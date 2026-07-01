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Балканский вояж: Сербия, Босния и Черногория с экскурсиями и дегустациями
Увидеть главные места Белграда, Сараево и Будвы, отведать вина и посетить парк «Дурмитор»
Начало: Аэропорт Белграда, 15:00. Возможно любое время вст...
«Вы исследуете Белград и попробуете его на вкус: вас ждут дегустации ракии, пршута и сыров»
16 авг в 14:00
22 авг в 08:00
€1690
€1988 за человека
Индивидуальный гастротур от Белграда до Тары с дегустацией вин, малиновой ракии и сыров
Попробовать бурек, чевапы, форель и ягнёнка на вертеле, обойти пещеры и замок в тумане
Начало: Белград, 10:00. Возможно другое время встречи по д...
«В деревне Карaклие остановимся на дегустацию домашних сыров и каймака»
6 июл в 10:00
10 июл в 10:00
€1890 за человека
Винный тур по Сербии с дегустациями: Живели! (6 дней)
Начало: Белград
«Завтраки, обеды и все винные дегустации включены»
€1635 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «С дегустацией»
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