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Белграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Гостиница
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Земун вдоль и поперёк: историческое путешествие по району Белграда
Погрузитесь в атмосферу Земуна, где история встречается с современностью. Откройте для себя его уникальные достопримечательности и кулинарные традиции
Начало: На остановке «Земун Пошта» в Земуне
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от €78 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Земун - город в городе
Погулять по самобытному району Белграда, раскрыть его историю и полюбоваться чудесными видами
Завтра в 08:00
10 июня в 16:30
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
На скутере по Белграду: от пляжей до исторических башен
Приглашаем на захватывающую поездку на скутере по Белграду. Откройте для себя уникальные места и культурные сокровища города
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024За день мы познакомились с этим прекрасным городом, с его историей и историей страны. Спасибо Лиляне за интересное и комфортное путешествие. Рекомендуем всем!
- ДДмитрий4 июня 2024Очень хороший гид
- ВВалентина1 июня 2024Были проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалели. Глубокое погружение в историю страны
- ССветлана31 мая 2024Добрый день! Мы с подругами посетили экскурсию «Красивейшие места Белграда», получили очень много положительных эмоций и большой объём знаний. За
- ЕЕвгения30 мая 2024Добрый день, нашим гидом была замечательная Микица. Нам очень понравилось время проведенное вместе, слушали с удовольствием, рассказывала очень интересно и
- ААлексей29 мая 2024Спасибо Саше за великолепную экскурсию
- ИИгорь20 мая 2024Лиляна очень хороший гид, которые знает не только Белград, как город в котором она живем, но и всю историю Сербии, начиная с образования государства и до наших дней.
- ТТатьяна18 мая 2024Саша Орлов провел с нами замечательную экскурсию по Белграду, учел все наши пожелания и возможности, связанные с нашим здоровьем и
- УУльяна1 мая 2024Спасибо Марианне за знакомство с Белградом! Теперь на Белград мы стали смотреть ее глазами, полными любви к городу и уважения к сербскому народу! Особое спасибо за полако-полако и знакомство с сербскими традициями! Рекомендуем от всей души!!!
- ККатя28 апреля 2024Очень понравилась экскурсия! Спасибо большое Татьяне за отлично проведенное время) Татьяна - отличный рассказчик, экскурсовод, журналист и просто замечательный человек!! Экскурсия прошла на одном дыхании. Море впечатлений и эмоций. Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Башня Гардош»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Башня Гардош" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 78 до 180. Туристы уже оставили гидам 348 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Башня Гардош», 348 ⭐ отзывов, цены от €78. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август