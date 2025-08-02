Найдено 3 тура в категории « Музеи » в Белграде на русском языке, цены от €4. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 2 дня Персональная поездка в сербскую здравницу - Врнячка-Баню Отдохнуть на источниках, познакомиться с виноделием Александроваца и посетить монастырь Жича Начало: Белград, место и время по договорённости «Мы сходим в винодельческий и краеведческий музеи, в погребе пообедаем и продегустируем автохтонные вина» €950 за всё до 6 чел. На машине 2 дня Своей компанией по долине Дуная: архитектурное наследие от мезолита до Средневековья Изучить римские руины и Раячке пимнице, посетить Голубацкую крепость и монастырь Манасия Начало: Белград, место и время по договорённости «Мы посетим музей «Лепенски Вир», возведённый на месте стоянки мезолитических охотников: рассмотрим воссозданные жилища первобытных людей и найденные при раскопках археологические реликвии» €1000 за всё до 6 чел. На автобусе 1 день Трансфер на автобусе между аэропортом и площадью Славия Начало: Автовокзал на площади Славия Расписание: Ежедневно €4.41 за человека Все туры Белграда

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Музеи»

Самые популярные туры этой рубрики в Белграде Персональная поездка в сербскую здравницу - Врнячка-Баню Своей компанией по долине Дуная: архитектурное наследие от мезолита до Средневековья Трансфер на автобусе между аэропортом и площадью Славия В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3 Сколько стоит тур в Белграде в июле 2025 Сейчас в Белграде в категории "Музеи" можно забронировать 3 тура от 4 до 1000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 3 из 5

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