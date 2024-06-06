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Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия О Белграде с любовью: от крепости до Земуна
Погрузитесь в атмосферу Белграда: от величественной крепости до живописного Земуна. Откройте для себя сердце Сербии в увлекательном путешествии
Начало: В вашем отеле
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Белградом
Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€156 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Красивейшие места Белграда: история, архитектура и культура
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Белграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Гостиница
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Земун вдоль и поперёк: историческое путешествие по району Белграда
Погрузитесь в атмосферу Земуна, где история встречается с современностью. Откройте для себя его уникальные достопримечательности и кулинарные традиции
Начало: На остановке «Земун Пошта» в Земуне
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от €78 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Земун - антибелград: погружение в историю и культуру Белграда
Познакомьтесь с Земуном, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, отличную от остального Белграда
Начало: У почты Земуна
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€103 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия по Белграду: от крепости Калемегдан до квартала Земун
Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€193 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Открыть три неожиданные грани сербской столицы на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Земун - город в городе
Погулять по самобытному району Белграда, раскрыть его историю и полюбоваться чудесными видами
Завтра в 08:00
10 июня в 16:30
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
На скутере по Белграду: от пляжей до исторических башен
Приглашаем на захватывающую поездку на скутере по Белграду. Откройте для себя уникальные места и культурные сокровища города
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024За день мы познакомились с этим прекрасным городом, с его историей и историей страны. Спасибо Лиляне за интересное и комфортное путешествие. Рекомендуем всем!
- ДДмитрий4 июня 2024Очень хороший гид
- ВВалентина1 июня 2024Были проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалели. Глубокое погружение в историю страны
- ИИльнур31 мая 2024Сожалеем о том, что ранее не побывали в Земуне. Настолько своеобразен, самобытен и привлекателен этот город. Экскурсия очень интересна и содержательна. Советуем к посещению!
- ССветлана31 мая 2024Добрый день! Мы с подругами посетили экскурсию «Красивейшие места Белграда», получили очень много положительных эмоций и большой объём знаний. За
- ИИнна30 мая 2024Мне очень понравилась экскурсия с Юлией, было интересно. Спасибо!
- ЕЕвгения30 мая 2024Добрый день, нашим гидом была замечательная Микица. Нам очень понравилось время проведенное вместе, слушали с удовольствием, рассказывала очень интересно и
- ААлексей29 мая 2024Спасибо Саше за великолепную экскурсию
- ЕЕлена22 мая 2024Мы с мужем очень придирчивые слушатели, и подобрать гида, которым мы бы восхищались, непростая задача. Но экскурсии, проведённые Юлией по
- ИИгорь20 мая 2024Лиляна очень хороший гид, которые знает не только Белград, как город в котором она живем, но и всю историю Сербии, начиная с образования государства и до наших дней.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Район Земун»
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Сейчас в Белграде в категории "Район Земун" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 78 до 257. Туристы уже оставили гидам 373 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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