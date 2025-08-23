Мои заказы

Корпоративные туры – туры в Белграде

Найдено 5 туров в категории «Корпоративные туры» в Белграде на русском языке, цены от €950. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Персональная поездка в сербскую здравницу - Врнячка-Баню
На машине
2 дня
Персональная поездка в сербскую здравницу - Врнячка-Баню
Отдохнуть на источниках, познакомиться с виноделием Александроваца и посетить монастырь Жича
Начало: Белград, место и время по договорённости
Завтра в 10:00
24 авг в 10:00
€950 за всё до 6 чел.
Своей компанией по долине Дуная: архитектурное наследие от мезолита до Средневековья
На машине
2 дня
Своей компанией по долине Дуная: архитектурное наследие от мезолита до Средневековья
Изучить римские руины и Раячке пимнице, посетить Голубацкую крепость и монастырь Манасия
Начало: Белград, место и время по договорённости
Завтра в 10:00
24 авг в 10:00
€1000 за всё до 6 чел.
Вдали от дел мирских: индивидуальное паломничество по святыням Сербии
На машине
2 дня
Вдали от дел мирских: индивидуальное паломничество по святыням Сербии
Познакомиться с православным наследием, посетить 6 монастырей, рассмотреть древние фрески и иконы
Начало: Белград, место и время по договорённости
Завтра в 10:00
24 авг в 10:00
€1000 за всё до 6 чел.
Персональное путешествие по Воеводине: сербский Афон и колоритные города
На машине
2 дня
Персональное путешествие по Воеводине: сербский Афон и колоритные города
Подняться на святую гору и крепость Петроварадин, изучить Сремски-Карловци, Суботицу и Нови-Сад
Начало: Белград, место и время по договорённости
Завтра в 10:00
24 авг в 10:00
€950 за всё до 6 чел.
Горы, монастыри и деревушки: индивидуальный тур по Западной Сербии
На машине
2 дня
Горы, монастыри и деревушки: индивидуальный тур по Западной Сербии
Посетить древние обители и гончарную столицу, погулять меж колоритных домиков и насладиться природой
Начало: Белград, место и время по договорённости
Завтра в 10:00
24 авг в 10:00
€950 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Корпоративные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Белграде
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Персональная поездка в сербскую здравницу - Врнячка-Баню
  2. Своей компанией по долине Дуная: архитектурное наследие от мезолита до Средневековья
  3. Вдали от дел мирских: индивидуальное паломничество по святыням Сербии
  4. Персональное путешествие по Воеводине: сербский Афон и колоритные города
  5. Горы, монастыри и деревушки: индивидуальный тур по Западной Сербии
Сколько стоит тур в Белграде в августе 2025
Сейчас в Белграде в категории "Корпоративные туры" можно забронировать 5 авторских туров от 950 до 1000.
Туры на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 5 туров на 2025 год по теме «Корпоративные туры», цены от €950. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь