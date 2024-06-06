Район Земун – экскурсии в Белграде

Найдено 9 экскурсий в категории «Район Земун» в Белграде на русском языке, цены от €78. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Белграде с любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
91 отзыв
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия О Белграде с любовью: от крепости до Земуна
Погрузитесь в атмосферу Белграда: от величественной крепости до живописного Земуна. Откройте для себя сердце Сербии в увлекательном путешествии
Начало: В вашем отеле
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
125 за всё до 4 чел.
Первое знакомство с Белградом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
147 отзывов
Первое знакомство с Белградом
Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
156 за всё до 4 чел.
Красивейшие места Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
57 отзывов
Красивейшие места Белграда: история, архитектура и культура
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Белграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Гостиница
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
180 за всё до 4 чел.
Земун вдоль и поперёк
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Земун вдоль и поперёк: историческое путешествие по району Белграда
Погрузитесь в атмосферу Земуна, где история встречается с современностью. Откройте для себя его уникальные достопримечательности и кулинарные традиции
Начало: На остановке «Земун Пошта» в Земуне
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 78 за всё до 10 чел.
Земун - антибелград
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Земун - антибелград: погружение в историю и культуру Белграда
Познакомьтесь с Земуном, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, отличную от остального Белграда
Начало: У почты Земуна
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
103 за всё до 4 чел.
Все краски Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Белграду: от крепости Калемегдан до квартала Земун
Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
193 за всё до 3 чел.
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Открыть три неожиданные грани сербской столицы на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
257 за всё до 4 чел.
Земун - город в городе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Земун - город в городе
Погулять по самобытному району Белграда, раскрыть его историю и полюбоваться чудесными видами
Завтра в 08:00
10 июня в 16:30
90 за всё до 4 чел.
На скутере по Белграду
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
На скутере по Белграду: от пляжей до исторических башен
Приглашаем на захватывающую поездку на скутере по Белграду. Откройте для себя уникальные места и культурные сокровища города
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Красивейшие места Белграда
    За день мы познакомились с этим прекрасным городом, с его историей и историей страны. Спасибо Лиляне за интересное и комфортное путешествие. Рекомендуем всем!
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    О Белграде с любовью
    Очень хороший гид
  • В
    Валентина
    1 июня 2024
    Первое знакомство с Белградом
    Были проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалели. Глубокое погружение в историю страны
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    и города. Мариана так тактично и с любовью к своей стране строила свой рассказ, что этим действом нельзя не восхищаться. с трепетом о исторических личностях могут говорить немногие. Насыщенная история Сербии, как захватывающий сериал заинтесовала нас ни на шутку. Как приятно, что случайно познакомиашиеся туристы и гид чувствуют себя так комфотрно. Большое спасибо

    Были проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалелиБыли проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалелиБыли проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалели
  • И
    Ильнур
    31 мая 2024
    Земун - антибелград
    Сожалеем о том, что ранее не побывали в Земуне. Настолько своеобразен, самобытен и привлекателен этот город. Экскурсия очень интересна и содержательна. Советуем к посещению!
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Красивейшие места Белграда
    Добрый день! Мы с подругами посетили экскурсию «Красивейшие места Белграда», получили очень много положительных эмоций и большой объём знаний. За
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    такой небольшой промежуток времени мы увидели почти всё, что хотели увидеть в Белграде. Отдельное огромное спасибо нашему гиду Микице, очень понравился её подход, она очень заботилась о том, чтобы гости всегда были заинтересованы и не скучали. Очень понравилось прогулка по Белграду с человеком, который любит свою страну, свой город и очень интересно доносит до гостей информацию! Кроме экскурсии нам так же посоветовали, что ещё посмотреть в других городах Сербии, и, благодаря этому, наш отпуск получился ярким и незабываемым! Желаем всего самого наилучшего нашему прекрасному гиду Микице и организатором экскурсий! Надеюсь ещё вернуться в Сербию и ещё посетить Ваши экскурсии!

  • И
    Инна
    30 мая 2024
    Земун - антибелград
    Мне очень понравилась экскурсия с Юлией, было интересно. Спасибо!
  • Е
    Евгения
    30 мая 2024
    Первое знакомство с Белградом
    Добрый день, нашим гидом была замечательная Микица. Нам очень понравилось время проведенное вместе, слушали с удовольствием, рассказывала очень интересно и
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    о исторических фактах и о жизни местных. Время пролетело быстро и насыщенно. Еще хочется поблагодарить за помощь, супругу стало плохо ночью и мы позвонили Микице, несмотря на позднее время, она нам очень помогла. Порекомендовала госпиталь, объяснила таксисту куда нас вести. Огромная благодарность.

    Добрый день, нашим гидом была замечательная Микица. Нам очень понравилось время проведенное вместе, слушали с удовольствиемДобрый день, нашим гидом была замечательная Микица. Нам очень понравилось время проведенное вместе, слушали с удовольствиемДобрый день, нашим гидом была замечательная Микица. Нам очень понравилось время проведенное вместе, слушали с удовольствиемДобрый день, нашим гидом была замечательная Микица. Нам очень понравилось время проведенное вместе, слушали с удовольствием
  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    О Белграде с любовью
    Спасибо Саше за великолепную экскурсию
  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Земун - антибелград
    Мы с мужем очень придирчивые слушатели, и подобрать гида, которым мы бы восхищались, непростая задача. Но экскурсии, проведённые Юлией по
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    Белграду ("По следам белоэмигрантов 20 века" и "Земун - анти Белград"), превзошли наши ожидания. После дня, проведённого с город Белград стал по-настоящему близким. Рассказ Юли отлично структурирован, логичен, интересен. Как журналист, Юлия доносит истории легко, проникновенно и очень красочно. Прогулка по Земуну была теплой и нереально интересной. Наш сын переехал жить в Белград, и до этой экскурсии нам не нравился его выбор. Но Юля раскрыла нам город с его историей и благодаря мы с нетерпением ждём новой поездки и очень надеемся, что у Юлии появятся новые маршруты по Белграду. 100% рекомендация.

  • И
    Игорь
    20 мая 2024
    Красивейшие места Белграда
    Лиляна очень хороший гид, которые знает не только Белград, как город в котором она живем, но и всю историю Сербии, начиная с образования государства и до наших дней.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Район Земун»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. О Белграде с любовью
  2. Первое знакомство с Белградом
  3. Красивейшие места Белграда
  4. Земун вдоль и поперёк
  5. Земун - антибелград
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Район Земун" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 78 до 257. Туристы уже оставили гидам 373 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Район Земун», 373 ⭐ отзыва, цены от €78. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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