Персональная поездка в сербскую здравницу - Врнячка-Баню
Отдохнуть на источниках, познакомиться с виноделием Александроваца и посетить монастырь Жича
Начало: Белград, место и время по договорённости
Завтра в 10:00
24 авг в 10:00
€950 за всё до 6 чел.
Своей компанией по долине Дуная: архитектурное наследие от мезолита до Средневековья
Изучить римские руины и Раячке пимнице, посетить Голубацкую крепость и монастырь Манасия
Вдали от дел мирских: индивидуальное паломничество по святыням Сербии
Познакомиться с православным наследием, посетить 6 монастырей, рассмотреть древние фрески и иконы
Персональное путешествие по Воеводине: сербский Афон и колоритные города
Подняться на святую гору и крепость Петроварадин, изучить Сремски-Карловци, Суботицу и Нови-Сад
Горы, монастыри и деревушки: индивидуальный тур по Западной Сербии
Посетить древние обители и гончарную столицу, погулять меж колоритных домиков и насладиться природой
