Своей компанией по Сербии: Врнячка-Баня, Крагуевац и древние монастыри

Увидеть фрески 12 века, побывать в музее «21 октября» и познакомится с историей и культурой страны
За 2 дня вы пройдёте по страницам истории Сербии: от Средневековья до современности.

Побываете в древних святынях и узнаете о жизни монахов и королей, погуляете по бальнеологическому курорту и попробуете целебные воды.

Познакомитесь с трагическими событиями страны в музее «21 октября», а ещё посетите уютный городок Крагуевац.
Описание экскурсии

Организационные детали

Что взять с собой: удобную обувь для прогулок по монастырям, парку и центру города; одежду скромную и удобную, подходящую для посещения святых мест (руки и плечи должны быть закрыты, длинные юбки или брюки для женщин, длинные штаны для мужчин).

Программа тура по дням

1 день

Монастыри Студеница и Жича, курорт Врнячка-Баня

Монастырь Студеница, основанный династией Неманичей. Вы увидите фрески 12 века, духовные и исторические памятники, узнаете о жизни монахов и роли святыни в истории Сербии.

Монастырь Жича — место коронации. Прогуляетесь по территории, полюбуетесь архитектурой и фресками, познакомитесь с историей династии и оборонительными функциями обители.

Врнячка-Баня — бальнеологический курорт с целебными минеральными источниками. Вы заселитесь в свой отель, а вечером погуляете по городку.

2 день

Врнячка-Баня, Крагуевац и музей «21 октября»

Врнячка-Баня — погуляете по курорту и заглянете на минеральные источники.

Крагуевац — исследуете центр города, осмотрите исторические здания и памятники. Узнаете о культуре и индустриальной истории места.

Музей «21 октября», посвящённый памяти тысяч мирных жителей, погибших во Второй Мировой войне, и современному историческому наследию Сербии.

К вечеру вернёмся в Белград.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги русскоязычного гида
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до Белграда и обратно
  • Проживание
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Белград, 8:00
Завершение: Белград, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Милан
Милан — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 61 туриста
Я лицензированный гид, член Ассоциации туристических гидов Сербии. Работаю на сербском, английском и русском языках. Много лет с гордостью вожу путешественников по самым красивым уголкам Сербии. Каждую экскурсия провожу с любовью,
ведь когда человек действительно любит своё дело, это сразу чувствуется. Будь то ваше первое знакомство с Сербией, или вы желаете увидеть её с новой стороны — я здесь, чтобы подарить вам незабываемое путешествие, полное интересных историй, фактов и хорошего настроения!

