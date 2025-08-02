Персональная поездка в сербскую здравницу - Врнячка-Баню
Отдохнуть на источниках, познакомиться с виноделием Александроваца и посетить монастырь Жича
Начало: Белград, место и время по договорённости
«Мы сходим в винодельческий и краеведческий музеи, в погребе пообедаем и продегустируем автохтонные вина»
2 авг в 10:00
3 авг в 10:00
€950 за всё до 6 чел.
Своей компанией по долине Дуная: архитектурное наследие от мезолита до Средневековья
Изучить римские руины и Раячке пимнице, посетить Голубацкую крепость и монастырь Манасия
Начало: Белград, место и время по договорённости
«Мы посетим музей «Лепенски Вир», возведённый на месте стоянки мезолитических охотников: рассмотрим воссозданные жилища первобытных людей и найденные при раскопках археологические реликвии»
2 авг в 10:00
3 авг в 10:00
€1000 за всё до 6 чел.
Трансфер на автобусе между аэропортом и площадью Славия
Начало: Автовокзал на площади Славия
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 00:00
€4.41 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Музеи»
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