Живели! Винный комфорт-тур по Сербии с напитками из семейных погребов (6 дней)
Отведать автохтонных вин, изучить Белград, посетить Жичу, Студеницу, Манасию, отдохнуть на курорте
Начало: Аэропорт Белграда, 14:00. По договорённости возмож...
13 окт в 14:00
1 ноя в 14:00
165 000 ₽ за человека
Большой тур от Белграда до Сараево в мини-группе по главным достопримечательностям Балкан
Увидеть дворцы и соборы, заглянуть в винный погреб, побывать на месте убийства Франца Фердинанда
Начало: Аэропорт Белграда, возможно любое время встречи, в...
18 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
€927 за человека
Индивидуальное знакомство с Сербией: нацпарк «Тара», Златибор и деревня, созданная Эмиром Кустурицей
Полюбоваться горными панорамами, погулять по Дрвенграду и осмотреть декорации для съёмок
Начало: Белград, 8:00
15 окт в 08:00
18 окт в 08:00
€799 за всё до 3 чел.
