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Описание тура

Наш маршрут: 1 день В утренние часы отправление из Белграда. Поездка вдоль Овчарско-Кабларского ущелья, посещение 2-х монастырей из XVI в. Овчарско-Кабларское ущелье – это ущелье между горами Овчар и Каблар, часть долины реки Западная Морава. Помимо захватывающих пейзажей крутых склонов и извилин реки, Овчарско-Кабларское ущелье является уникальным памятником культурного наследия, известен как «Сербский Афон». Вдоль ущелья расположено несколько православных монастырей, большинство из которых датируют с начала построено в начале XIV века, построенные монахами с Афона, которые бежали вглубь Балканского полуострова перед нападениями каталонских пиратов. С приходом турок, монастыри приобрели огромное значение как хранители православия и сербской культуры – в Овчарско-Кабларских монастырях в XVI веке работала мастерская по переписыванию церковных книг. Продолжение поездки на гору Златибор. Посещение поселка гончарного ремесла Злакуса. Посещение деревни Сирогойно, открытого музея деревенской архитектуры златиборского края. Посещение карстовой пещеры Стопича. По завершению экскурсии, размещение в одной из гостиниц на Златиборе. Свободное время и ночевка в гостинице. 2 день Завтрак в гостинице. Экскурсия в парк природы Шарган-Мокра-Гора, с поездкой на локомотиве «Шарганская восьмерка» по музейной узкоколейке шириной 75 см. и длинной 13, 5 км, которая проходит по отвесным скалам с подъемами до 300 м, образуя необыкновенный узел в форме восьмерки. Посещение городка Дрвенград, известного как деревня Кустурицы. Дрвенград это туристический комплекс, сооружённый известным сербским режиссёром Эмиром Кустурицей. Помимо деревянных домиков, построенных в крестьянском стиле златиборского края, в городке находится ресторан, кинотеатр, кафе, библиотека, деревянная церквушка и мини-рынок. На улицах и площадях городка, названых в честь знаменитых людей – Н. Михалкова, Ф. Феллини, А. Тарковского, Брюса Ли, Диего Марадоны, Иво Андрича, Николы Теслы и других, выставлена коллекция ретро-автомобилей и деревянных скульптур. С 2008 года в Дрвенграде проводится Международный фестиваль кино и музыки «Кустендорф». Возвращение в Белград, по дороге которая ведет через гору Тара, вдоль долины р. Дрина. Остановка на обед в ресторане национальной кухни, на обратном пути в Белград (факультативно).