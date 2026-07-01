Описание тура
Организационные детали
Сербия — одна из самых доступных стран Европы в плане еды, и это приятно удивляет с 1-го дня.
Стрит-фуд и пекары (бюджетный вариант):
Бурек, чевапи на вынос, сэндвичи — сытный перекус на одного обходится в €3–5. Это формат завтрака или быстрого обеда в пути.
Кафана или таверна среднего класса:
Обед или ужин на одного с напитками — €15–25. Порции в Сербии большие — одного основного блюда вполне достаточно.
Ресторан премиум-класса:
Ужин в заведениях уровня Fine Dining — от €50 на чел. без напитков. Уточняйте заранее, сколько стоит вино.
В провинции рекомендуем иметь при себе наличные динары — не во всех заведениях возможен расчёт картой.
Программа тура по дням
Добродошли у Београд! Прогулки по центру, крепости и паприка с сыром
Встретим вас в аэропорту и разместимся. Начинаем знакомство со столицей с улицы Княза Михаила — главной пешеходной артерии Белграда. Она названа в честь Михаила III Обреновича и отсылает к австро-венгерскому духу 19 века. Сегодня здесь бутики, кафе и уличные музыканты.
Улица выводит нас к Калемегдану. Осмотрим двухтысячелетнюю цитадель, которая в разные эпохи была римской, византийской, венгерской, австрийской и османской. Внутри крепостных стен — парк с видами на слияние Савы и Дуная, Военный музей и статуя «Победник».
Вечером знакомимся с сербской кухней в кафане района Дорчол. При османах это был торговый квартал, сегодня — богемный центр русских мероприятий.
Блюдо дня: фаршированная паприка. Начнём узнавать Сербию с понятного домашнего блюда. Сладкий болгарский перец фаршируют начинкой из сыра, иногда с добавлением каймака, зелени и специй, после чего запекают. Перец остаётся сочным, а расплавленный сыр делает вкус насыщенным.
Ночь в Белграде.
Аранджеловац, Опленац, Топольское виногорье и курица с инжиром
Выезжаем на юг. После 1,5 часов пути останавливаемся в Аранджеловаце. Увидим Музей Первого Восстания. Именно здесь в феврале 1804 года сербы под предводительством Карагеоргия взбунтовались против османского владычества.
Дальше — «Лесная лощина», природный уголок в окрестностях городка Топола. Там находится комплекс Опленац — церковь Святого Георгия и усыпальница рода Карагеоргиевичей на вершине холма. Интерьер церкви покрыт мозаикой из кусочков стекла 15 000 оттенков — это копии фресок из 60 средневековых сербских монастырей. Рядом находятся королевский реликварий (дом Петра I) с личными вещами и портретами династии, а также крепость Карагеоргия.
Обедать будем в ресторане, где смешаны традиционная сербская и европейская кухни. После — дегустации в винарнях.
Блюдо дня: курица с инжиром в соусе бешамель. Нежное куриное филе запекается под сливочным соусом, а лёгкая сладость инжира дополняет сочное мясо.
Ночь в Тополе. За день проедем 120 км.
Трстеник, Любостиня, Врнячка Баня и сытная плескавица
Стартуем из Александровца на небольшую краеведческую поездку по соседним городкам. Первая точка — Трстеник, городок в долине Западной Моравы. Неподалёку находится монастырь Любостиня, прекрасный образец моравской школы. Его основала княгиня Милица, вдова павшего на Косовом поле князя Лазаря. Здесь она приняла постриг.
Далее — Врнячка Баня, бальнеологических курорт. Целебную силу этих вод знали ещё римляне, во 2–4 веках здесь действовала лечебница Aquae Orcinae. Гуляем по парку 19 века. Говорят, что от местного «Моста любви» пошла традиция вешать замочки в знак верности.
Возвращаемся в Александровац через гору Гоч, любуемся её лесистыми склонами и долиной реки Расина. Ужинаем на семейной винодельне.
Блюдо дня: плескавица на роштиле — большая пряная котлета из говядины и свинины. Подаётся с каймаком и луком.
Ночь в Александровце. За день проедем 120 км.
Ниш - город римских императоров
Едем в старейший город Ниш. Здесь родился Константин Великий — первый римский император, принявший христианство. Осмотрим Нишскую крепость. Внутри её стен — городской парк, остатки построек и видовые площадки. Летом здесь проводят джазовый фестиваль Nišville.
Посетим археологический парк Медиана на окраине. Тут император построил загородную резиденцию. До наших дней дошли вилла с перистилем, термы и около 1000 м² мозаик, включая речного бога и голову Медузы.
Можем осмотреть и мрачный памятник Челе-Кула. После битвы османский военачальник приказал вмуровать в стены башни черепа сербских повстанцев.
В часе езды от Ниш есть город-крепость 6 столетия, который построил уроженец этих мест император Юстиниан I. Город прожил меньше века, но руины хорошо сохранились.
Блюдо дня: печенье — ягнёнок, запечённый целиком на вертеле. На стол приносят нарезанным — каждый кусочек с корочкой и дымком. По легенде, сербские гайдуки собирались отмечали встречу в лесах таким жарким.
Ночь в Александровце. За день проедем 330 км.
День на выбор и шницель на винодельне
Сегодня вы выбираете сценарий дня.
Вариант 1. Треккинг к замку Козник
Подъём к средневековой крепости занимает около 1,5 часов. После наслаждения видами идём в краеведческий или винодельческий музей.
Вариант 2. Термальные источники Рибарской Бани
Поездка на королевский курорт у подножья горного массива Ястребац. Температура в серных источниках 38–54 градуса, их сравнивают с водами французских Пиренеев.
Вариант 3. Смотровые точки и прогулка по Александровцу.
Остановимся на смотровой Козница с панорамой на долину реки Расина. Зайдём в музей и изучим улочки.
Блюдо дня: Караджорджев шницель — телячий рулет с каймаком в панировке. Подаётся с соусом тартар и картофелем фри.
Ночь в Александровце. За день проедем 100–150 км.
Колоритные остановки, легендарный завтрак и прощание
Выезжаем в Белград, около 3 часов пути. Можно сделать остановки на выбор.
1. Посетить пещеру Стопича, укрытую в лесу, с подземной рекой и водопадами внутри.
2. Увидеть в этноселе Сирогойно музей под открытым небом. 50 срубов 19 века собраны в 2 крестьянских подворья. В мастерских работают гончары и кузнецы.
3. Осмотреть водопад Гостилье: 20-метровый каскад у трассы. Остановка на 10 минут и хорошие кадры.
Блюдо дня: комплет лепинья. Это блюдо из западной Сербии признано лучшим завтраком мира по версии Taste Atlas. Свежую тёплую лепёшку разрезают и наполняют каймаком, сырым яйцом и мясным соком. Затем слегка запекают, чтобы начинка стала кремовой.
Хвала и видимо се ускоро!За день проедем 250 км.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€1350
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 3 ужина
- Алкогольные дегустации - строго 18+
- Все трансферы по программе
- Сопровождение опытным русскоязычным гид-лидером группы (кроме дня вылета)
- Входные билеты по программе
- Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Билеты в Белград и обратно в ваш город
- 6 обедов и 3 ужина - средний чек €15-25, €200-250 за тур
- Доплата за 1-местное размещение (около €200, точный расчёт по запросу)
- Страховка
- Виза (для граждан Центральной Азии, уточняем по запросу)
- Дополнительные активности
- Стоимость тура зависит от числа участников:
- €1350 за чел. в группе из 4-5 чел
- €1590 за чел. в группе из 3 чел
- €1950 за чел. в группе из 2 чел