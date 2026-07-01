Традиция виноделия в Сербии длится с 1 века. Она не прерывалась даже в годы османского владычества. Мы познакомимся с наследием римских императоров на курорте Врнячка Баня и в городе Ниш.

Погуляем по столице, осмотрим крепости и монастыри в окружении горных пейзажей. Будем ночевать при винодельне в Александровце и ужинать под благородный напиток. 2 дня свободны, чтобы вы выбрали развлечения: треккинг, термы или прогулки по этноселу. О сербских винах так мало знают в мире — самое время вдохнуть их букет!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание тура

Организационные детали

Сербия — одна из самых доступных стран Европы в плане еды, и это приятно удивляет с 1-го дня.

Стрит-фуд и пекары (бюджетный вариант):

Бурек, чевапи на вынос, сэндвичи — сытный перекус на одного обходится в €3–5. Это формат завтрака или быстрого обеда в пути.

Кафана или таверна среднего класса:

Обед или ужин на одного с напитками — €15–25. Порции в Сербии большие — одного основного блюда вполне достаточно.

Ресторан премиум-класса:

Ужин в заведениях уровня Fine Dining — от €50 на чел. без напитков. Уточняйте заранее, сколько стоит вино.

В провинции рекомендуем иметь при себе наличные динары — не во всех заведениях возможен расчёт картой.